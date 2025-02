Σε αναβρασμό βρίσκεται η φαρμακευτική αγορά με την απόφαση του Υπουργού Υγείας να προχωρήσει στο σπάσιμο της δαπάνης στην Ιδιωτικής αγορά (Φαρμακεία Κοινότητας) σε off patent και on patent, που ανέρχεται σε 1,347 δισ. ευρώ. Παράγοντας του υπουργείου μάς μίλησε για ένα ποσοστιαίο μοίρασμα της δαπάνης 70% - 30% ή 65% - 35% (off patent-on patent).

Μολονότι εκπρόσωποι ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών έχουν ήδη πραγματοποιήσει δύο συναντήσεις με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, άκρη ακόμα δεν έχει βρεθεί.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι η πλευρά των ελληνικών εταιρειών συμφωνεί στο να προχωρήσει το σπάσιμο της δαπάνης, ενώ η πλευρά των πολυεθνικών ισχυρίζεται ότι πρόκειται για μία δύσκολη εξίσωση με ρίσκο στην υλοποίησή της.

Για το συγκεκριμένο θέμα, πρόσφατα και ο κ. Ολ. Παπαδημητρίου, πρόεδρος του ΣΦΕΕ, είχε εκφράσει την αντίθεσή του τονίζοντας ότι "η δρομολογημένη κατάτμηση της αγοράς των ιδιωτικών φαρμακείων θα αυξήσει δραματικά την πολυπλοκότητα στους υπολογισμούς και πιθανότητα θα δημιουργήσει ακρότητες στις επιβαρύνσεις των υποχρεωτικών επιστροφών".

Παρόλα ταύτα, τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλευρά των ελληνικών εταιρειών πρότεινε το σπάσιμο του προϋπολογισμού να γίνει ανά προϊόν και ανά δαπάνη - και μάλιστα τα προϊόντα να βγουν σε δημόσια διαβούλευση, όπου οι εταιρείες θα μπορούν να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους και να διορθωθούν τα όποια λάθη.

Το δεύτερο πιο πρόσφατο σενάριο

Η δυσκολία του εγχειρήματος αλλά και οι αντιδράσεις έθεσαν επί τάπητος ακόμη ένα σενάριο για το σπάσιμο της δαπάνης. Να δημιουργηθεί ένας κλειστός προϋπολογσιμός ο οποίος θα περιλαμβάνει μόνο τα γενόσημα. Αρα, στο 1,347 δισ. ευρώ το 31% αυτού θα είναι γενόσημα, με ένα ποσοστό επιστροφών περίπου στο 38% και το υπόλοιπο της δαπάνης να αφορά μαζί τα off patent και τα on patent.

Bεβαίως, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και το ενδεχόμενο τελικά να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά και να παραμείνει η δαπάνη της Ιδιωτικής αγοράς όπως είναι σήμερα, περιλαμβάνοντας σε έναν ασκό όλα τα φάρμακα ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.