Ερχονται περιορισμοί αλά γαλλικά για τα Airbnb στην Ελλάδα

Την υιοθέτηση του πλαισίου που εφαρμόζει η Γαλλία για τη ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων, με αιχμή την επιβολή χρονικών περιορισμών, εξετάζει η κυβέρνηση, με την επέκταση του μέτρου της απαγόρευσης έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) που ισχύει σήμερα στα τρία κεντρικά διαμερίσματα του δήμου Αθηναίων, να βρίσκεται προ των πυλών τη στιγμή που ο αριθμός των καταλυμάτων τύπου Airbnb κατέγραψε νέο υψηλό τον Αύγουστο στα 246 χιλιάδες.

«Προωθούμε ένα δίκαιο και ξεκάθαρο πλαίσιο με στόχο τον ορισμό κανόνων ώστε να λειτουργεί δίκαια ο ανταγωνισμός. Δεν μπορούμε να έχουμε γκρίζες ζώνες», είπε χαρακτηριστικά η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.

«Η ελληνική κυβέρνηση έχοντας διαπιστώσει την πίεση στην Αθήνα προέβλεψε την απαγόρευση έκδοση νεών ΑΜΑ σε τρία διαμερίσματα. Ανακοινώθηκε ήδη από τον πρωθυπουργό η παράταση του συγκεκριμένου μέτρου και για το 2026.

Στην κυβέρνηση αξιολογούμε αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα αυτού του μέτρου και εξετάζουμε ήδη την πιθανότητα αυτό το μέτρο να επεκταθεί και σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας και ενδεχομένως να εισαχθούν και άλλα μέτρα», προσέθεσε, επισημαίνοντας πως το υπουργείο Τουρισμού έχει ήδη προτείνει κάποιες περιοχές της χώρας στις οποίες θα μπορούσε να ισχύσει η συγκεκριμένη απαγόρευση, με βάση τις προτάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σημειωτεόν ότι στο τραπέζι των συζητήσεων για την επέκταση του μέτρου της απαγόρευσης έκδοσης νέων ΑΜΑ βρίσκονται η Θεσσαλονίκη, η Σαντορίνη, τα Χανιά, η Πάρος και η Χαλκιδική, πέντε τουριστικοί προορισμοί όπου η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και προκαλεί στεγαστικό πρόβλημα.

To γαλλικό μοντέλο

Στην ίδια κατεύθυνση, όπως τόνισε η υπουργός Τουρισμού, εξετάζεται η υιοθέτηση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

«Το ζήτημα της ρύθμισης της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων απασχολεί και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εξετάζουμε καλές πρακτικές από το εξωτερικό, από άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα από τη Γαλλία, και υπάρχει η πρόθεση από την κυβέρνηση να επεξεργαστεί το μοντέλο αυτό και να ισχύσει και στην Ελλάδα, κυρίως στις περιοχές όπου υπάρχουν ζητήματα με τη στέγαση.

Σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως η βραχυχρόνια μίσθωση να έχει θετικό αποτύπωμα στην τουριστική δραστηριότητα», είπε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Το μοντέλο που έχε υιοθετήσει η Γαλλία για τη ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων προβλέπει ότι όλοι οι ιδιοκτήτες που μισθώνουν ένα ακίνητο ως τουριστικό κατάλυμα, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, είτε για δευτερεύουσα, οφείλουν να το δηλώνουν στον δήμο.

Βάσει του ίδιου πλαισίου, οι δήμοι έχουν το δικαίωμα να μειώσουν το ετήσιο όριο ενοικίασης του ακινήτου τους από 120 ημέρες σε έως και 90 ημέρες, ενώ παράλληλα έχουν το δικαίωμα επιβολής προστίμων σε περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων.

Υπενθυμίζεται πως η πρόταση για ανάληψη ενεργού ρόλου από την πλευρά των δήμων στην κατεύθυνση θέσπισης περιορισμών που θα πρέπει να διέπουν την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων είχε βρεθεί στο προσκήνιο και στο παρελθόν.

Ενδεικτικά, έναν χρόνο πριν, τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Αλέξανδρος Βασιλικός, στο πλαίσιο της παρουσίασης της έρευνας «Οικονομία Διαμοιρασμού: Βασικές Τάσεις, Κοινωνικοοικονομικές Επιπτώσεις & Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις» που είχε εκπονήσει η Grant Thornton για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), είχε αναφέρει ότι ο κάθε δήμος θα έπρεπε να αναλάβει ενεργό ρόλο στη ρύθμιση της εν λόγω αγοράς.

Σημειώνεται ότι και το ζήτημα της ενεργοποίησης χρονικών περιορισμών έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις κυβερνήσεις στην κατεύθυνση μετριασμού των αρνητικών επιπτώσεων των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός Τουρισμού και στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία πρόσφατα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να υιοθετηθούν μέτρα για τη ρύθμιση της εν λόγω αγοράς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Προανήγγειλε, δε, χωρίς να δίνει περισσότερες διευκρινίσεις, ότι στο νέο χωροταξικό για τον τουρισμό θα ενταχθούν περιορισμοί και σε ό,τι αφορά την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων, εξηγώντας ότι σε κορεσμένες περιοχές, στις οποίες δεν θα επιτρέπεται η ανάπτυξη νέων ξενοδοχείων, δεν θα επιτρέπεται ούτε η περαιτέρω ανάπτυξη της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας.

