Η Enterprise Greece στο συνέδριο τουρισμού Resort & Residential Hospitality

Με τη δυναμική παρουσία της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece) και περισσότερων από 400 στελεχών του τουριστικού κλάδου από 20 χώρες, σύμφωνα με σχετικήα ανακοίνωση, εκ των οποίων πάνω από 70 παγκοσμίως ενεργοί επενδυτές και 50 ανώτατα στελέχη (C+), ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Resort & Residential Hospitality Forum (R&R) το οποίο έλαβε χώρα στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, στις 17-19 Οκτωβρίου 2022.

Το συνέδριο R&R, που ήταν μέχρι σήμερα γνωστό ως Mediterranean Resort & Hotel Forum (MR&H), διοργανώνεται από την Questex, ως μέρος μιας σειράς επενδυτικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ και είναι αφιερωμένο σε επενδύσεις στον κλάδο των τουριστικών κυρίως ακινήτων -άλλα και οικιστικών- και στην ανάπτυξη και λειτουργία σύνθετων τουριστικών θερέτρων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Φέτος -όπως και τις προηγούμενες χρονιές- πλήθος επενδυτών, κατασκευαστών, ξενοδόχων, διεθνών αλυσίδων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο, συμμετείχαν για μια ακόμη χρονιά σε ένα πυκνό πρόγραμμα ομιλιών και εκδηλώσεων δικτύωσης.

Στο συνέδριο μίλησαν υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων, εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων και funds, τα οποία εστίασαν κυρίως στην αγορά της Μεσογείου και αναφέρθηκαν στο μοντέλο βέλτιστης ανάπτυξής της, καθώς και στις εξαιρετικές προοπτικές που εμφανίζει.

O Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, κος. Μαρίνος Γιαννόπουλος, συμμετείχε σε επενδυτικό πάνελ με θέμα «Eastern Mediterranean: The Next Growth Opportunities in Diversifying Markets», στο οποίο μίλησαν επίσης, η κα. Κάλια Κωνσταντινίδου, Αντιπρόεδρος της αλυσίδας ξενοδοχείων Kanava Hotels & Resorts, ο κος. Tiago Venancio, υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων της Fosun Tourism Group, ενώ το συντονισμό της συζήτησης, είχε ο κος. Ιωάννης Ορφανός, Partner της Arbitrage Real Estate.

Το πάνελ παρακολούθησαν περισσότεροι από 60 επενδυτές στελέχη επενδυτικών funds, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών αλυσίδων, οι οποίοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις επενδυτικές δυνατότητες που παρουσιάζει η Ελλάδα.

Ο κ. Γιαννόπουλος, αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή δυναμική της Ελλάδας στον τουρισμό, τις τελευταίες διακρίσεις της χώρας, αλλά και τις προφανείς επενδυτικές ευκαιρίες σε έναν τόσο σημαντικό για την εθνική οικονομία, κλάδο. Επίσης, αναφέρθηκε στα νέα έργα τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο του προγραμματισμού, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο ελκυστικό επενδυτικό και φορολογικό πλαίσιο, το οποίο ευνοεί την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού, με τη μορφή κινήτρων.

Οι υπόλοιποι ομιλητές αναφέρθηκαν στην αυξανόμενη δυναμική του τουρισμού και κυρίως στις νέες μορφές που αναπτύσσονται στον κλάδο και συνδυάζουν αναψυχή, ευεξία και χαλάρωση, μέσα σε ένα περιβάλλον απόλυτα εναρμονισμένο με την ελληνική φύση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις εξαιρετικές επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού το τρέχον έτος, όπου καταγράφεται ρεκόρ αφίξεων και εσόδων, γεγονός που σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται στη μεγάλη κινητικότητα στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων και την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, τα στελέχη της Enterprise Greece πραγματοποίησαν 35 κατ' ιδίαν συναντήσεις με εκπροσώπους εταιρειών από την Ισπανία, την Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, στις οποίες παρουσιάστηκαν οι επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα στους κλάδους του τουρισμού και των ακινήτων, αλλά και οι υπηρεσίες matchmaking που προσφέρει ο Οργανισμός, μεταξύ ξένων και ελληνικών εταιρειών, καταλήγει η ανακοίνωση.