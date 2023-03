Ολοκληρώθηκε το ετήσιο Forecast Dinner της CFA

Η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA διοργάνωσε για 15η χρονιά το Annual Forecast Dinner. Το κεντρικό θέμα της φετινής εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2023, στην Αθήνα στο ξενοδοχείο InterContinental, ήταν η ακμή του πληθωρισμού και των επιτοκίων, η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων και η ανθεκτικότητα των Ελληνικών περιουσιακών στοιχείων (“Peaking inflation and rates: how will risky assets perform and will Greek assets show resilience?).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παραπάνω από 100 στελέχη του Ελληνικού και διεθνούς χρηματοοικονομικού τομέα παρευρέθησαν στην εκδήλωση και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διακεκριμένους ομιλητές από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών και από την PIMCO.

Ο κύριος ομιλητής της βραδιάς ήταν ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών ο οποίος μίλησε για τη δυναμική της Ελληνικής οικονομίας, και για τις προοπτικές του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ακολούθησε η ομιλία του κ. Gordon Harding, Vice President and Fixed Income Specialist της PIMCO, ο οποίος έδωσε τις προβλέψεις του για το 2023 τόσο για τις διεθνείς αγορές όσο και για τον χρηματοοικονομικό τομέα γενικότερα, με έμφαση στην ελκυστικότητα επένδυσης στα διεθνή ομόλογα.

Στην εισήγησή της η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA κα. Βιολέτα Σπυροπούλου (φωτ.), CFA. υπογράμμισε ότι:

«Το Ετήσιο Forecast Dinner της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους προσκεκλημένους μας να ενημερωθούν με τον πιο άμεσο τρόπο από τα έμπειρα και διακεκριμένα στελέχη της αγοράς, τους ομιλητές μας, για τις τελευταίες διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, για την πορεία των Ελληνικών μετοχών και των διεθνών ομολογιακών αγορών το 2023 αλλά και να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις μεταξύ τους».