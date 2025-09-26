Καθυστερήσεις επ'… αόριστον για τις πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»

Χωρίς χρονικό ορίζοντα επαναφοράς στην κανονικότητα θα συνεχιστούν οι καθυστερήσεις που καταγράφονται τις τελευταίες δύο ημέρες στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, επηρεάζοντας τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Σε ανακοίνωση για τις καθυστερήσεις προχώρησε πριν από λίγο ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι από χθες 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων. Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία του και να συμβουλεύεται τα ηλεκτρονικά μέσα του αεροδρομίου για περαιτέρω πληροφορίες», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Πηγές που παρακολουθούν την εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κάνουν λόγο για «slow down», δηλαδή για εξυπηρέτηση λιγότερων αφίξεων αεροπλάνων στο αεροδρόμιο της Αθήνας, από την πλευρά των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, πηγές προσκείμενες στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας υποστηρίζουν πως δεν τίθεται ζήτημα «slow down».

«Το καλοκαίρι, στην αιχμή της τουριστικής σεζόν, εξυπηρετούσαμε έως και 36 πτήσεις την ώρα, τη στιγμή που ο προβλεπόμενος αριθμός των πτήσεων που εξυπηρετούνται κάθε ώρα ανέρχεται σε 22 ώρες. Εξυπηρετούμε αυτόν τον αριθμό των πτήσεων το καλοκαίρι με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να δεσμεύεται από την πλευρά της ότι θα προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας», αναφέρουν χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως ο αριθμός των πτήσεων που εξυπηρετείται επί του παρόντος κινείται μεταξύ 28 με 30 την ώρα.

«Εμείς διαπιστώνουμε μια αδιαφορία και μια καθυστέρηση του προγράμματος επενδύσεων που έχει εξαγγελθεί. Παράλληλα, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευση και αφορά, μεταξύ άλλων, τη μετατροπή της ΥΠΑ από δημόσια υπηρεσία σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δεν είναι σύννομο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Στο παρελθόν καταθέσαμε τις προτάσεις μας, οι οποίες δεν εισακούστηκαν. Μεταξύ άλλων, είχαμε αιτηθεί την ύπαρξη ενός διακριτού παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας που θα μας παρείχε διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, κάτι που δεν προχώρησε», προσθέτουν στο Euro2day.gr οι ίδιες πηγές.

Ανακοίνωση εξέδωσε από την πλευρά της και η Aegean: «Η Αegean ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας “Ελ. Βενιζέλος”. Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30-40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας. Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας».

Σημειωτέον ότι προ ημερών, από το βήμα του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025, ο διοικητής της ΥΠΑ Γιώργος Σαουνάτσος είχε δηλώσει: «Φέτος στο FIR, στον εναέριο χώρο της Ελλάδας, καταγράφηκε αύξηση 7,3% της κίνησης και μείωση άνω του 30% σε καθυστερήσεις σε σχέση με πέρυσι, εξαιρουμένων των καιρικών φαινομένων».

Στις απώλειες που καταγράφει εξαιτίας των καθυστερήσεων, πάντως, έχει αναφερθεί πολλάκις η χαμηλού κόστους αεροπορική εταιρεία Ryanair, η οποία με επιστολές της έχει ασκήσει δριμεία κριτική τόσο στην ελληνική κυβέρνηση όσο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από την πλευρά της, η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Αθήνας έχει δρομολογήσει ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 1,3 δισ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της δυναμικότητας του αεροδρομίου στα 40 εκατ. επιβάτες ετησίως μέχρι το 2032.