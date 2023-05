Διεθνές συνέδριο ESG για τράπεζες, εταιρείες και θεσμικούς επενδυτές

Το Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR) διοργανώνει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο ESG «2023 ESG for Banks, Firms and Institutional Investors: Advances and Challenges» στις 31 Μαΐου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο θα ασχοληθεί με θέματα σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση) άμεσου ενδιαφέροντος για τις τράπεζες, τις εταιρείες, τους θεσμικούς επενδυτές, τις ρυθμιστικές αρχές, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους επόπτες και τους ακαδημαϊκούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από οργανισμούς και πανεπιστήμια θα ενημερώσουν τους συμμετέχοντες σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο του ESG και θα συζητήσουν τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των πρακτικών ESG προτείνοντας λύσεις για Πράσινες Αγορές, Greenwashing και Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης, Βιωσιμότητα – Τάσεις και Προκλήσεις, Εξελισσόμενες Πρακτικές ESG στις Ευρωπαϊκές Τράπεζες (stand-alone presentation), το επόμενο βήμα της Βιώσιμης Τραπεζικής και Πρακτικές ESG σε Κρατικές Εταιρείες όπως η περίπτωση του Υπερταμείου.

Το IFFR (Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής και Χρηματοοικονομικού δικαίου) είναι ένα διεθνές ερευνητικό κέντρο υπό την αιγίδα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής Διοικητικής και Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Συνδέει τη γνώση και τις τεχνικές στο πεδίο της έρευνας με τις ανάγκες των επαγγελματιών και των οργανισμών (access-connect-share). Αυτό το επιτυγχάνει με τη διοργάνωση εκδηλώσεων που συνεισφέρουν στο δημόσιο διάλογο (think tank forum), με την εκπαίδευση στελεχών (executive training) και με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. To IFFR ειδικεύεται, μεταξύ άλλων, σε θέματα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, διαχείρισης κινδύνων, διαχείρισης χαρτοφυλακίων, ESG, τραπεζικής, τραπεζικού δικαίου και θεσμικού πλαισίου χρηματαγορών.

Η ομάδα (Fellows) του απαρτίζεται από πανεπιστημιακούς και επαγγελματίες από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο στο https://iffr.gr/esg/may-2023/