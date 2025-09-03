Σενάριο για νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων τον Απρίλιο

Η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέα μέτρα ανακούφισης για τη δοκιμαζόμενη μεσαία τάξη της χώρας, σημειώνει άρθρο του Bloomberg ενόψει των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση περιλαμβάνονται φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, στήριξη για τις οικογένειες και αυξημένες δαπάνες για τους συνταξιούχους, καθώς και για εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας, όπως η αστυνομία.

Αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, το προγραμματισμένο πακέτο μπορεί να ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία κατάρτισης του σχεδίου. Εφόσον ο προϋπολογισμός της Ελλάδας συνεχίσει να υπεραποδίδει, η κυβέρνηση μπορεί επίσης να εξετάσει πρόσθετα μέτρα ανακούφισης τον Απρίλιο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οπως γράφει το Bloomberg, η καταστολή της φοροδιαφυγής, που έχει οδηγήσει σε τεράστια αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της, έχει δώσει στον Μητσοτάκη το δημοσιονομικό περιθώριο που θα έκανε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες να ζηλεύουν, παρά το γεγονός ότι το χρέος παραμένει πάνω από το 140% του ΑΕΠ, το υψηλότερο στην Ευρώπη.

«Οι προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή αποδίδουν καρπούς και αξίζουν αναγνώρισης», δήλωσε ο Τζουνγκ Σικ Κανγκ, επικεφαλής αποστολής για την Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο είχε κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση της χώρας κατά την περίοδο της αναταραχής. «Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά αξιοσημείωτα».

Υψηλής τεχνολογίας μέτρα που εφαρμόζει η ανεξάρτητη φορολογική αρχή, γνωστή ως ΑΑΔΕ, έχουν βοηθήσει. Στην καρδιά της έδρας της στην Αθήνα υπάρχει μια «αίθουσα πολέμου» με τεράστιες οθόνες που μεταδίδουν ζωντανά δεδομένα, ενώ οι ελεγκτές χρησιμοποιούν drones και παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τα πλοία που εισέρχονται στα ελληνικά ύδατα.

Η αρχή έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η οποία, εκτός από οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, αποτελούσε και κηλίδα στη διεθνή εικόνα της χώρας, δήλωσε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.