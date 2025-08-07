Επίθεση Booking στους ξενοδόχους για την ομαδική αγωγή

«Οι δηλώσεις της HOTREC και άλλων ξενοδοχειακών ενώσεων είναι ανακριβείς και παραπλανητικές», υποστηρίζει η εταιρεία στη σκιά της προσφυγής που ετοιμάζουν χιλιάδες ξενοδοχεία.

Όπως υποστηρίζει «η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην οποία αναφέρονται η HOTREC και άλλες ξενοδοχειακές ενώσεις για να επικυρώσουν μια ενδεχόμενη ομαδική αγωγή δεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ρήτρες της Booking.com ήταν καταχρηστικές.

Στην πραγματικότητα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν κλήθηκε καν να αξιολογήσει εάν οι ρήτρες μας ήταν καταχρηστικές ή είχαν οποιαδήποτε επίδραση στον ανταγωνισμό. Το Δικαστήριο απλώς δήλωσε ότι οι ρήτρες αυτές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και ότι τα αποτελέσματά τους πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση. Θα θέλαμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη ειδοποίηση για ομαδική αγωγή».