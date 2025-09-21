Διάσημοι οίκοι μόδας επενδύουν στον ελληνικό τουρισμό

Την υπογραφή των μετρ της υψηλής ραπτικής φέρουν εσχάτως όλο και περισσότερα πολυτελή ξενοδοχεία ανά τον κόσμο. Έχοντας διανύσει πολλά χιλιόμετρα στην πασαρέλα, τα τελευταία χρόνια ο ένας μετά τον άλλοι οι διάσημοι οίκοι μόδας παρεκκλίνουν από το στενό πλαίσιο που ορίζει η υψηλή ραπτική, χαρίζοντας το brand τους σε πολυτελή ξενοδοχεία.

Πρωτοκλασάτα ονόματα από τη βιομηχανία της μόδας επιμελούνται της αισθητικής πολυτελών ξενοδοχείων, και όχι μόνο, ποντάροντας στις τεράστιες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού με αιχμή τον κλάδο της φιλοξενίας.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ιταλικού οίκου μόδας Armani, ο οποίος, μεταξύ άλλων, διαθέτει και ένα ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο, τα Armani Hotels & Resorts, που απαρτίζεται από δύο πολυτελείς μονάδες, μία στο Ντουμπάι, στο ψηλότερο κτίριο του κόσμου, το Burj Khalifa, και μία στο Μιλάνο.

Στη λίστα με τα πολυτελή σήματα μόδας που κοσμούν ξενοδοχεία και κατοικίες ανά τον κόσμο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα Roberto Cavalli, Versace, Moschino και Christian Lacroix.

Στο στόχαστρο των μεγάλων οίκων μόδας έχει μπει και η Ελλάδα, με 2+1 ηχηρά brands να… παρελαύνουν πλέον και στο catwalk του τουρισμού.

Ralph Lauren

Την υπογραφή του διάσημου οίκου μόδας Ralph Lauren θα φέρουν, βάσει σχεδιασμού, πέντε από τις πολυτελείς κατοικίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του project Elounda Hills (φωτ.), που υλοποιεί στην Ελούντα της Κρήτης η Mirum Hellas, συμφερόντων του επιχειρηματία Βιτάλι Μπορίσοφ.

Η Mirum Hellas έχει υπογράψει συμφωνία με την εταιρεία Ralph Lauren Home, η οποία θα επιμεληθεί της εσωτερικής διακόσμησης και του σχεδιασμού των πολυτελών βιλών, ανεβάζοντας τον πήχη του luxury τουρισμού.

Η υπογραφή Ralph Lauren ανεβάζει τις τιμές αυτών των πέντε βιλών, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε 22 χιλιάδες ευρώ/τ.μ. Έτσι, λοιπόν, η τιμή πώλησης μιας πολυτελούς κατοικίας στο Elounda Hills διαμορφώνεται από 12 εκατ. ευρώ έως σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι η επιφάνειά τους θα ποικίλλει από 555 τ.μ. μέχρι 900 τ.μ.

Missoni

Στον ελληνικό τουρισμό επενδύει και ο επίσης ιταλικός οίκος μόδας Missoni με τα χαρακτηριστικά ζιγκ-ζαγκ μοτίβα του που πλέον αποτελούν σήμα κατατεθέν του brand διεθνώς.

Ο ιταλικός οίκος μόδας έχει παρουσία στην Ελλάδα με το Missoni Resort Club που βρίσκεται στο Cali Mykonos στο νησί των ανέμων. Μάλιστα, το συγκεκριμένο brand επέλεξε το κυκλαδίτικο νησί για να κάνει το ντεμπούτο του στα Resort Clubs και σήμερα διαθέτει αντίστοιχα πολυτελή θέρετρα στην Ίμπιζα, στο Μπαλί, στο Ντουμπάι.

Guerlain

Μπορεί να μη συγκαταλέγεται στους… παραδοσιακούς οίκους μόδας, ωστόσο δεν παύει να θεωρείται αναμφίβολα ένας από τους πιο ιστορικούς οίκους αρωμάτων και καλλυντικών.

Ο γαλλικός οίκος Guerlain, που ιδρύθηκε το 1828 από τον Pierre-François Pascal Guerlain, δίνει το «παρών» στην Ελλάδα με το Guerlain Spa στο πολυτελές One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους επισκέπτες του luxury resort της αθηναϊκής Ριβιέρας.