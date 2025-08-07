#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επίθεση Booking στους ξενοδόχους για την ομαδική αγωγή

Χαρακτηρίζει «ανακριβείς και παραπλανητικές» δηλώσεις της HOTREC και άλλων ξενοδοχειακών ενώσεων. Τι υποστηρίζει για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Επίθεση Booking στους ξενοδόχους για την ομαδική αγωγή

Δημοσιεύθηκε: 7 Αυγούστου 2025 - 14:53

«Οι δηλώσεις της HOTREC και άλλων ξενοδοχειακών ενώσεων είναι ανακριβείς και παραπλανητικές», υποστηρίζει η εταιρεία στη σκιά της προσφυγής που ετοιμάζουν χιλιάδες ξενοδοχεία.

Όπως υποστηρίζει «η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην οποία αναφέρονται η HOTREC και άλλες ξενοδοχειακές ενώσεις για να επικυρώσουν μια ενδεχόμενη ομαδική αγωγή δεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ρήτρες της Booking.com ήταν καταχρηστικές.

Στην πραγματικότητα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν κλήθηκε καν να αξιολογήσει εάν οι ρήτρες μας ήταν καταχρηστικές ή είχαν οποιαδήποτε επίδραση στον ανταγωνισμό. Το Δικαστήριο απλώς δήλωσε ότι οι ρήτρες αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και ότι τα αποτελέσματά τους πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση. Θα θέλαμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη ειδοποίηση για ομαδική αγωγή».

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με ένα ακόμα ξενοδοχείο ενισχύει την θέση της στην Σαντορίνη η CHC Group

«Τσίμπησαν» οι προσδοκίες στον κλάδο των Υπηρεσιών

Βίλες αξίας 40 εκατ. ευρώ πούλησε σε 40 ημέρες η ελληνική Sotheby's

Κατά της Booking προσφεύγουν χιλιάδες Ευρωπαίοι ξενοδόχοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο