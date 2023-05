Οι ψηφιακές προκλήσεις στο επίκεντρο του 10ου Digital Banking Forum

Το νέο τοπίο στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως επηρεάζεται από τις εξελίξεις στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών αλλά και από την είσοδο μεγάλων «παικτών» από τον digital κλάδο, παρουσίασε το 10th Digital Banking Forum, που πραγματοποιήθηκε με τίτλο “The fintech era”.

Το 10th Digital Banking Forum #dbfo23 διοργανώθηκε από την ethosEVENTS σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό ΧΡΗΜΑ.

Απευθύνοντας θεσμικό χαιρετισμό ο κ. Βασίλης Παναγιωτίδης, Ανώτερος Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ανέφερε ότι «υπάρχουν διεθνείς εξελίξεις, και οφείλουμε να δούμε τη θεση της χώρας σε αυτές». Για τις προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο κλάδος, ανέφερε την προσαρμογή της προσφοράς και της ζήτησης στα χρηματοπιστωτικά και σε άλλα προϊόντα, τους νέους κανόνες ρύθμισης που είναι υπερ-εθνικοί, τους διαφορετικούς κινδύνους που αναγκάζουν τις αρχές να διαμορφώνουν μακροληπτικό και μικροληπτικό πλαίσιο ρύθμισης. Μεγάλη συζήτηση γίνεται σήμερα, σύμφωνα με τον κ . Παναγιωτίδη για τον τρόπο με τον οποίο θα εποπτεύονται υπερεθνικά οι λεγόμενες μη τράπεζες και κυρίως τα funds.

Θεσμικό χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Μάνος Μακρομάλλης Πρόεδρος ΣΕΚΕΕ, Δ/νων Σύμβουλος Excelon, αναφέροντας ότι «Το fintech τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα απίστευτο hype. Υπολογίζεται ότι για κάθε 5 δολάρια που δαπανούνταν, το 1,5 πήγαινε σε fintech. Μιλάμε για ΑΙ, blockchain χρήμα, ψηφιακό χρήμα, που θα αλλάξει τον ρου της ιστορίας. Το παραδοσιακό χρήμα δεν ξέρουμε από πού προέρχεται και σε ποια χέρια περνά. Το blockchain, αντιθέτως ξέρουμε πού αρχίζει, που κατευθύνεται και πού καταλήγει». Αναφερόμενος στους ΑΙ μηχανισμούς είπε ότι εξαλείφουν τη γραφειοκρατία, σε υπηρεσίες όπως π.χ. το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού. Οι τράπεζες ενσωματώνουν αυτές τις υπηρεσίες.

O κ. Ľubomír Olach, Director of International Development, QORUS, στην ομιλία του με θέμα “Digital payment trends”, αναφέρθηκε στις τάσεις των παγκόσμιων ψηφιακών πληρωμών. Όπως είπε, σε παγκόσμια εμβέλεια, οι τάσεις στις συναλλαγές επιβάλλουν πολλές αλλαγές, ιδίως τα τελευταία χρόνια και όσον αφορά τις ταυτόχρονες πληρωμές σε real time αλλά και μεταχρονολογημένες. Μία μεγάλη τάση είναι η αυξημένη ψηφιοποίηση λόγω χρήσης κινητών συσκευών στις πληρωμές. Μια ακόμη τάση που δείχνει να κυριαρχεί είναι το Fast payments. “Oι real-time πληρωμές αποτελουν μια έντονη τάση στις σύγχρονες συναλλαγές. Εκτιμώ ότι στο εγγύς μέλλον θα δούμε νέες πλατφόρμες να αναδύονται, όπως και νέα προϊόντα. Η Τράπεζα της Αυστραλίας έχει μεταπηδήσει στο Pay 2 με ψηφιακές πληρωμές, προκειμένου να αποφύγει τα παραδοσιακά σχήματα όπως Mastercard και Visa, εκτιμώ ότι αυτό θα έρθει και στην Ευρώπη”, κατέληξε.

Ο κ. Άρης Δίβαρης, Β. Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών της Εθνικής Τράπεζας στην ομιλία του “Digitizing the processes of Greek banks”, ανέφερε ότι “Tρέχουμε εδώ και καιρό ένα φιλόδοξο πρόγραμμα transformation το οποίο φέρνει αποτελέσματα και έχει 8 βασικούς πυλώνες. Ηγούμαι του technology processes σε όλη την τράπεζα. Ως στόχους θέτουμε τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη και τη μείωση του λειτουργικού κινδύνου”. Μεταξύ άλλων ο οργανισμός εστιάζει σύμφωνα με τον κ. Δίβαρη στην τυποποίηση, το optimization, την κεντροποίηση, την ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών του. “Επιθυμούμε έως το 2024 να ξεπεράσουμε τα 400 funds transfer systems” είπε.

