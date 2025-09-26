#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Συνάντηση του Συνδέσμου Επενδυτών με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η συνάντηση αφορούσε το 23ο Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο του ΣΕΔ, το οποίο θα γίνει σε τρεις φάσεις. Ο πρόεδρος του ΣΕΔ ευχαρίστησε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την παροχή αιγίδας στο 23ο Συνέδριο.

Συνάντηση εργασίας, είχε αντιπροσωπεία του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου, με τη διοίκηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Πέμπτη, 25/9/2025, στα γραφεία της Επιτροπής.

Η συνάντηση αφορούσε το 23ο Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο του ΣΕΔ, το οποίο θα γίνει σε τρεις φάσεις:

Η πρώτη φάση το Σαββατοκύριακο 13-14 Δεκεμβρίου 2025 στην Αθήνα, η δεύτερη φάση, το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη και η τρίτη φάση, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στην Πάτρα.

Εκ μέρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρέστησαν η πρόεδρος  Βασιλική Λαζαράκου και οι αντιπρόεδροι Μιχάλης Φέκκας και Νατάσα Στάμου. Εκ μέρους του ΣΕΔ παρέστησαν ο πρόεδρος Μπάμπης Εγγλέζος, η κοσμήτορας Σοφία Ασωνίτου και το μέλος του δ.σ., Γιάννης Σαρρής.

Στην αρχή της συνάντησης, ο πρόεδρος του ΣΕΔ ευχαρίστησε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για την παροχή αιγίδας στο 23ο Συνέδριο, (κάτι που κάνει σπάνια η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. Το συνέδριο θα είναι αφιερωμένο στα 150 χρόνια του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, (1876-2026), αλλά και στην Χρηματοοικονομική Παιδεία, με την ευκαιρία και της συμμετοχής του ΣΕΔ, στη «Θεματική Επιτροπή για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό» του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή της «Εθνικής Στρατηγικής Xρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού» στη χώρα μας.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εκτός από την αιγίδα, θα έχει και ενεργό συμμετοχή στο συνέδριο, με δικό της πάνελ ομιλητών και στις τρεις φάσεις του συνεδρίου, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

3. Ο γενικός τίτλος του συνεδρίου θα είναι: 150 Χρόνια Ελληνικό Χρηματιστήριο: Σύγχρονες Προκλήσεις & Χρηματοοικονομική Παιδεία.

Τέλος οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να μείνουν σε επαφή και να έχουν συνεργασία, για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία της συμμετοχής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο συνέδριο.

