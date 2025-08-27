ΒΕΘ: Πέντε στους 10 δεν βρίσκουν τεχνικό προσωπικό

Σε βραχνά εξελίσσεται η εύρεση εργαζομένων για τους βιοτέχνες της Θεσσαλονίκης, με 8 στους 10 να έχουν κενές θέσεις στις επιχειρήσεις τους. Μάλιστα 5 στους 10 βιοτέχνες δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τεχνικό προσωπικό, με τα οικοδομικά επαγγέλματα να κρατούν τα σκήπτρα στην έλλειψη εργαζομένων.

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία προκύπτουν από το Οικονομικό Βαρόμετρο Ιουλίου - Αυγούστου, που διεξήγαγε για λογαριασμό του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview. Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται πως στην ηλεκτρονική έρευνα συμμετείχαν 415 επιχειρήσεις – μέλη του ΒΕΘ.

Στην ερώτηση «η επιχείρηση σας έχει κενές θέσεις εργασίας;» το 75% απάντησε θετικά και το 25% αρνητικά. Στην ερώτηση «πόσες κενές θέσεις εργασίας έχετε;» το 72% δήλωσε 1 έως 2, το 20% 3 έως 5, ενώ το 8% περισσότερες.

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση προσωπικού σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα εντοπίζονται στις ειδικότητες των τεχνιτών (51%) και ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (14%), οι πωλητές (8%), οι εργαζόμενοι στα τμήματα marketing (4%) και στα τμήματα πληροφορικής / λογιστηρίου (3%).

Αναφορικά με τους κλάδους στους οποίους υπάρχει η μεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης εργαζομένων, το 37% απάντησε στα οικοδομικά επαγγέλματα (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, τεχνίτες γυψοσανίδες, κουφωμάτων κλπ), το 22% στα συνεργεία αυτοκινήτων, το 15% σε αρτοποιεία - ζαχαροπλαστεία, το 8% σε ένδυση - υπόδηση, το 7% σε κομμωτήρια, το 6% σε τρόφιμα - ποτά και το 5% σε άλλους κλάδους.

Γιατί μένουν κενές οι θέσεις εργασίας

Στην ερώτηση «για ποιο λόγο πιστεύετε πως μένουν κενές οι θέσεις εργασίας;» το 45% απάντησε πως υπάρχει έλλειψη ατόμων που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στην προσφερόμενη θέση, το 19% πως αιτία είναι οι χαμηλοί μισθοί, το 9% πως οφείλεται στην έλλειψη απαιτούμενων προσόντων, το 7% στην έλλειψη εμπειρίας, το 6% εκτιμά πως αιτία είναι η απουσία επαγγελματικής ανέλιξης, ενώ το 14% απάντησε πως οφείλεται σε άλλους λόγους.

Τι λένε για τις επιχειρήσεις τους

Ικανοποιητική κρίνει την κατάσταση της επιχείρησης του το 46%, το 30% καλή, ενώ το 24% τη χαρακτηρίζει κακή. Για τους επόμενους έξι μήνες, το 53% θεωρεί πως η κατάσταση της επιχείρησης του θα παραμείνει ίδια, το 20% πως θα γίνει καλύτερη, ενώ το 27% χειρότερη.

Το 84% απάντησε πως το επόμενο δίμηνο θα διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης του, το 9% πως θα προσλάβει προσωπικό και το 7% πως θα απολύσει.

Το 43% των ερωτηθέντων δήλωσε πως ο τζίρος της επιχείρησης του παρέμεινε ίδιος, το 16% πως αυξήθηκε, ενώ το 41% πως μειώθηκε.

Ελαφρά πτωτικός ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας

Ελαφρά πτώση σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο (Μαΐου –Ιουνίου ), όποτε ήταν στο 5,2%, εμφανίζει ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας το διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου, καθώς αγγίζει το 5%.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως στο αντίστοιχο περσινό διάστημα, ήτοι Ιουλίου - Αυγούστου του 2024 ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας βρισκόταν στο 3,1%.