Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για 1.300 διδάκτορες

Η συνολική επένδυση ανέρχεται στα 23,75 εκατ. ευρώ. Ποια εκπαιδευτικά ιδρύματα εντάσσονται και πώς κατανέμονται τα κονδύλια σε αυτά.

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 09:47

Τις αποφάσεις ένταξης 24 ΑΕΙ της χώρας στην υλοποίηση της Πράξης  «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, συνολικής δημόσιας δαπάνης 23,75 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» ΕΣΠΑ 2021-2027, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Η Πράξη έχει δικαιούχους τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ και προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε 1.300 επωφελούμενους, μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος, στο σύνολο των ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Στόχος είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων, η διευκόλυνση μεταβάσεων σταδιοδρομίας και ανάπτυξης της επαγγελματικής κινητικότητας των ωφελούμενων, αλλά και η ενίσχυση των προγραμμάτων και του διδακτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων. 

Τα ΑΕΙ που εντάσσονται είναι: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 2.356.495,60€, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με 2.356.495,60€, το Πανεπιστήμιο Πατρών με 2.107.524,51€, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με 1.948.532,48€,  το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 1.875.286,13, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με 1.486.404,91€, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 1.470.013,36, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος  με 1.450.151,14€, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με 942.598,17 €, το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 914.163,83€, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με 897.165,95 , το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με 851.963,73€, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με 810.321,40€, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με 634.441,07€, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με 616.314,19€, το Πάντειο Πανεπιστήμιο με 545.688,32, το Πανεπιστήμιο Πειραιά με 534.481,89€, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με 477.215,93€,  το Πολυτεχνείο Κρήτης με 313.112,19, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 393.836,43, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με 219.989,75€, η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με 217.439,04€, την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με 167.661,79€ και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 166.194,39.