«Πανδημία και Ηλεκτρονικές Πληρωμές στην Ελλάδα» ήταν το θέμα της ομιλίας-παρουσίασης που παραχώρησε ο κ. Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κ. Βέττας ανέφερε ότι από το 2015 και μετά η χρήση καρτών εκτοξεύτηκε και ως προς την αξία και ως προς τον αριθμό. Ενδεικτικά ο μέσος όρος των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 12 φορές. Το 2022 για πρώτη φορά το σύνολο των εγχώριων συναλλαγών ξεπέρασε το σύνολο των αναλήψεων μετρητών. Την ίδια ώρα η μέση αξία της συναλλαγής πέφτει. Ο κ. Βέττας ανέφερε ακόμα ότι συγκλίνουμε στον μέσο όρο της ευρωζώνης στην κατανάλωση, ένα γεγονός που κατά τον ίδιο θεωρείται ιδιαίτερα θετικό.

Σημαντικά στοιχεία για ένα διαχρονικά μεταβαλλόμενο τοπίο πληρωμών παρουσίασε ο κ. Αντίγονος Παπαδόπουλος, CEO, Cardlink a Worldline brand στην ομιλία του “Facts for an ever-changing payment landscape”. To 2022 παρατηρηθηκε αύξηση στην αξία των συναλλαγών, κάτι που οφείλεται και στη συμπεριφορά των καταναλωτών, ανέφερε κ. Παπαδόπουλος. Η ετήσια μεταβολή του ρυθμού των συναλλαγών αυξήθηκε κατά 19%, στα 1,8 δισ. Το ποσοστό των συναλλαγών με ελληνικές κάρτες παρουσιάζει επίσης αυξητικές τάσεις, ήτοι στο +17%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για κάρτες του εξωτερικού διαμορφώθηκε στο +39%. Στο τέλος της ομιλίας του, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο Retail Innovation Ηub της cardlink που δημιουργήθηκε ώστε να μετουσιωθεί σε ένα από τα πιο σύγχρονα εργαλεία διερεύνησης για ότι συμβαίνει στο retail.

O κ. Håkan Sahlén, VP, Business Development, Fidesmo, παρουσιάζοντας τη Fidesmo ανέφερε ότι πρόκειται για σουηδική εταιρεία στη Στοκχόλμη που διαθέτει 10 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο. “Θέλαμε αρχικά να κάνουμε μια συγκεντρωτική πλατφόρμα για να συνδέει διαφορετικές συναλλαγές, στην πορεία είδαμε ότι υπάρχει κάτι πιο ενδιαφέρον που ολοένα και μεγαλώνει. Είδαμε ανάγκες στην αγορά για συγκεκριμενες υπηρεσίες πληρωμών σε κάθε συνθήκη και για κάθε συσκευή. Διαθέτουμε γραφεία σε Μαδρίτη, Γερμανία, Σουηδία και είμαστε ενεργοί σε 32 χώρες και στις ΗΠΑ”. Ο κ. Sahlén αποκάλυψε ότι βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις για να εισέλθει στην ελληνική αγορά. “Θέλουμε να έρθουμε στην Ελλάδα, να συνεργαστούμε με Έλληνες ερευνητές, πιστεύω σε κάποιες εβδομάδες θα το ανακοινώσουμε” είπε. Πρόσθεσε δε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας “θα είμαστε live στην Ευρώπη σε 80 τράπεζες και οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να το αξιοποιήσουν αυτό”.

