Διάσκεψη για προσέλκυση ξένων επενδύσεων από την Public Affairs and Networks

Στις 23 Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η 2η Διάσκεψη The Greeks Are Back, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή Ελλήνων – ανώτερων στελεχών που εργάζονται σε πολυεθνικές εταιρείες, σε διάφορες χώρες, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«The Greeks Are Back» ονομάζεται η πρωτοβουλία που οργανώνεται από την Public Affairs and Networks και αφορά στην οργάνωση μιας ετήσιας διάσκεψης Ελλήνων - ανώτερων στελεχών που εργάζονται στο εξωτερικό, για να συζητήσουν και να προτείνουν συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, έρχονται στην Ελλάδα, σε μια δομημένη Διάσκεψη, σημαντικά στελέχη μεγάλων εταιρειών του εξωτερικού, για να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις προτάσεις τους για το πώς μπορεί να καταστεί η Ελλάδα ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Η Διάσκεψη θα περιλαμβάνει συζητήσεις σε Ολομέλεια και σε έξι Ομάδες Εργασίας, οι οποίες θα επικεντρωθούν σε κρίσιμα πεδία όπως η Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία, το Ταμείο Ανάκαμψης, η Νέα Οικονομία, το Αποτελεσματικό Κράτος, το Real Estate και η Υγεία.

Οι προτάσεις αυτές θα συμπεριληφθούν στην Πρωτοβουλία για τις Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα - 2022, η οποία θα σταλεί στην Κυβέρνηση, τα κόμματα, τη Βουλή των Ελλήνων και άλλους φορείς.

Στις εργασίες της Διάσκεψης θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece, κ. Ιωάννης Σμυρλής, ο Επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξης Πατέλης, και ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, κ. Δημήτρης Παπαλεξόπουλος.

Επίσης, θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο κ. Κίμων Αγγελίδης, Chairman FMTC, και ο κ. Στάθης Τζικάκης, CEO της Sitecore.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της οργανώτριας εταιρείας Public Affairs and Networks και ιδρυτής της πρωτοβουλίας The Greeks Are Back, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε:

«Σημαντικοί Έλληνες που εργάζονται ως ανώτερα στελέχη σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες ανά τον Κόσμο θα δώσουν και φέτος, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δυναμικό «παρών» στη 2η Διάσκεψη The Greeks Are Back, ερχόμενοι στην Αθήνα για δύο ημέρες και αφιερώνοντας σημαντικό χρόνο από το βεβαρημένο επαγγελματικό τους πρόγραμμα, για να καταθέσουν προτάσεις συγκεκριμένων δημόσιων πολιτικών, οι οποίες μπορεί να συμβάλλουν στη βελτίωση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Τους οφείλουμε θερμές ευχαριστίες και ειλικρινή αναγνώριση για αυτή τη σημαντική προσφορά τους!»