Πόσα ξόδεψαν οι Ελληνες για ρούχα και παπούτσια το 2024

Αύξηση κατά 3,6% κατέγραψε το 2024 η συνολική μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα των οικογενειακών προϋπολογισμών της ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που αναλύει ο

Η αύξηση περιορίζεται σε 1,0% σε σταθερές τιμές του 2023, εάν υπολογισθεί ο επίσημος πληθωρισμός που το 2024 ήταν 2,6%.

Η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών το 2024 ανήλθε σε 1.725 ευρώ από 1.664 ευρώ το 2023. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών κατέλαβαν τα είδη διατροφής των οποίων το ποσοστό υποχώρησε σε 20,7% από 21% το 2023.

Ακολουθούν οι δαπάνες στέγασης με 14,4%, οι μεταφορές με 13,3%, οι δαπάνες αναψυχής- ταξιδιών και εστίασης με 11,8%, η υγεία με 7,8% και στην 6η θέση οι δαπάνες ένδυσης- υπόδησης με 5,0%.

Η κατανάλωση ενδυμάτων – υποδημάτων σημείωσε άνοδο κατά 9,5% το 2024, σαφώς μεγαλύτερη από την αύξηση της συνολικής κατανάλωσης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό της στο σύνολο της κατανάλωσης από 4,7% το 2023 σε 5,0% το 2024.

Η μέση ετήσια δαπάνη ανά άτομο στην Ελλάδα για ένδυση – υπόδηση ανήλθε το 2024 σε 432 ευρώ από 395 ευρώ το 2023. Η συνολική ετήσια κατανάλωση στην Ελλάδα για την ένδυση - υπόδηση ανήλθε το 2024 σε 4,5 δισ. ευρώ.