“Pandemic, Ukraine Conflict, Energy Crisis: Can fintech help companies navigate recent geopolitical risks?” τιτλοφορείτο η ομιλία-παρουσίαση του κ. Φίλιππου Κασιμάτη, CEO, Maven Global, United Kingdom. Ο κ. Κασιμάτης ανέλυσε τι συνέβη με το ρίσκο και το risk management την τελευταία τριετία. “Από εταιρικής πλευράς, υπάρχουν 2 αγορές, η φυσική αγορά αλλά και η χρηματοοικονομική αγορά, η αγορά που πάει η εταιρεία να αντισταθμίσει το ρίσκο. Το ρίσκο τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει δραματικά και στις 2 αγορές”. Θέτοντας ένα παράδειγμα της λειτουργίας της Maven Global, ο κ. Κασιμάτης ανέφερε ότι προχωρά σε ανάλυση με πολλαπλές μεθόδους backward αλλά και forward looking για το ρίσκο. Διενεργούνται καθημερινα risk reports που απευθύνονται στον CFO, στο treasury function, στο risk management. Διαπιστώνουμε ότι το module ρίσκου είναι περισσότερο σημαντικό από το module feeding , δηλαδή οι εταιρείες ενδιαφέρονται να αντιληφθούν περισσότερο από που πηγάζει το ρίσκο παρά να το αντιμετωπίσουν”.

Για πρώτη φορά συνομίλησαν όλοι οι κορυφαίοι εκπρόσωποι των εταιρειών πληρωμών στο Panel I με τίτλο: Οι πληρωμές αλλάζουν και στην Ελλάδα, η άποψη των παλαιών και νέων «παικτών». O κ. Σπύρος Αρμενιάκος, Διευθύνων Σύμβουλος, Euronet Merchant Services (epay) Greece, a Euronet Worldwide Company, ανέφερε ότι η κάρτα είναι το αδιαφιλονίκητο μέσο πληρωμών. «Η πρόβλεψη μου είναι ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο κανονικότητας ως προς την χρήση κάρτας. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Euronet με την συνεργασία της Πειραιώς έχουμε φέρει μεγάλες αλλαγές. Υπάρχει ένα οικοσύστημα πληρωμών στην χώρα. Το softpos θα λειτουργήσει συμπληρωματικά. Η κάρτα σε οποιαδήποτε μορφή της, είτε σε wallet ή φυσική μορφή, είναι η καλύτερη εμπειρία, χωρίς να έχεις κάποια εξάρτηση από internet, data».

Ο κ. Διονύσης Γρηγοράτος, Managing Director, Nexi Greece, ανέφερε ότι η διείσδυση των μη μετρητών παραμένει σε χαμηλό επίπεδο στην Ελλάδα. «Η επιδημία λειτούργησε ως επιταχυντής. Το 2022 για πρώτη φορά η αξία των συναλλαγών που έγινε μέσω καρτών ξεπέρασε την αξία αναλήψεων σε μετρητά. Μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού έρχεται η διασύνδεση της ΑΑΔΕ με τα POS. Ο χώρος των πληρωμών φεύγει από μία δραστηριότητα των τραπεζών και γίνεται αυτόνομη από εξειδικευμένους παίκτες στον χώρο. Έχουμε καθήκον να δημιουργήσουμε το οικοσύστημα πληρωμών, να κάνουμε εμπόρους και καταναλωτές να αισθανθούν ασφαλείς», είπε.

Η κα Σταυρούλα Καμπουρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΔΙΑΣ Α.Ε., ανέφερε ότι μπήκαν τέσσερις μεγάλοι παίκτες στον τομέα. «Έρχονται πολλές λύσεις klarna, payzy κτλ. Βλέπουμε μια έντονη κινητικότητα στην Ελλάδα. Τα τελευταία δύο χρόνια ως ΔΙΑΣ κινούμαστε με double digit growth. Πλέον έχουμε 1,7 εκατομμύρια χρήστες. Έχουμε αύξηση και στο account to account payments. Δώσαμε πρόσβαση στη χώρα ώστε να στέλνουν και να παίρνουν πληρωμές εντός δευτερολέπτων. Είμαστε μεν pay tech αλλά συνεργαζόμαστε ως hub με όλο το τραπεζικό σύστημα. Τα μέλη μας όμως δεν μόνο τράπεζες. Το collaboration αποτελεί πρόκληση για εμάς», τόνισε.

Ο κ. Ιωάννης Κιτιξής, CEO, Worldline Greece, σημείωσε ότι το ελληνικό δημόσιο συνέδραμε στην μεγαλύτερη χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών (τέλη, φόροι, κτλ). Mία στις τέσσερις συναλλαγές ολοκληρώνεται μέσα από wallet σε φυσικά σημεία. «Ως εταιρεία παρακολουθούμε την τεχνολογία και τις τάσεις. Προσπαθούμε να απλοποιήσουμε τον τρόπο που κάνει πληρωμές ο πελάτης. To κανονιστικό πλαίσιο αποτελεί μία πρόκληση. Η τεχνολογία τρέχει με γοργούς ρυθμούς, αλλάζουν οι ανάγκες και ο κόσμος μας πρέπει να εκπαιδευτεί», είπε.

