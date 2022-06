Ο «σκοπός» στο επίκεντρο του 33ου Συνεδρίου Ηγεσίας της ΕΑΣΕ

Για μία ακόμη χρονιά το συνέδριο της ΕΑΣΕ, η καταξιωμένη διοργάνωση για την ηγεσία στην Ελλάδα, αποτέλεσε πεδίο διαλόγου και ανάδειξης σύγχρονων τάσεων.

Φέτος το συνέδριο ασχολήθηκε με την επίκαιρη έννοια του του «Purpose», που πρωταγωνιστεί ως όρος τα τελευταία χρόνια στην επιχειρηματική γλώσσα και αποτελεί την αφετηρία του επαναπροσδιορισμού οργανισμών και ηγετών σε έναν κόσμο που αλλάζει, εστιάζοντας στο πώς μπορεί μια επιχείρηση να μεριμνά για την κερδοφορία της αλλά, συγχρόνως, και για το κοινό καλό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το στίγμα του φετινού Συνεδρίου έδωσε ο κ. Βασίλης Ραμπάτ, Πρόεδρος της ΕΑΣΕ και Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Xerox με την εναρκτήρια Ομιλία του, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Την τελευταία διετία αντιμετωπίζουμε μία πανδημία, που μας υπενθύμισε την αλληλεξάρτηση μας. Γίναμε μία αλυσίδα για να επιτύχουμε έναν κοινό σκοπό. Η εποχή μας επιτάσσει να το ξανακάνουμε. Ένας πόλεμος κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Ο πληθωρισμός και οι ανατιμήσεις λυγίζουν τα αδύναμα τμήματα της κοινωνίας. Η κλιματική αλλαγή μας δείχνει τα δόντια της. Στο παρελθόν ίσως είχαμε τη πολυτέλεια ως ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων να εστιάζουμε στο δέντρο, τους στόχους μας. Σας ζητώ να δούμε όλοι μαζί το δάσος. Αυτό είναι το κοινό καλό που έδωσε το όνομά του στο φετινό Συνέδριο».

Το Συνέδριο ξεκίνησε με την ομιλία του κ. Νίκου Μουρκογιάννη, Συμβούλου Επιχειρήσεων, Δικηγόρου, Επισκέπτη καθηγητή στο Cass Business School και συγγραφέα του βιβλίου «Purpose: The Starting Point of Great Companies». Ο κ. Μουρκογιάννης έκανε μία ιστορική αναδρομή στη σημασία του Purpose και ανέφερε: «Τα τελευταία χρόνια μιλάμε για κυριαρχία του Purpose σε διάφορους τομείς, από την κλιματική αλλαγή μέχρι και την ποιότητα. Η σχέση του με τις επιδόσεις της εταιρίας βρίσκεται στο επίκεντρο».

Επόμενος ομιλητής, με ζωντανή σύνδεση από το Λονδίνο. ήταν ο κ. Alex Edmans, καθηγητής χρηματοοικονομικής στο London Business School και συγγραφέας του βιβλίου «Grow the Pie: How Great Companies Deliver Both Purpose & Profit» καθώς και μέλος του Steering Group της «The Purposeful Company». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε χαρακτηριστικά ότι: «Το Purpose επιτρέπει στη Διοίκηση μίας εταιρίας να σκέφτεται με έναν τρόπο που δεν είναι αυστηρά οικονομικός». Κλείνοντας, ο κ. Edmans παρουσίασε περιπτωσιολογικές μελέτες διεθνώς επιτυχημένων οργανισμών που δίνουν έμφαση στο Purpose.

