Αύξηση 7,2% στον Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές το 2ο τρίμηνο

Η εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, με έτος βάσης 2021=100,0 και περίοδο αναφοράς το Β΄ τρίμηνο 2025, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 7,2% έναντι αύξησης 15,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 44,0% έναντι αύξησης 29,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2024 με το Α΄ τρίμηνο 2024.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 9,8%.

