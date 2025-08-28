Ερχεται νέα πλατφόρμα υποστήριξης του κατώτατου μισθού

Στη δημιουργία ενός ψηφιακού μηχανισμού με όλα τα κρίσιμα δεδομένα και μελέτες που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού προχωρά το υπουργείο Εργασίας, με στόχο την ενίσχυση της αντικειμενικότητας και τη διαφάνεια στη διαδικασία καθορισμού του.

Μάλιστα, ενόψει και των πρωθυπουργικών εξαγγελιών κατά την ομιλία του Κ. Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου εκτιμάται ότι θα υπάρξει αναφορά για σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και το 2026, ο μηχανισμός αυτός -η ψηφιακή πλατφόρμα- αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, καθώς εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη στο σύστημα.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο βασικός μισθός εκτιμάται ότι θα ανέλθει το 2026 από τα 880 ευρώ που είναι σήμερα, στα 910-920 ευρώ και θα απέχει μόλις 30-40 ευρώ από τον κυβερνητικό στόχο των 950 ευρώ το 2027. Μάλιστα, στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι ο μέσος μισθός θα ξεπεράσει τον στόχο των 1.500 ευρώ και θα φτάσει στα τέλη του 2027, τα 1.650 ευρώ.

Η σχετική διάταξη περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τα εργασιακά και προβλέπει τη δημιουργία ενός ψηφιακού εργαλείου συγκέντρωσης και ανάλυσης στοιχείων, με σκοπό τη διασφάλιση των κατάλληλων εφαρμογών, ώστε να εξάγεται εμπεριστατωμένα ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας.

Μάλιστα, ειδικά για το διάστημα 2026 και 2027, όπου η διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού θα παραμείνει ίδια (πριν δηλαδή τη λειτουργία του νέου τρόπου υπολογισμού του, βάσει μαθηματικού τύπου), οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού θα επικουρούνται από το ψηφιακό αυτό εργαλείο συγκέντρωσης και ανάλυσης στοιχείων.

Παράλληλα, με δεδομένο πως η Ελλάδα οφείλει να υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε δύο χρόνια, εκθέσεις για την εξέλιξη των Συλλογικών Συμβάσεων, του νομοθετημένου κατώτατου μισθού καθώς και των σχετικών με τον κατώτατο μισθό επιδομάτων και παροχών, την αναλογία του κατώτατου μισθού προς τον μέσο αλλά και την εξέλιξή του σε σχέση με την αγοραστική δύναμη, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο μηχανισμός αυτός θα μπορεί να συμβάλει στην συγκέντρωση και ανάλυση πληθώρας στατιστικών στοιχείων και παραγόντων, που θα περιλαμβάνονται στις Εκθέσεις.

Όπως εξηγεί ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Νίκος Μηλαπίδης, η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στον περαιτέρω εκσυγχρονισμό και στην ενίσχυση της διαδικασίας καθορισμού του νομοθετημένου κατώτατου μισθού.

Στην πράξη, ο νέος αυτός μηχανισμός θα ενισχύει και θα θωρακίζει τη διαδικασία καθορισμού του τελικού ποσοστού, αλλά και το έργο των αρμόδιων Επιτροπών, τόσο κατά το στάδιο της έρευνας για το εάν θα υπάρχει λόγος παρέκκλισης από τον μαθηματικό τύπο (από το 2027 και εφεξής) όσο και κατά την αξιολόγηση του ποσού αύξησης του κατώτατου μισθού, εφόσον χρειαστεί, με την εισαγωγή ενός ψηφιακού εργαλείου συγκέντρωσης και ανάλυσης στοιχείων.

«Σκοπός της διάταξης είναι η διασφάλιση των κατάλληλων υπολογιστικών εφαρμογών, ώστε να εξάγεται εμπεριστατωμένα ο νόμιμος κατώτατος μισθός», επισημαίνει ο κ. Μηλαπίδης.

Να σημειωθεί ότι τόσο για το 2026 όσο και το 2027, ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση, μετά από εισήγηση του εκάστοτε υπουργού Εργασίας. Από το 2028 και μετά (η διαδικασία θα ξεκινήσει το 2027), ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται με βάση έναν μαθηματικό τύπο, που θα λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα, ενώ θα διασφαλίζει ότι δεν μειώνεται και ότι θα είναι πάντα υψηλότερος από τον πληθωρισμό.