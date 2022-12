Βράβευση έξι επαγγελματιών στο ετήσιο συνέδριο βιώσιμης ανάπτυξης

Περισσότεροι από εκατό εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, επιχειρήσεων, φοιτητές και απόφοιτοι παρακολούθησαν το 7ο Annual Sustainability Summit με τίτλο «Sustainability-ESG Manager: Leading the path to the future” που διοργάνωσε τo ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE), την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο Καθηγητής Eric Soderquist, Διευθυντής MBA International Program (ΟΠΑ) κήρυξε την έναρξη της εκδήλωσης και ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Kέντρου Αειφορίας (CSE) και Επισκέπτης Καθηγητής σε θέματα Bιώσιμης Ανάπτυξης & ESG του MBA International στην εισαγωγική του ομιλία αναφέρθηκε στον σημαίνοντα ρόλο των εξειδικευμένων στελεχών σε θέματα Βιωσιμότητας-ESG και την επίδρασή τους στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Στο συνέδριο και panel που συντόνισε ο κ Νίκος Αυλώνας πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τρία διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής αγοράς. Ο κ. Βασίλης Ξυπολυτάς, Πρόεδρος του ΟΣΥ Α.Ε., παρουσίασε τους στρατηγικούς στόχους της εταιρίας σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΣΥ (όπως την αλλαγή του στόλου με ηλεκτροκίνητα οχήματα αλλά και την αλλαγή κουλτούρας στο προσωπικό).

Η κα Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων της ΕΥΔΑΠ, αναφέρθηκε στο οικοσύστημα των κριτηρίων ESG, τους ρόλους που καλείται να εκπληρώσει ένας Sustainability Manager, τις ικανότητες που πρέπει να έχει για να καταφέρει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που παρουσιάζονται καθημερινά και παρουσίασε τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕYΔΑΠ για να ενσωματώσει τις αρχές της βιωσιμότητας στη στρατηγική και τις αξίες της εταιρίας.

Ο κ. Νεκτάριος Δεμενόπουλος, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων του ΟΛΠ, παρουσίασε το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα του ΟΛΠ την τελευταία διετία και εστίασε στα ειδικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ESG Manager για να επιτύχει τους στόχους του.

Επίσης, στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η έρευνα του i-MBA Sustainable Development and Circular Economy Club για τους στόχους Net-Zero, μέσω της οποίας διαπιστώθηκε η παρούσα κατάσταση καθώς και τα βήματα που χρειάζεται να γίνουν προκειμένου να εκπληρώσουμε τους επιθυμητούς στόχους έως το 2050.

Ειδικές διακρίσεις δόθηκαν σε έξι επαγγελματίες του τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που έχουν υλοποιήσει διαχρονικά σημαντικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες με άξονα το περιβάλλον και την κοινωνία καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας τους.

Συγκεκριμένα, βραβεία παρέλαβαν οι: Κωστής Ρόκας, Managing Director του επενδυτικού ταμείου CVC, Ρηνέτα Μήτση, Corporate Affairs & Communication Director της Goody’s-Everest Group, Γιώργος Τσαπρούνης, Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ, Αλεξία Μαχαίρα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΑΒ Βασιλόπουλος, Γιάννης Φρέρης, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας & Αειφόρου Ανάπτυξης της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και Ρούλη Χριστοπούλου, Επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ALPHA BANK. Τέλος, ειδικό βραβείο για τη συμβολή της στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής, έρευνας και καινοτομίας μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ δόθηκε στην δημοσιογράφο Αντριάνα Παρασκευοπούλου.

Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν ο ΑΝΤ1.