Ο κ. Αντίγονος Παπαδόπουλος, CEO, Cardlink a Worldline brand, επεσήμανε ότι «τα δύο τελευταία χρόνια γενικότερα έχουμε περάσει από το πρέπει στο θέλω. Δεν υπάρχει ταμπού για ένα μικρό ποσό να χρησιμοποιείς ψηφιακό εργαλείο. Όλο και περισσότεροι χρησιμοποιούν wallet. Oι επιχειρήσεις αναζητούν συνεχώς καινούργια εργαλεία. Το payment είναι ένα μέρος του παιχνιδιού. Οι άνθρωποι είναι ένα μείζον ζήτημα, ώστε να βρούμε “μυαλά”».

Ο κ. Χριστόφορος Χατζόπουλος, General Manager, NBG Pay, ανέφερε ότι το σημείο καμπής ήταν τα capital controls. «Όλοι έσπευσαν να βάλουν POS. Πέντε εταιρείες, με αποτίμηση 1,5 δισ., δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα τελευταία δύο χρόνια έγινε καλύτερη οργάνωση όλων των πρωτοβουλιών που ξεκίνησαν το 2015. Το softpos είναι ένα σημείο που μπορεί να ενώσει πολλές τεχνολογίες. H μεγαλύτερη πρόκληση του σήμερα είναι η τεχνολογία. Πολλές θα εξαφανιστούν, αλλά θα εμφανιστούν νέες. Πιθανόν μία εξέλιξη που θα υπάρξει είναι η είσοδος νέων παικτών στα POS», επεσήμανε.

Ο κ. Νίκος Αναστόπουλος Field Sales Representative, Google Cloud στην ομιλία του με τίτλο «Αξιοποίηση των Google Cloud Data & AI λύσεων για το Χρηματοπιστωτικό τομέα», μίλησε για τις προκλήσεις στον χώρο, τις αυξανόμενες απαιτήσεις πελατών, την AI, την μηχανιστική μάθηση. H ομιλία περιστράφηκε κυρίως γύρω από τα παρακάτω θέματα: Data & AI and Financial Services, Google Data & AI Platform, Why Google for Data and AI.

Ο κ. Θωμάς Πούτας, Digital Business Development Manager της Amplus, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερος Systems Integrators στην ελληνική αγορά, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε συνεργασία με τους καλύτερους παγκοσμίως κατασκευαστές του κλάδου. Ο κ. Πούτας παρουσίασε το νέο προϊόν SCORIP, το οποίο μπορεί να κάνει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ εταιρειών, υπό-μονάδων, τμημάτων, ομάδων, προϊόντων, υπηρεσιών, έργων, τιμολογήσεων, προσφορών και άλλων μεταβλητών.

Ο κ. Σωκράτης Πλούσας Ιδρυτής και CEO, FUND4ALL (2020) συνομίλησε με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μαλλά, για τις fintech και τις προσπάθειες ανάπτυξής τους, ως υπηρεσία. «H FUND4ALL είναι εταιρεία από τον χώρο του fintech. Δεν κοιτάμε τίποτα άλλο. Ασχολούμαστε από start ups μέχρι τράπεζες και έχουμε συνεργασία ήδη με δύο από τις συστημικές. Έχουμε πελάτες από τον τομέα του Fintech, αλλά και εκτός τραπεζικού χώρου. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της FUND4ALL είναι μακράν η ευελιξία», ανέφερε.

Στην ομιλία του με τίτλο "Do we really need love at first sight? Global trends and their impact on your UI/UX”, ο κ. Ohad Maimon, CEO, Hyp, αναφέρθηκε στις παγκόσμιες τάσεις που επικρατούν στον τομέα. Όπως επεσήμανε, κυρίαρχη νέα τάση διεθνώς σε σχέση με τους πελάτες, αποτελεί το λεγόμενο «ανοιχτό banking». Μία ανοιχτή τραπεζική έχει σημασία γιατί αυτή τη στιγμή η εμπειρία του πελάτη είναι το Νο 1 ζητούμενο. Ο κ. Ohad Maimon επεσήμανε ότι σήμερα δεν υπάρχουν μοναδικά προϊόντα, οπότε οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να εστιάζουν στο πόσο προσωπικοί μπορούν να γίνουν, δεδομένου ότι η τάση είναι προς την υπερπροσωπικοποίηση (Hyper-personalization).

