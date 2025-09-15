#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αύξηση 7,2% στον Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές το 2ο τρίμηνο

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 9,8%.

Αύξηση 7,2% στον Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές το 2ο τρίμηνο

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:17

Η εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, με έτος βάσης 2021=100,0 και περίοδο αναφοράς το Β΄ τρίμηνο 2025, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Β΄ τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 7,2% έναντι αύξησης 15,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 44,0% έναντι αύξησης 29,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Β΄ τριμήνου 2024 με το Α΄ τρίμηνο 2024.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Β΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 9,8%.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αυξημένος ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους το 2ο τρίμηνο

Βουτιά 34,1% στις κενές θέσεις εργασίας το 2ο τρίμηνο

Ανοιξη παραδίδεται στην κυκλοφορία το σύνολο του Ε65

Πτώση στον Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία τον Ιούλιο

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο