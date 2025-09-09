#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συνελήφθη για φακελάκι διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου

Ο διευθυντής καρδιοχειρουργικής ζητούσε φακελάκια έως και 5.000 ευρώ προκειμένου να προσέξει ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και είχε υπό την επίβλεψή του.

Συνελήφθη για φακελάκι διευθυντής καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου

Δημοσιεύθηκε: 9 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:24

Συνελήφθη διευθυντής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου της Αθήνας, καθώς φέρεται να ζητούσε χρήματα από ασθενείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Καθημερινή, φέρεται να ζητούσε έως 5.000 ευρώ προκειμένου να προσέξει ασθενείς που είχαν χειρουργηθεί και είχε υπό την επίβλεψή του.

