#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πόσα ξόδεψαν οι Ελληνες για ρούχα και παπούτσια το 2024

Η συνολική μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών το 2024 ανήλθε σε 1.725 ευρώ από 1.664 ευρώ το 2023.

Πόσα ξόδεψαν οι Ελληνες για ρούχα και παπούτσια το 2024

Δημοσιεύθηκε: 29 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:23

Αύξηση κατά 3,6% κατέγραψε το 2024 η συνολική μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών στην Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα των οικογενειακών προϋπολογισμών της ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που αναλύει ο 

Η αύξηση περιορίζεται σε 1,0% σε σταθερές τιμές του 2023, εάν υπολογισθεί ο επίσημος πληθωρισμός που το 2024 ήταν 2,6%.

Η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών το 2024 ανήλθε σε 1.725 ευρώ από 1.664 ευρώ το 2023. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών κατέλαβαν τα είδη διατροφής των οποίων το ποσοστό υποχώρησε σε 20,7% από 21% το 2023.

Ακολουθούν οι δαπάνες στέγασης με 14,4%, οι μεταφορές με 13,3%, οι δαπάνες αναψυχής- ταξιδιών και εστίασης με 11,8%, η υγεία με 7,8% και στην 6η θέση οι δαπάνες ένδυσης- υπόδησης με 5,0%.

Η κατανάλωση ενδυμάτων – υποδημάτων σημείωσε άνοδο κατά 9,5% το 2024, σαφώς μεγαλύτερη από την αύξηση της συνολικής κατανάλωσης, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό της στο σύνολο της κατανάλωσης από 4,7% το 2023 σε 5,0% το 2024.

Η μέση ετήσια δαπάνη ανά άτομο στην Ελλάδα για ένδυση – υπόδηση ανήλθε το 2024 σε 432 ευρώ από 395 ευρώ το 2023. Η συνολική ετήσια κατανάλωση στην Ελλάδα για την ένδυση - υπόδηση ανήλθε το 2024 σε 4,5 δισ. ευρώ.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παγωμένος τζίρος αλλά σημαντική αύξηση κερδών για την B&F

Βύθιση 5ετίας στην αύξηση τζίρου στο εμπόριο

Καλπάζουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Ελλάδα

Alert από H&M για τους δασμούς ΗΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο