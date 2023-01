ΕΣΠΑ: 56.000 επιχειρήσεις θα μοιραστούν το πρώτο 1 δισ. ευρώ

Με το μοντέλο First Come First Served θα υλοποιηθούν οι δύο πρώτες δράσεις του τρέχοντος ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ. Πρεμιέρα στις 31 Ιανουαρίου με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι δράσεις.