Στη συνέχεια, ακολούθησε το πάνελ Εμπειρίες Ηγεσίας που βασιζόταν σε βιώματα CEOs μεγάλων οργανισμών. Ο κ. Βασίλης Κάτσος, Chairman – Co-founder, VNK Capital αναφέρθηκε στη σημασία που έχει το Purpose στην επιτυχία της επιχείρησης, καθώς επίσης και τη σημασία που δίνουν οι γενιές Millennials και Generation Z στην κουλτούρα των δυνητικών εργοδοτών τους. Ο κ. Νίκος Λούλης, Πρόεδρος της εταιρίας Μύλοι Λούλη Α.Ε. περιέγραψε το δικό του ταξίδι προς την αλλαγή κουλτούρας της επιχείρησής του και την υιοθέτηση πολιτικών ενσωμάτωσης, που ξεκίνησαν από τις προσωπικές αγωνίες που μοιράστηκε μαζί του ένα στέλεχος. Ο κ. Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, CEO, Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας εστίασε στις πολιτικές συμπερίληψης και ενσωμάτωσης που βοηθούν τους οργανισμούς να εξελιχθούν. Τέλος, ο κ. Μιχάλης Πετυχάκης, CTO, Orfium εστίασε στη νέα κουλτούρα των οργανισμών και τους υβριδικούς τρόπους εργασίας, παρουσιάζοντας το επιτυχημένο παράδειγμα του δικού του οργανισμού.

Η πρώτη μέρα του Συνεδρίου έκλεισε με την εισήγηση της κ. Christa Gyori, CEO και συνιδρύτριας του Οργανισμού Leaders on Purpose, που παρουσίασε έξι στρατηγικές καινοτομίας για την ηγεσία με σκοπό. «Ο ρόλος της ηγεσίας έχει σήμερα περισσότερη σημασία από ποτέ» υπογράμμισε.

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου είχε κοινωνικό και βιωματικό χαρακτήρα. Στην εναρκτήρια ομιλία, ο ψυχίατρος και ψυχαναλυτής, κ. Σάββας Σαββόπουλος, κέντρισε το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων, επισημαίνοντας ότι: «Μέσα στο κοινωνικό άγχος, την πίεση και το κυνήγι της τελειότητας, συχνά ξεχνάμε το ίδιο μας το σώμα δίνοντας προτεραιότητα σε άλλες ανάγκες. Τότε η ψυχοσωματική ισορροπία χάνεται και απαιτείται μεγάλη προσπάθεια και ειλικρίνεια για να βρούμε και πάλι τον εαυτό μας».

Η πολυβραβευμένη μαραθωνοδρόμος, Μαρία Πολύζου, εξήρε στον λόγο της τη δύναμη της θέλησης και του μυαλού τα οποία όπως χαρακτηριστικά δήλωσε «κινητοποιούν το θέλω και μας δίνουν την απαραίτητη δύναμη να ξεπερνάμε τις αντιξοότητες».

Επόμενη ομιλήτρια ήταν η δημοφιλής ερμηνεύτρια, Άλκηστις Πρωτοψάλτη η οποία έκανε μια αναδρομή στην καλλιτεχνική της σταδιοδρομία, περιγράφοντας την προσήλωσή της στο έργο της, ενώ αναφέρθηκε και στην άριστη σχέση της με τον αθλητισμό και φυσικά στο πάθος της για τη μουσική. «Η μουσική είναι η τέχνη που συνδέει περισσότερο από όλες τις τέχνες, τους ανθρώπους» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου έκλεισε ο Σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ, κ. Γιάννης Αναστασόπουλος, κάνοντας μια ανασκόπηση των βασικών μηνυμάτων των ομιλιών του διημέρου και τονίζοντας τη σημασία του «Purpose» για τις επιχειρήσεις. «Ο σκοπός είναι το ηθικό DNA της εταιρίας, για αυτό πρέπει να είναι ανθεκτικός και όχι προσχηματικός. Αποτελεί την αξιακή πυξίδα του οργανισμού. Μια επιχείρηση είναι πετυχημένη όταν υιοθετεί και υποστηρίζει την έννοια του σκοπού, κάνοντάς την πυλώνα της διακυβέρνησής της» τόνισε ο κ. Αναστασόπουλος κλείνοντας