Συνάντηση του Συνδέσμου Επενδυτών με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Συνάντηση εργασίας, είχε αντιπροσωπεία του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου, με τη διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Πέμπτη, 25/9/2025, στα γραφεία της Επιτροπής.

Η συνάντηση αφορούσε το 23ο Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο του ΣΕΔ, το οποίο θα γίνει σε τρεις φάσεις:

Η πρώτη φάση το Σαββατοκύριακο 13-14 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα, η δεύτερη φάση, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη και η τρίτη φάση, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στην Πάτρα.

Εκ μέρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέστησαν η πρόεδρος Βασιλική Λαζαράκου και οι αντιπρόεδροι Μιχάλης Φέκκας και Νατάσα Στάμου. Εκ μέρους του ΣΕΔ παρέστησαν ο πρόεδρος Μπάμπης Εγγλέζος, η κοσμήτορας Σοφία Ασωνίτου και το μέλος του δ.σ., Γιάννης Σαρρής.

Στην αρχή της συνάντησης, ο πρόεδρος του ΣΕΔ ευχαρίστησε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την παροχή αιγίδας στο 23ο Συνέδριο, (κάτι που κάνει σπάνια η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. Το συνέδριο θα είναι αφιερωμένο στα 150 χρόνια του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, (1876-2026), αλλά και στην Χρηματοοικονομική Παιδεία, με την ευκαιρία και της συμμετοχής του ΣΕΔ, στη «Θεματική Επιτροπή για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό» του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή της «Εθνικής Στρατηγικής Xρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού» στη χώρα μας.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός από την αιγίδα, θα έχει και ενεργό συμμετοχή στο συνέδριο, με δικό της πάνελ ομιλητών και στις τρεις φάσεις του συνεδρίου, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

3. Ο γενικός τίτλος του συνεδρίου θα είναι: 150 Χρόνια Ελληνικό Χρηματιστήριο: Σύγχρονες Προκλήσεις & Χρηματοοικονομική Παιδεία.

Τέλος οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να μείνουν σε επαφή και να έχουν συνεργασία, για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία της συμμετοχής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο συνέδριο.