Στην ομιλία του με τίτλο “Personalization at scale & Customer Feedback Management”, ο κ. Κωνσταντίνος Τσιπτσής, Assistant General Manager - Advanced Analytics & Campaign Management, Eurobank, επεσήμανε ότι το σημαντικότερο είναι «να έχουμε μεγάλο μερίδιο στον πελάτη μας. Να είμαστε η βασική του τράπεζα. Απαιτείται προσωποποίηση. Σαν να τους γνωρίζουμε έναν προς έναν. Να μπορούμε να προσφέρουμε στον κάθε πελάτη το κατάλληλο μήνυμα, προϊόν ή υπηρεσία». Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του Recommendation Engine ( τον κεντρικό εγκέφαλο κάθε οργανισμού). Με τον τρόπο αυτό αναφέρθηκε ότι δημιουργούνται προσωποποιημένες καμπάνιες ενημέρωσης και πώλησης, ενώ μετρώνται και τα επίπεδα αποτελεσματικότητας. Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης θα αλλάξει τον επαγγελματικό προσανατολισμό τα επόμενα χρόνια» τόνισε ο κ. Τσιπτσής.

O κ. Ηλίας Γεωργουλέας, Ιδρυτής Ομίλου Global Money Managers Ltd & Διευθύνων Σύμβουλος Επενδυτικού Ομίλου Global Group SA, ανέφερε στην παρουσίαση του ομίλου, ότι τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν το καλύτερο επενδυτικό εργαλείο σε όλο τον κόσμο. Προσφέρουν μέγιστη προστασία και αναρίθμητα φορολογικά πλεονεκτήματα. Ο όμιλος σήμερα διαθέτει πάνω από 350 εκατ. ενεργητικό και περισσότερα από 70 funds. Αποτελεί κορυφαία εταιρεία στην Κύπρο, με άνω του 20% απόδοση την τελευταία τριετία. Όπως επεσήμανε δημιουργούν tailor made προϊόντα για τους πελάτες τους.

Στο Panel ΙΙ, με θέμα «Τα startups και το Fintech οικοσύστημα» και με συντονιστή τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μαλλά, ο κ. Μάνος Μακρομάλλης, Πρόεδρος ΣΕΚΕΕ, Δ/νων Σύμβουλος Excelon, ανέφερε ότι η Excelon αποτελεί ένα από τα λίγα ελληνικά startups στον τομέα fintech. Φέρνει κοντά τον κόσμο του ηλεκτρονικού χρήματος και των ψηφιακών νομισμάτων. Ο πελάτης της Excelon κατέχει το ψηφιακό του νόμισμα, ενώ προσφέρεται και η δυνατότητα του ανταλλακτηρίου. Όπως επεσήμανε, «Tο πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι το loyalty. Στο δικό μας blockchain, υπάρχει το δικό μας ψηφιακό νόμισμα επιβράβευσης, το excelon coin. Αυτό μας δίνει μια μοναδικότητα, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού».

Ο κ. Αιμίλιος Μάρκου, Συνιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής, Hellas Direct, ανέφερε ότι η εταιρεία του έχει ήδη 1 εκατ. καταναλωτές σε 3 χώρες. «Τα τελευταία χρόνια πετύχαμε όλο το mobility οικοσύστημα σε αυτό τον τομέα να μπορεία να περνάει από εμάς. Δηλαδή, αφού έχουμε την ασφάλιση, να μπορούν να πληρώνονται και τέλη κυκλοφορίας, χρηματοδοτήσεις και άλλα», ανέφερε ο κ. Μάρκου. Όπως ο ίδιος επεσήμανε, «Το πρόβλημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ότι μας λείπουν 34 δισ. για την ανανέωση του στόλου και άλλα τόσα για τα σπίτια. Πώς θα περάσει αυτό από τους φορείς χρηματοδότησης στον καταναλωτή; Ουσιαστικά το bank assurance θα γίνει assurance bank».

