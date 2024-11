ESM: Πράσινο φως για πρόωρη αποπληρωμή του ελληνικού χρέους

Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) συμφώνησαν σήμερα να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αποπληρωμής των δανείων του ΕΜΣ/ΕΤΧΣ σε σχέση με την πρόωρη αποπληρωμή προς τους δανειστές της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (ΕΔΔ).

Σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις του ΕΜΣ και του EFSF με την Ελλάδα, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής σε άλλους πιστωτές, ένα ανάλογο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που παρέχεται στο πλαίσιο των διευκολύνσεων του ΕΜΣ και του EFSF καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Χάρη στις παρεκκλίσεις που χορηγήθηκαν σήμερα από τον ΕΜΣ και τον EFSF, η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή σε κανέναν από τους δύο οργανισμούς.

