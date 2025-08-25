ΠΑΣΟΚ: Πλεονάσματα προς ικανοποίηση επικοινωνιακών αναγκών

Ικανοποιημένη δηλώνει συστηματικά την τελευταία περίοδο η ηγεσία του ΥΠΟΙΚ από την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών όπως αυτά αντανακλώνται στα στοιχεία Εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με αυτά το πρωτογενές αποτέλεσμα του κρατικού Προϋπολογισμού σε τροποποιημένη ταμειακή βάση ανήλθε σε 7.959 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.599 εκατ. ευρώ η οποία προκύπτει συνδυαστικά από την υπέρβαση των καθαρών εσόδων (πλην επιστροφών δαπανών για τόκους) κατά €729 εκατ. και την υποεκτέλεση των πρωτογενών δαπανών κατά €3.630 εκατ.

Ελλείψει σημαντικών επιδόσεων στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και το κόστος ζωής, η κυβέρνηση ματαίως θριαμβολογεί για να μας πείσει ότι αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται στην πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας.

Η πραγματικότητα όμως πίσω από τα υπερπλεονάσματα σε σχέση με τι 2024, τους διαψεύδει καθώς αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μιας υγιούς μακροοικονομικής πορείας, αλλά προκύπτει από συστηματικό ετεροχρονισμό πληρωμών, από υποεκτέλεση δημοσίων δαπανών, και από προείσπραξη από την πλευρά των εσόδων (π.χ. φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων λόγω αλλαγών στο προφίλ είσπραξης).

Παράλληλα η φορολογική αφαίμαξη συνεχίζεται ακάθεκτη αφού σημαντικό μέρος των εσόδων ΦΠΑ ευνοείται από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια των τελευταίων ετών ενώ η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας διατηρεί τις σημαντικές επιπτώσεις στη φορολογική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά ακυρώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις όποιες μικρές ονομαστικές αυξήσεις των τελευταίων ετών.

Επιγραμματικά, τα φορολογικά έσοδα του επτάμηνου ενισχύθηκαν από την είσπραξη του ΕΝΦΙΑ 2025 εντός Ιουλίου, έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι ενώ, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων εμφανίζονται ενισχυμένα σε σχέση με το 2024 λόγω της πρόωρης ενεργοποίησης της εφαρμογής για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τον Μάρτιο γεγονός που φέρνει τα έσοδα πιο μπροστά. Η δε αυξημένη είσπραξη του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων επηρεάστηκε σημαντικά θετικά και από τη χρονική διαφορά στην είσπραξη της συνεισφοράς αλληλεγγύης των εταιριών διύλισης.

Όσον αφορά τις πρωτογενείς δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού έναντι του στόχου περιόδου καταγράφεται σημαντική συγκράτηση στις μεταβιβάσεις προς τους ΟΚΑ και τους λοιπούς οργανισμούς λόγω ετεροχρονισμού των μεταβιβαστικών πληρωμών καθώς και λόγω ετεροχρονισμού πληρωμών του ΤΠ (πιστώσεις υπό κατανομή).

Παρά την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, το χρόνιο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες έχει επανακάμψει στα επίπεδα της οικονομικής κρίσης στερώντας από την πραγματική οικονομία ρευστότητα ύψους €3,651 εκατ.

Η άβολη αλήθεια για την κυβέρνηση είναι ότι την περίοδο 2019-24 το ΑΕΠ αυξήθηκε σε πραγματικούς μόνο κατά 9,2% ενώ ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε συνολικά κατά 16,5%. Η πραγματικότητα για την κυβέρνηση είναι ότι ελλείψει οποιασδήποτε συστηματικής πολιτικής για την οικονομία, χρησιμοποιεί το υπερπλεόνασμα του προϋπολογισμού για επικοινωνιακούς σκοπούς.

Η τακτική αυτή όμως στερεί απαραίτητους πόρους από την οικονομία και την κοινωνία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της οικονομίας και για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση θα πρέπει να επικοινωνήσει στην κοινωνία το ευρύτερο σχέδιο της για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τη μείωση της φτώχειας και των ανισοτήτων.

Οφείλει επίσης να μας ενημερώσει πώς εντάσσονται οι εξαγγελλόμενες παρεμβάσεις της σε αυτό το στόχο ή εάν πρόκειται για μέτρα επικοινωνιακού και εκλογικού χαρακτήρα χωρίς σαφή στόχευση και με βραχυπρόθεσμο προσανατολισμό, καταλήγει.