Τι ισχύει σε άλλες πόλεις

Μέτρα για τη ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχουν λάβει κατά καιρούς πολλές ευρωπαϊκές και μη χώρες, κάποιες εκ των οποίων έχουν υιοθετήσει ένα ιδιαίτερα «σφιχτό» πλαίσιο:

Βιέννη

Τα ακίνητα μπορούν να μισθώνονται μόνο για 90 ημέρες κάθε χρόνο και ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει εκδώσει ειδική άδεια. Εάν κάποιος θέλει να παρατείνει το χρονικό διάστημα μίσθωσης του ακινήτου, θα χρειαστεί ειδική άδεια, καθώς και την έγκριση όλων των ιδιοκτητών των ακινήτων του κτιρίου. Σε επίπεδο ποινών, το μέγιστο πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως και τα 50.000 ευρώ ανά διαμέρισμα.

Βερολίνο

Το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται στη γερμανική πρωτεύουσα η μίσθωση ενός ακινήτου με όρους βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι τρεις μήνες ετησίως. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από την ενεργοποίηση των νέων περιορισμών πάνω από 8.000 ακίνητα έχουν επιστρέψει στη δεξαμενή των κατοικιών που ενοικιάζονται μακροχρόνια.

Άμστερνταμ

Ένα από τα αυστηρότερα πλαίσια που έχουν τεθεί σε εφαρμογή πανευρωπαϊκά είναι εκείνο στην Ολλανδία. Το ακίνητο που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει να είναι η κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη. Απαιτούνται δε εγγραφή σε ειδική βάση δεδομένων, καθώς και άδεια που ανανεώνεται κάθε χρόνο, με το ετήσιο κόστος να διαμορφώνεται στα 73 ευρώ.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται, μάλιστα, σε όσους δεν συμμορφώνονται είναι υψηλά. Για παράδειγμα, η ενοικίαση ακινήτου χωρίς άδεια επιφέρει πρόστιμο 1.500 ευρώ την πρώτη φορά (3.000 ευρώ σε περίπτωση επαγγελματικής μίσθωσης). Εάν οι ιδιοκτήτες, ωστόσο, δεν συμμορφώνονται με τους προβλεπόμενους όρους, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 10.300 ευρώ.

Λονδίνο

Την καταβολή ειδικού τέλους των ιδιοκτητών ακινήτων που μισθώνονται βραχυχρόνια προβλέπει η σχετική νομοθεσία στη βρετανική πρωτεύουσα, με τη χρονική διάρκεια μίσθωσης μιας κατοικίας να φτάνει έως τις 90 ημέρες σε ετήσια βάση.

Βαρκελώνη

Ακόμη πιο «σφιχτό» θα γίνει το πλαίσιο που διέπει την αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στη Βαρκελώνη, καθώς, ο δήμος έχει ανακοινώσει την απαγόρευση της συγκεκριμένης δραστηριότητας από το 2028 σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.

Φλωρεντία

Το δημοτικό συμβούλιο της ιταλικής πόλης αποφάσισε την απαγόρευση των διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Νέα Υόρκη

Το νέο πλαίσιο που υιοθέτησε η Νέα Υόρκη για τη ρύθμιση της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων είχε ως αποτέλεσμα την… εξαφάνιση 10.000 ακινήτων από τις πλατφόρμες μέσα σε μία νύχτα. Και αυτό διότι το πλαίσιο προέβλεπε πως η βραχυχρόνια ενοικίαση ακινήτων επιτρέπεται μόνο αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Πρώτον, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ζουν στο ίδιο ακίνητο με τους φιλοξενούμενους, δεύτερον, επιτρέπονται ως μάξιμουμ δύο φιλοξενούμενοι, τρίτον, η πόρτα των δωματίων που έχουν ενοικιασθεί δεν θα κλειδώνει και τέταρτον το ακίνητο θα πρέπει να έχει καταγραφεί και να έχει άδεια για να μπορεί να δέχεται κρατήσεις.

Εκτός πλατφόρμας

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διέπει την αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου και προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα ακίνητα που διατίθενται σε βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,

και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό, Να διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν,

Να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής, και

πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής, και Να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Ως εκ τούτου, όσα καταλύματα δεν είναι κύριας χρήσης, όπως προβλέπεται από τον νόμο, θα αποβάλλονται από τις πλατφόρμες τύπου Airbnb, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για το 5%-10% του συνολικού αριθμού.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ο αριθμός των καταλυμάτων τύπου Airbnb τον Αύγουστο, στην καρδιά της σεζόν, ανήλθε σε 246.877.