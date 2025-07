Retailer της χρονιάς το Πλαίσιο, κορυφαίος manager ο Γ. Μασούτης

Με την Πλαίσιο Computers να αναδεικνύεται Retailer της Χρονιάς και τον Γιάννη Μασούτη, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., να αποσπά τη διάκριση του Retail Manager, ολοκληρώθηκε η 22η Τελετή Απονομής των Retail Business Awards 2024, από την Direction και το περιοδικό RetailBusiness.

Η μεγάλη γιορτή για το Ελληνικό Λιανικό Εμπόριο και τη Βιομηχανία πραγματοποιήθηκε φέτος τη Δευτέρα 30 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Βanquet), με τη συνεργασία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ). Όπως κάθε χρόνο, τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Me moto της φετινής διοργάνωσης τη φράση «Retail Passion», ο πιο καταξιωμένος και μακροβιότερος θεσμός βραβεύσεων για το ελληνικό Λιανεμπόριο και τη Βιομηχανία για ακόμη μια χρονιά ανέδειξε και επιβράβευσε πρόσωπα, επιχειρήσεις και πρακτικές που ξεχωρίζουν, συμβάλλοντας δυναμικά στην πρόοδο του κλάδου. Πάνω από 450 στελέχη από το Λιανεμπόριο, τη Βιομηχανία και την Αγορά Επικοινωνίας έδωσαν το «παρών» στη μεγάλη φετινή γιορτή της αγοράς.

Όπως και σε κάθε διοργάνωση του θεσμού, οι νικητές αναδείχθηκαν έπειτα από αξιολόγηση και ψηφοφορία μιας ευρύτατης επιτροπής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι κορυφαίων θεσμικών φορέων, ινστιτούτων και επιμελητηρίων, επικεφαλής εταιρειών έρευνας, CEOs καταξιωμένων επιχειρήσεων του κλάδου, καθώς και αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί. Τη διαδικασία υποστήριξε η Deloitte Ελλάδος.

Προμηθευτές της Χρονιάς, βάσει της ειδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για 16η συνεχή χρονιά αποκλειστικά για το περιοδικό RetailBusiness και την Direction Business Network, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών The Hellenic Research House, αναδείχθηκαν οι Μπάρμπα Στάθης (Food & Drink), ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής (Non Food), LG (Λευκές - Μαύρες Συσκευές) και Samsung (Τεχνολογία).

Στις εταιρείες που απέσπασαν διάκριση στα RetailBusiness Awards 2024 συμπεριλαμβάνονται οι ΑΒ Βασιλόπουλος, ALTEX, Coffee Island, Coral, COSMOTE TELEKOM, Cream Team, ΔΕΗ, Endless EC, Eurimac, Evergood Μονοπρόσωπη, Γερμανός, Γρ. Σαράντης, Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων, ΚΟΡΕ, LG, Lidl Hellas, Mailos The Pasta Project, Μασούτης, ΜΕΓΑ, Metro-My market, Μουστάκας Γ.Ν. ΑΕΒΕ-Υπερμάρκετ Παιχνιδιών, Μπάρμπα Στάθης, Next Gen Retail Services Κωτσόβολος, Notos Com., Πέντε, Πλαίσιο Computers, Praktiker Hellas, Samsung, Septona και Τράπεζα Πειραιώς.

Τιμητικά βραβεία απονεμήθηκαν στην OK! Anytime Markets Α.Ε. για τη συμπλήρωση 20 χρόνων επιτυχημένης διαδρομής στην ελληνική αγορά, καθώς και στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τα 30 χρόνια πορείας και προσφοράς σε συνεχή συνεργασία με επιχειρήσεις του χώρου του λιανεμπορίου και των FMCGs για τη στήριξη παιδιών σε ανάγκη.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους νικητές όλων των βραβείων στο www.retailawards.gr.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο εκδότης της Direction και οικοδεσπότης της βραδιάς, Βαγγέλης Παπαλιός, μεταξύ άλλων σημείωσε: «Στα 22 χρόνια του θεσμού έχουμε βραβεύσει τους σημαντικότερους εκπροσώπους αυτού του πολύ σημαντικού κλάδου. Τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που έχουν οδηγήσει το Λιανεμπόριο στη σημερινή δυναμική του μορφή. Αν ανατρέξει κανείς στους παλιούς βραβευθέντες, θα έρθει σε επαφή με την πραγματική ιστορία της ελληνικής αγοράς. Μιας αγοράς που εξελίσσεται συνεχώς χάρη στο “Retail Passion”, που ενώνει όλους εμάς -επιχειρηματίες, στελέχη, συνεργάτες- γύρω από ένα κοινό όραμα: τη συνεχή βελτίωση, την άριστη εξυπηρέτηση του καταναλωτή και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο Γιάννης Μασούτης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Διαμαντής Μασούτης, όταν παρέλαβε τη διάκριση του Retail Manager, ανέφερε πως θέλει να την αφιερώσει «στο προσωπικό της εταιρείας Μασούτης, στους 11 χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά στα 400 καταστήματα, σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς, για να συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη και την ίδια δύναμη το επόμενο χρονικό διάστημα».

Ο Κώστας Γεράρδος, CEO της Πλαίσιο Computers, παρέλαβε για την εταιρεία την κορυφαία διάκριση του Retailer of the Year και τόνισε πως «όλα τα παιδιά του Πλαισίου δίνουν κάθε μέρα, κάθε μήνα και κάθε χρόνο τον καλύτερο εαυτό τους εδώ και 56 χρόνια. Είμαστε και εμείς 100% ελληνική εταιρεία και ό,τι βλέπετε από εμάς είναι προϊόν μεγάλης προσπάθειας και πολλής αγάπης!».

Τις απονομές των κορυφαίων βραβείων της βραδιάς πραγματοποίησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο οποίος λίγο νωρίτερα, στο χαιρετισμό του, είχε δώσει θερμά συγχαρητήρια στην Direction και το RetailBusiness για την αδιάλειπτη προσπάθειά τους να αναδεικνύουν την αριστεία αλλά και την καινοτομία στο λιανεμπόριο, το οποίο τόνισε πως αποτελεί έναν ζωτικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και μια ατμομηχανή ανάπτυξης που συμβάλλει καθοριστικά και στην απασχόληση αλλά και στο ΑΕΠ της χώρας.

Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν οι δημοσιογράφοι Ιωάννα Βάσσου και Δημήτρης Καμπουράκης.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος υπήρξε χορηγός των κατηγοριών «Προμηθευτής της Χρονιάς Food & Drink - Non Food». Επίσης, τη διοργάνωση υποστήριξαν οι Σκλαβενίτης, Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων (Βίκος) και West (Χορηγοί), Αsterias Creative Design, Action Line, Vision, Pressious Arvanitidis, ImagePro, Polichromo, Semeli Estate ,WPS (Official Partners) και eventora (Voting Platform).