Ανοδος 6,5% στο χονδρικό εμπόριο τον Ιούνιο

Αυξημένοι οι δείκτες κύκλου εργασιών και όγκου το δίμηνο Μαϊου - Ιουνίου, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:15

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2021=100,0 της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2025, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, έχει ως εξής:

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους δείκτες της περιόδου Απριλίου-Ιουνίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Απριλίου, μείωση 8,4%

• Μαΐου, αύξηση 4,5% και

• Ιουνίου, αύξηση 3,7%

ενώ οι Δείκτες Όγκου στο Χονδρικό Εμπόριο παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

• Απριλίου, μείωση 3,0%

• Μαΐου, αύξηση 8,8% και

• Ιουνίου, αύξηση 6,5%

 

