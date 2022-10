Οι Ευρωπαίοι βλέπουν Ελλάδα και για χειμερινές διακοπές

Μια θέση στο top 10 των προορισμών της Γηραιάς Ηπείρου που αναμένεται να επισκεφθούν οι Ευρωπαίοι το επόμενο χρονικό διάστημα καταλαμβάνει η Ελλάδα, καθώς Βρετανοί, Αυστριακοί, Γάλλοι, Ιταλοί και Βέλγοι προτίθενται να ταξιδέψουν στη χώρα μας το προσεχές διάστημα, μέχρι τον Μάρτιο του 2023.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων (European Travel Commission - ETC) με τίτλο «Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel - Wave 13», η οποία παρέχει πληροφορίες για τις βραχυπρόθεσμες ταξιδιωτικές προθέσεις των Ευρωπαίων, η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση της σχετικής λίστας, συγκεντρώνοντας το 6,4% των προτιμήσεων των Ευρωπαίων πολιτών.

Στην 1η θέση βρίσκεται η Γαλλία, με μερίδιο αγοράς 10,9%, έπεται η Ισπανία με 9,3% και ακολουθούν Ιταλία και Γερμανία με 9,1% και 7% αντίστοιχα. Τη δεκάδα συμπληρώνουν Κροατία (4,9%), Αυστρία (4,4%), Πορτογαλία (4,2%), Ηνωμένο Βασίλειο (4,2%) και Ολλανδία (3,2%).

Η Ελλάδα, με μερίδιο 7%, κατατάσσεται στην 4η θέση των προορισμών στους οποίους θα ταξιδέψουν οι Βρετανοί το επόμενο χρονικό διάστημα, έως τον Μάρτιο του 2023, ενώ αντίστοιχα καταλαμβάνει τη 2η θέση με 12% στη σχετική λίστα των Γάλλων ταξιδιωτών. Με μερίδιο 6% και 5% η χώρα μας βρίσκεται στην 5η θέση των κορυφαίων προορισμών για Ιταλούς και Βέλγους αντίστοιχα. Πέμπτη κατατάσσεται και στη λίστα των Αυστριακών, με μερίδιο επίσης 5%.

Οι ανησυχίες για την επόμενη μέρα

Σύμφωνα με την έκθεση της ETC, το 40% των Ευρωπαίων ανησυχεί για την αύξηση του ταξιδιωτικού κόστους υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης ανόδου του κόστους ζωής. Παρ’ όλ’ αυτά, η διάθεση για ταξίδια μεταξύ των Ευρωπαίων ενισχύεται, με το 70% να σχεδιάζει κάποια εξόρμηση τους επόμενους 6 μήνες, ποσοστό που αντιπροσωπεύει αύξηση 4% σε ένα χρόνο. Βέβαια, μόνο το 52% σκοπεύει να ταξιδέψει τουλάχιστον δύο φορές, γεγονός που αποδεικνύει τη μειωμένη ζήτηση για διακοπές.

Η διάθεση για ενδοευρωπαϊκά ταξίδια έχει τονωθεί: το 62% των ερωτηθέντων σχεδιάζει εκδρομές εντός Ευρώπης τους επόμενους μήνες, το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από το φθινόπωρο του 2020.

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με το κόστος μετακίνησης. Η πιθανή αύξηση του κόστους των ταξιδιών προβληματίζει το 23% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών, ενώ ένα επιπλέον 17% ανησυχεί για τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στο μηνιαίο εισόδημα.

Πάντως, ο προϋπολογισμός για ταξίδια παρέμεινε στα ίδια επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2021, καθώς το 32% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να ξοδέψει από 501 έως 1.000 ευρώ ανά άτομο στο επόμενο ταξίδι του (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διαμονής και μεταφοράς). Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι μειώνουν τη διάρκεια των διακοπών τους: οι αποδράσεις των 3 διανυκτερεύσεων έχουν αυξηθεί στο 23% (από 18% τον Σεπτέμβριο του 2021), ενώ τα μεγαλύτερα ταξίδια 7 ή περισσότερων διανυκτερεύσεων έχουν περιοριστεί στο 37% (-9% από τον Σεπτέμβριο του 2021).