Θεσσαλονίκη: ΟΑΣΘ και «Ηρακλής» κλείνουν τις εκκρεμότητες του παρελθόντος

Μια εκκρεμότητα 11 και πλέον ετών, που αποτελούσε βραχνά για το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, κλείνει σήμερα (4/9), όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΘ.

Υπεγράφη συμφωνητικό, μεταξύ του ΟΑΣΘ και του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης «Ο Ηρακλής», με το οποίο ρυθμίζονται όλες οι οικονομικές και διοικητικές διαφορές, που χώριζαν από το 2014 τις δύο πλευρές.

Για μια ιστορική μέρα για τον ΟΑΣΘ και τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης έκανε λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που παρέστη στην τελετή υπογραφής του συμφωνητικού.

Την ικανοποίηση του για την επίλυση προβλημάτων που «μας έρχονται από το παρελθόν» εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης, ενώ ο εκπρόσωπος του «Ηρακλή» Αστέριος Χρυσοχόου, ευχαρίστησε θερμά την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και έκανε λόγο για ένα βήμα για ένα καλύτερο αύριο.

Το συμφωνητικό

Οι διαφορές μεταξύ ΟΑΣΘ και Ηρακλή μπλόκαραν σημαντικά ζητήματα λειτουργίας και ανάπτυξης των αστικών συγκοινωνιών από το 2014. Αφορούσαν τα μισθώματα για τη χρήση των γραφείων της Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, του αμαξοστασίου του Φοίνικα και του αμαξοστασίου της Σταυρούπολης, από την περίοδο κρατικοποίησης του Οργανισμού, αλλά και δάνειο που είχε χορηγηθεί από τον «Ηρακλή» προς τον ιδιωτικό ΟΑΣΘ.

Με το συμφωνητικό ρυθμίζονται οι τρόποι τακτοποίησης των οφειλών, για τις οποίες δεν υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ για άλλες που εκκρεμούν, συμφωνήθηκε να τακτοποιηθούν μόλις αυτές τελεσιδικήσουν.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το γεγονός ότι περιλαμβάνει νέες μισθωτικές συμβάσεις, μεταξύ ΟΑΣΘ και «Ηρακλή», τόσο για τα γραφεία όπου εδρεύει ο Οργανισμός, όσο και για τα δύο αμαξοστάσια.

Έτσι πλέον, μετά από οκτώ και πλέον χρόνια από την ημέρα της κρατικοποίησής του, ο ΟΑΣΘ θα μπορεί να προχωρά ανέμελα και ανεμπόδιστα στην αξιοποίηση των υποδομών του και επομένως στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συγκοινωνιακού έργου, κάτι το οποίο θα είναι προς όφελος του επιβατικού κοινού.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Είναι μια πολύ σημαντική μέρα, ιστορική, λένε κάποιοι, διότι εδώ και μία ολόκληρη δεκαετία ένα πρόβλημα παρέμενε άλυτο, ταλαιπωρώντας χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες μετόχους, χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες περίμεναν λύση. Πολλοί υποσχέθηκαν λύση, σήμερα είμαστε εδώ και την υλοποιούμε, διότι είμασταν αποφασισμένοι από την πρώτη μέρα που ήρθα στο υπουργείο Μεταφορών, τέτοιες εκκρεμότητες να μπορούμε να τις λύνουμε.

Η εκκρεμότητα αυτή έληξε με διάλογο, ο οποίος απαιτούσε κοινές αντιλήψεις και κοινό τόπο συμφωνίας από τις δύο πλευρές. Δεν ήταν κάτι εύκολο, διότι και οι δύο πλευρές ξεκινούσαν από κάποια θέσφατα, από κάποιες θέσεις οι οποίες για πάρα πολλά χρόνια παρέμεναν αμετακίνητες. Θέλω να ευχαριστήσω και τις δύο πλευρές οι οποίες ήρθαν σε συνεννόηση για να μπορέσουμε σήμερα να υπογράψουμε μια πολύ σημαντική συμφωνία η οποία επιτρέπει στον ΟΑΣΘ να μπορέσει να φιλοξενήσει τα νέα του λεωφορεία. Αυτό σημαίνει πρακτικά για τους Θεσσαλονικείς ότι η νέα υπηρεσία για καλύτερη συχνότητα, καλύτερη ποιότητα των μετακινήσεων τους μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα βελτιωθεί.

Και θα βελτιωθεί διότι χωρίς υποδομή, χωρίς χώρο, δεν μπορούν να φιλοξενηθούν τα λεωφορεία τα οποία μετακινούνται μέσα στην πόλη. Αυτό δεν μπορούσε να λυθεί αν δεν υπήρχε η συναίνεση του "Ηρακλή". Άρα λοιπόν όλοι οι μέτοχοι οι οποίοι βοήθησαν για να έρθουμε σε συμφωνία ξέρω ότι έκαναν υποχωρήσεις, το αναγνωρίζουμε, και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε το διάλογό μας ώστε και τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία έχουμε κληρονομήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την διοίκηση Παππά να μπορέσουμε να τα λύσουμε από κοινού. Προχωράμε με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία».

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης υπογράμμισε: «Συνεργαστήκαμε με τη διοίκηση του "Ηρακλή" και με τη συμπαράσταση και την προτροπή του υπουργού μας, του κ. Κυρανάκη, βρέθηκε λύση. Βάσει αυτής της λύσης αποπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στον "Ηρακλή", υποχρεώσεις που έρχονται από το παρελθόν, ταυτόχρονα όμως εξασφαλίσαμε νέα μισθωτήρια συμβόλαια και ως νόμιμοι πλέον ενοικιαστές θα μπορούμε να παραμείνουμε στις υποδομές μας και να εξασφαλίσουμε ποιοτικές συγκοινωνίες στην πόλη. Θεωρώ ότι ο Οργανισμός πατά πλέον γερά στα πόδια του, εξαλείφει και λύνει προβλήματα του παρελθόντος. Έπονται καλύτερες μέρες για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης και για τη Θεσσαλονίκη».

Ο «Ηρακλής»

Ο εκπρόσωπος του «Ηρακλή», Αστέριος Χρυσοχόου, υπογράμμισε: «Ένα μεγάλο πρόβλημα για τη συγκοινωνία της πόλης βρήκε σήμερα τη λύση του. Είναι μια ιστορική μέρα για όλους μας, για τους συνεταιριστές του "Ηρακλή", τους ανθρώπους οι οποίοι ίδρυσαν στην ουσία τη συγκοινωνία στην πόλη, για τον ΟΑΣΘ και ακόμα περισσότερο για το επιβατικό κοινό. Θεωρώ ότι είναι ένα καλό βήμα για ένα καλύτερο αύριο όσον αφορά την πόλη. Ευχαριστώ τον υπουργό τον κ. Κυρανάκη ο οποίος μας έδειξε έναν άλλο δρόμο, το να λέμε λίγα και να κάνουμε πολλά».

