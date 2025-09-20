Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη τουριστική φήμη της Ελλάδας

Τα φυσικά φαινόμενα και οι διαμαρτυρίες κατά επισκεπτών που σχετίζονται με τον πόλεμο Ισραήλ - Παλαιστίνη επηρέασαν αρνητικά τη διαδικτυακή φήμη της Ελλάδας το β’ τρίμηνο του έτους, με τους τουρίστες να βαθμολογούν με 9,1/10 το επίπεδο ικανοποίησης για τη χώρα μας. Παρά τη μικρή πτώση στη βαθμολογία, πάντως, η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο επίπεδο ικανοποίησης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ο οποίος ανήλθε στο 8,8.

Τόσο η Ελλάδα, όσο και η Αθήνα κατέγραψαν χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με το α’ τρίμηνο του έτους, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση επιδείνωσης, δεδομένου ότι η πλειονότητα των βασικών ανταγωνιστικών προορισμών κατέγραψε επίσης πτωτική πορεία στη διαδικτυακή τους φήμη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), για τη φήμη της Ελλάδας και της κάθε Περιφέρειας στα κοινωνικά δίκτυα και στις ιστοσελίδες ταξιδιών κατά το διάστημα Απριλίου - Ιουνίου 2025, η Ελλάδα παρουσίασε κάμψη και κατέλαβε την 5η θέση, με μέσο όρο NSI 39, ενώ η Αθήνα αν και σημείωσε επίσης πτώση, διατήρησε σημαντικά καλύτερη απόδοση.

Στην 1η θέση σύμφωνα με το δείκτη Net Sentiment Index (NSI) βρίσκεται η Κροατία (66), στη 2η θέση η Αθήνα (61), στην 3η η Ιταλία (51) και στην 4η η Πορτογαλία (49). Τελευταία, μετά την Ελλάδα, κατατάσσεται η Ισπανία (29).

Υπενθυμίζεται ότι το επίπεδο ικανοποίησης για την Ελλάδα το α’ τρίμηνο βαθμολογήθηκε με 9,2/10 ήταν υψηλότερο από τη μέση βαθμολογία της Ευρώπης που διαμορφώθηκε συνολικά στο 8,9/10.

Οι λόγοι που αφαιρούν πόντους

Οι διαδικτυακές συζητήσεις που επηρεάζουν αρνητικά τη φήμη της Ελλάδας αφορούν κατά κύριο λόγο το περιβάλλον και τα φυσικά φαινόμενα. Σε αυτές τις συζητήσεις περιλαμβάνονται ο σεισμός στην Κρήτη, οι πλημμύρες στην Πάρο και τη Μύκονο, οι πυρκαγιές στη Χίο και οι καύσωνες. Επιπλέον, αρνητική επίδραση στην εικόνα της χώρας έχουν οι διαμαρτυρίες κατά επισκεπτών που σχετίζονται με τον πόλεμο Ισραήλ - Παλαιστίνης.

Όπως επισημαίνεται, δε, σύμφωνα με τις κυλιόμενες έρευνες TCI Research, οι κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις συγκαταλέγονται στα κυριότερα ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά τη συνολική φήμη της χώρας, «υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επενδύσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) σε ανθεκτικότερες υποδομές και σε μονώσεις, καθώς και για κάλυψη αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων».

Τα ατού

Σε εθνικό επίπεδο, η γαστρονομία (9,2) λαμβάνει την υψηλότερη βαθμολογία στις αριθμητικές αξιολογήσεις και ακολουθούν η εμπειρία στη θάλασσα (9,1) και ο πολιτισμός (9,1).

Η φιλοξενία και η ποιοτική εξυπηρέτηση αποτελούν σταθερά το κύριο θέμα στα γραπτά σχόλια των επισκεπτών σε εθνικό επίπεδο, με βαθμολογία 9,5, επιβεβαιώνοντας τη σχετική φήμη της Ελλάδας. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η φιλοξενία και το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό αποτελούν το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος».

Ακολουθούν σε φθίνουσα σειρά η σχέση ποιότητας-τιμής (8,9), η βιωσιμότητα (8,5) και η υγιεινή (8,3).

Οι βαθμολογίες ανά Περιφέρεια

Σε επίπεδο κατάταξης Περιφερειών η Δυτική Μακεδονία (9,5) και η Θεσσαλία (9,5) συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία.

Ακολούθησαν:

Κυκλάδες (9,3),

Ιόνια Νησιά (9,3),

Στερεά Ελλάδα (9,2),

Δυτική Ελλάδα (9,2),

Κεντρική Μακεδονία (9,2),

Δωδεκάνησα (9,1),

Ήπειρος (9,1),

Πελοπόννησος (9,1),

Αττική (9,1),

Βόρειο Αιγαίο (9,1),

Κρήτη (9,1),

Ανατολική Μακεδονία και

Θράκη (9,1).

Η υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών από λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένους προορισμούς αναδεικνύει τις δυνατότητες που υπάρχουν για επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ, παράλληλα, η καταγεγραμμένη υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών και σε ώριμους τουριστικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες και τα Ιόνια Νησιά, τεκμηριώνει την ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται με συνέπεια και αξιοπιστία στις προσδοκίες της διεθνούς τουριστικής ζήτησης, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση του ΙΝΣΕΤΕ.

Σημειώνεται ότι για τη συλλογή αυτών των στοιχείων τόσο για την Ελλάδα, όσο και για ανταγωνιστικούς προορισμούς, το ΙΝΣΕΤΕ συνεργάζεται με την εταιρεία TCI Research και έπειτα παρουσιάζονται στοιχεία από αξιολογήσεις που έχουν κάνει επισκέπτες στην Ελλάδα, τα οποία έχουν προκύψει από πηγές κοινωνικών δικτύων (social media) και ταξιδιωτικούς ιστοτόπους (ΟΤΑs).