Παπασταύρου: Αποφασιστικά εκμεταλλευόμαστε τον υποθαλάσσιο πλούτο μας

Τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου της πατρίδας μας, ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του ΕΡΤΝews και στην εκπομπή «Newsroom».

Όπως είπε ο ίδιος, «όλες οι χώρες γύρω μας έχουν εκμεταλλευτεί τον υποθαλάσσιο πλούτο τους. Είναι η ώρα που η χώρα μας, με την κατεύθυνση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωράει αποφασιστικά στο να εκμεταλλευτεί υπαρκτό φυσικό πλούτο. Εμείς οφείλουμε στις επόμενες γενιές να τα αξιολογήσουμε και να τα αξιοποιήσουμε», για να συμπληρώσει πως «τα επόμενα βήματα είναι να ολοκληρωθεί η σύμβαση, να πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αμέσως μετά να έρθει στη Βουλή. Όλα αυτά -ελπίζω- ότι θα γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου».

Για τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τον διεθνή διαγωνισμό, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «οι εθνικές επιτυχίες ανήκουν σε όλους τους Έλληνες, πρέπει να μας ενώνουν και όχι να μας χωρίζουν, καθώς δεν υπάρχει χώρος για μικρόψυχες και μίζερες παραφωνίες. Άλλωστε, όλες αυτές οι σκέψεις ότι δεν πρέπει να αξιοποιήσουμε τον πλούτο της πατρίδας μας είναι παρωχημένες».

Αναδεικνύοντας, δε, τον εθνικό χαρακτήρα της επιτυχίας, επεσήμανε ότι σημαντικό μερίδιο σε αυτή είχαν ο Γιάννης Μανιάτης με τον νόμο 4001/2011, η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου το 2012-2014 με την προκήρυξη των θαλάσσιων οικοπέδων στη μέση γραμμή, οι προκάτοχοί του υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Σκρέκας και Θόδωρος Σκυλακάκης, το υπουργείο Εξωτερικών, η πρέσβης μας στην Ουάσιγκτον και πρωτίστως ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος και «ζήτησε και από τον προκάτοχό μου και από εμένα τη μέγιστη επιτάχυνση».

Σχολιάζοντας, τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, όπου ο τελευταίος ζήτησε εκλογές, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι σε μια εποχή που κυριαρχούν η οικονομική, η πολιτική και η γεωπολιτική αστάθεια, «η δημοσιονομική και πολιτική σταθερότητα αποτελούν δύναμη και εθνικό κεφάλαιο για τη χώρα μας, αλλά και σημαντικό παράγοντα για να επιλέξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι η χώρα μας η πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG». Επιπλέον, προσέθεσε πως «δεν μπορεί για λόγους αντιπολιτευτικούς ο κ. Ανδρουλάκης να κάνει ένα παίγνιο με την πολιτική σταθερότητα. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και ο ελληνικός λαός θα κρίνει αν η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες του ή αν όχι».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη σημασία της συμμετοχής της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy στο διαγωνισμό υδρογονανθράκων, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και την ελληνική κυβέρνηση, ενώ αποτελεί παράλληλα de facto αναγνώριση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, αλλά και ακύρωση στην πράξη του ανυπόστατου τουρκολιβυκού συμφώνου. «Το υπουργείο Εξωτερικών με μια πολύ τεκμηριωμένη και συγκεκριμένη επιχειρηματολογία αποδομεί το άκυρο και ανυπόστατο του τουρκολιβυκού μνημονίου, το οποίο ουσιαστικά, πού στηρίζεται; Παρακάμπτει τα ελληνικά νησιά και θεωρεί ότι η Τουρκία με τη Λιβύη έχουν γειτνιάζουσες θαλάσσιες περιοχές. Δεν υφίσταται αυτό», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε και στον νέο πολεοδομικό κώδικα, ο οποίος ενοποιεί 170 διαφορετικούς πολεοδομικούς νόμους, πολλοί από τους οποίους ισχύουν από το 1923. Όπως είπε, ο κώδικας αυτός αποτελεί μια ιστορική μεταρρύθμιση για την Ελλάδα, θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός διαφανούς και πλήρως ψηφιακού συστήματος δόμησης και αδειοδοτήσεων, προαναγγέλλοντας παράλληλα ότι στόχος είναι να πάει στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση πριν το τέλος Σεπτεμβρίου.