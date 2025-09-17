Η κλειστή συνάντηση funds - Υπερταμείου, τι μπήκε στο τραπέζι

Τις προθέσεις κορυφαίων διεθνών επενδυτών και θεσμικών κεφαλαίων για τα ελληνικά assets, όπως το στρατηγικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τα νέας γενιάς έργα στη διαχείριση υδάτων, αλλά και αεροδρόμια σε άκρως τουριστικούς προορισμούς, όπως η Πάρος, η Μήλος και η Νάξος, είχε την ευκαιρία να βολιδοσκοπήσει χθες η ηγεσία του Υπερταμείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε κλειστή συνάντηση με θεσμικούς επενδυτές στο πλαίσιο του Athens International Investor Summit (AIIS) του υπ. Οικονομικών, που έγινε με την υποστήριξη της BlackRock και του Υπερταμείου, η ηγεσία του τελευταίου είχε την ευκαιρία να ακούσει από πρώτο χέρι το πώς «βλέπουν» τα μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια τα προς αξιοποίηση ελληνικά περιουσιακά στοιχεία.

Στην συζήτηση, που έγινε παρουσία μεγάλων ξένων επενδυτών και sovereign funds, όπως η Deutsche Bank, το Αbu Dhabi Investment Authority (ADIA), η BlackRock, η CVC Capital Partners, η Macquarie, η Morgan Stanley και η European Investment Bank, η ηγεσία του Υπερταμείου, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε όλα τα προς αξιοποίηση σημερινά assets, ωστόσο οι συνομιλητές της «στάθηκαν» σε συγκεκριμένες στρατηγικές υποδομές.

Στα λιμάνια δηλαδή της Αλεξανδρούπολης και του Βόλου, σε κρίσιμης σημασίας για το τουριστικό προϊόν μαρίνες, στην αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, πολλά εκ των οποίων βρίσκονται σε πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς όπως στις Κυκλάδες, καθώς επίσης στη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας και στις νέες υποδομές που αυτό συνεπάγεται.

Τα δύο στρατηγικά λιμάνια

Στη περίπτωση της Αλεξανδρούπολης, τα τρία στελέχη του Υπερταμείου που συμμετείχαν στη συνάντηση (ο CEO Γιάννης Παπαχρήστου, ο Αν. Διευθύνων Σύμβουλος, Π. Σταμπουλίδης και το μη εκτελεστικό μέλος Αλ. Κονίδα) σύμφωνα με τις ίδιες πηγλές έδωσαν το περίγραμμα του πλάνου, που προβλέπει τη ταυτόχρονη αξιοποίηση του λιμανιού με το αεροδρόμιο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ευρύτερος μεταφορικός και εμπορικός κόμβος.

Το master plan για τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης είναι έτοιμο, οι εγκαταστάσεις θα διασυνδεθούν με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο και οι τελικές αποφάσεις για το μοντέλο αξιοποίησης θα ληφθούν μόλις ολοκληρωθούν τα έργα αναβάθμισης των υποδομών που είναι σε εξέλιξη.

Σχετικά με τον Βόλο για τον οποίο επίσης φάνηκε ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, η ελληνική πλευρά απάντησε ότι η αξιοποίηση θα ακολουθήσει «μοντέλο Αλεξανδρούπολης» και αφού πρώτα ολοκληρωθούν τα έργα αποκατάστασης από τη κακοκαιρία Daniel, θα εκπονηθεί το business plan που θα αποτελέσει και τη βάση για το master plan.

Τα παραπάνω θα αποτυπώνονται σε business plan για το σύνολο των λιμένων και μαρίνων που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου, που θα περιλαμβάνει και τη καταγραφή των δυνητικών σημείων ανάπτυξης νέων υποδομών. Την ανάγκη άλλωστε για πολλές νέες θέσεις ελλιμενισμού σκαφών που φτάνουν τις 3.000, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η διαρκώς αυξανόμενη τουριστική ζήτηση, αποτυπώνει και πρόσφατη μελέτη της ICAP.

Το «πακετάρισμα» των 22 αεροδρομίων

Στα 22 περιφερειακά αεροδρόμια για κάποια από τα οποία επίσης φαίνεται ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, έναντι άλλων που δεν έχουν επαρκές οικονομικό αντικείμενο, η ανακοίνωση του προς αξιοποίηση μοντέλου είναι θέμα χρόνου.

Στα σχέδια που έχουν κατά καιρούς πέσει στο τραπέζι, ακριβώς επειδή σε απόλυτους αριθμούς τα μεγέθη είναι μικρά και οι επενδύσεις που πρέπει να υλοποιηθούν σημαντικές, προβλέπονται μοντέλα παραχώρησης με φορολογικά και άλλα κίνητρα, και με παράλληλη συμμετοχή στη σχετική δαπάνη του Δημοσίου, το οποίο θα διατηρήσει ποσοστό στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

Το ενδιαφέρον φυσικά της χθεσινής συνάντησης με τους επενδυτές, πέραν των πρωτοβουλιών που λαμβάνει η ελληνική πλευρά, εστιάζεται στο πώς βλέπουν εκείνοι την αξιοποίηση των εναπομεινουσών εταιρειών και ελληνικών κρατικών assets.

Στη λογική ότι μεγάλης κλίμακας περιουσιακά στοιχεία, ικανά να προσελκύσουν από μόνα τους επενδυτικό ενδιαφέρον πλέον δεν υπάρχουν (το μεγάλο κύμα αξιοποίησης ολοκληρώθηκε την προηγούμενη δεκαετία), οι συνομιλητές της ελληνικής πλευράς πρότειναν τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία να βγουν σε «πακέτα», τα οποία θα περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός asset. Πολλές για παράδειγμα μαρίνες μαζι ή ένα «πακέτο» για τα 22 αεροδρόμια και όχι σε επιμέρους ομάδες.

Στη πράξη, οι θεσμικοί θεωρούν ότι παρ’ ότι κάποια περιουσιακά στοιχεία μπορούν να σταθούν και μόνα τους (π.χ. η μαρίνα της Καλαμαριάς), εντούτοις περιπτώσεις σαν αυτήν είναι λιγοστές. Και για αυτό πρέπει να βγουν όλα μαζί, όπως π.χ. εξετάζεται να γίνει με τα 22 αεροδρόμια, ένα στοίχημα ωστόσο δύσκολο, καθώς πολλά απ' αυτά έχουν εξαιρετικά χαμηλό έσοδο από τη τουριστική δραστηριότητα, και επομένως δεν είναι ελκυστικά.

Αλλωστε γι αυτό και οι άγονες γραμμές επιδοτούνται.

Στη περίπτωση πάντως των αεροδρομίων, αντίστοιχα σχόλια έχει εισπράξει η ηγεσία του Υπερταμείου και από τις παλαιότερες παρουσιάσεις που έχει κάνει σε ξένα επενδυτικά ταμεία όπως από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ινδία, καθώς και από όσους εμπλέκονται ήδη στις ελληνικές υποδομές αερομεταφορών

Το παιχνίδι στα νερά

Στη συζήτηση μπήκαν και άλλες στρατηγικές επενδύσεις τις οποίες θα δούμε να «τρέχουν» την επόμενη δεκαετία και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν τα έργα για τη διαχείριση των υδάτων, όπου η χώρα βρίσκεται πολύ πίσω, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας και απαιτείται να αντληθούν σοβαροί πόροι από τα κοινοτικά ταμεία.

Τα ξένα χαρτοφυλάκια δεν έκρυψαν ότι ενδιαφέρονται για το θέμα, ενώ στο παιχνίδι της ωρίμανσης και δημοπράτησης των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, ενδιαφέρεται να μπει το Υπερταμείο, λόγω της σημαντικής εμπειρίας που διαθέτει.

Το καλοκαίρι η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι εξετάζει ένα φιλόδοξο σχέδιο για αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης των υδάτων, γεγονός ωστόσο που απαιτεί ένα γενικό συντονιστή στην κατασκευή όσο και στη λειτουργία νέας τεχνολογίας έργων, στην ανάπτυξη μονάδων αφαλάτωσης στα νησιά και γενικώς στον σχεδιασμό των επενδύσεων που χρειάζονται για να γίνει πιο λειτουργικό το σύστημα.

Στο σχέδιο, με βασικό διακύβευμα τον συντονισμό και την εποπτεία ενός κατακερματισμένου και χωρίς την παραμικρή κεντρική διαχείριση σήμερα χώρου, με ζημιογόνα δραστηριότητα, η κυβέρνηση είχε κάνει σαφές ότι επιφυλάσσει ρόλο και για τη ΔΕΗ.

Σε κάθε περίπτωση, σε μια συγκυρία που το Υπερταμείο ωριμάζει όλα τα παραπάνω, ζυγίζει το ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον και προετοιμάζει τους επόμενους διαγωνισμούς, οι συνομιλητές του φέρονται να συστήνουν στην ελληνική πλευρά, προτού λάβει την οποιαδήποτε απόφαση, να ακούσει τι έχει να της πει η αγορά - «sound the market», όπως έκανε παλιά το ΤΑΙΠΕΔ - και να προσαρμόσει τις επικείμενες προκηρύξεις στις προτάσεις της.

Τα τελευταία χρόνια αυτό ακριβώς το μοντέλο ακολουθείται, χωρίς ωστόσο η επιτυχής εφαρμογή του να είναι και αυτονόητη, όπως έχουν δείξει κάποιες παλαιότερες περιπτώσεις ειδικά στον τομέα των ακινήτων.

Τα παραπάνω έχουν τη δική τους σημασία ειδικά σε μια στιγμή που το Υπερταμείο φαίνεται να εξελίσσεται σε sovereign wealth fund, μετά και τη σύσταση του «Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών» (Hellenic Innovation and Infrastructure Fund (HIIF), με επικεφαλής τον Στέλιο Φράγκo, το οποίο φιλοδοξεί να προσελκύσει ξένες επενδύσεις από τις ΑΠΕ, το υδρογόνο και τα Data Centers, μέχρι τη βιοτεχνολογια, τα logistics, και φυσικά τη διαχειριση υδάτων.