Στο Panel ΙΙI με τίτλο «Πώς προσαρμόζονται οι τράπεζες στα δεδομένα της digital εποχής» και συντονιστή τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μαλλά, η κα Σοφία Γαλάτουλα, Επικεφαλής Προϊόντων της tbi bank στην Ελλάδα, ανέφερε ότι «η πανδημία άλλαξε όλους τους κλάδους. Το δικό μας μοντέλο ήταν ήδη ψηφιακό. Εκεί ωστόσο που είδαμε μεγάλη αλλαγή ήταν το πελατολόγιο. Ηρθαν πολλοί σ’ εμάς που δεν ήταν αρχικά στο target group. Μεγαλύτερες ηλικίες, πιο παραδοσιακές επιχειρήσεις κλπ. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Είναι να γίνουν πολλά ακόμα». Η ίδια σημείωσε ότι «θέλουμε να βρισκόμαστε εκεί που είναι η ανάγκη του κάθε πελάτη. Θέλουμε να εξυπηρετήσουμε όλους αυτούς που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις ελληνικές τράπεζες», ενώ επεσήμανε ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι η ταχύτητα. Ο πελάτης από εμάς περιμένει άμεση ανταπόκριση».

Η κα Έφη Μπήτρου, Director, Head of Digital Business, Εθνική Τράπεζα, ανέφερε ότι «Την covid εποχή χαρακτήρισε η ενίσχυση του digital, με ραγδαία αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών. Ως συνέπεια αυτού, είχαμε και την αύξηση των περιστατικών απάτης. Αποτελεί μια ανησυχητική πραγματικότητα και πλέον οι τράπεζες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, αποτρέποντας τα περισσότερα περιστατικά». Η ίδια επεσήμανε ότι «Αλλάζουν τα customers journeys, με κοινό παρονομαστή την καλύτερη δυνατή εμπειρία του πελάτη». Προς την κατεύθυνση αυτή η Εθνική θα διαθέσει το επόμενο διάστημα νέες υπηρεσίες και εργαλεία για τις ανάλογες ηλικιακές ομάδες.

Ο κ. Άγγελος Φιλίππου, C.I.O. & C.T.O. of Cooperative Bank of Epirus, ανέφερε: «Παρ’ότι είμαστε μια μικρή περιφερειακή τράπεζα έχουμε κάνει μεγάλα βήματα, ήδη από την προ covid εποχή. Φέραμε κοντά στις νέες τεχνολογίες τις μεγαλύτερες ηλικίες». Όπως ο ίδιος ανέφερε, τις επόμενες ημέρες η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου θα κυκλοφορήσει νέες κάρτες. «Έχουμε επενδύσει πολύ στο ΑΙ, κυρίως στο κομμάτι της ασφάλειας. Μας ενδιαφέρει και η επαφή στο κατάστημα, λόγω του τοπικού χαρακτήρα. Πρέπει να συνεχίσουμε να ακούμε τους πελάτες μας, ενισχύοντας μια phygital λειτουργία. Θα πάμε ακόμα πιο μακριά ψηφιακά, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την τοπική κοινωνία και θα επεκταθούμε».

Ο κ. Κωνσταντίνος Φρυδάκης, Γενικός Διευθυντής Λιανικής και Ψηφιακής Τραπεζικής, Attica Bank, ανέφερε ότι «Σαν οργανισμοί και δομές οι τράπεζες υιοθέτησαν την τηλεργασία. Το τεχνολογικό μέρος επιλύθηκε γενικά επιτυχώς και γρήγορα και τελικά φτάσαμε στο “ιερό δισκοπότηρο” που έχει να κάνει με την κουλτούρα. Έχουν γίνει άλματα και σε αυτό τον τομέα. Κάθε μέρα που περνάει συντελούνται όλο και περισσότερο. Αυτές οι συνθήκες θα φέρουν τις ελληνικές τραπεζες στην επόμενη ημέρα».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «Οι τράπεζες κινούνται στην ψηφιοποίηση των δικών τους καναλιών. Θ’ αρχίσουμε και στην Ελλάδα να βλέπουμε το επόμενο κύμα (phygital), όπως είναι ήδη στο εξωτερικό. Η μεγάλη πρόκληση έχει να κάνει με το οικοσύστημα. Με τους συνεργάτες που “τραβάνε” όλο και περισσότερες τραπεζικές υπηρεσίες»

Στο fireside chat της ημέρας, ο κ. Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager for Greece, Cyprus & Malta, Mastercard , σημείωσε ότι «Τα μετρητά παραμένουν βασιλιάς αλλά είμαστε στα τελευταία χρόνια της κυριαρχίας τους. Στην Ελλάδα οι κάρτες είναι ο βασικός τρόπος που ο καταναλωτής πληρώνει ηλεκτρονικά». Περαιτέρω ανέφερε ότι: