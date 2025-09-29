Αποφασιστική δράση κατά των Airbnb προαναγγέλλει η Κομισιόν

Το επικείμενο σχέδιο των Βρυξελλών για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην ΕΕ θα περιλαμβάνει μέτρα περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Επίτροπος Στέγασης, Νταν Γιέργκενσεν.

«Δεν υπάρχει χώρος στην Ευρώπη για κερδοσκοπία σε μια θεμελιώδη ανάγκη όπως είναι η στέγη μας», δήλωσε ο Επίτροπος σε υψηλού επιπέδου διάσκεψη για την προσιτή στέγαση στην Κοπεγχάγη, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης της «χρηματοοικονομικοποίησης» του στεγαστικού αποθέματος της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Eurostat, οι τιμές κατοικιών σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν εκτιναχθεί σχεδόν κατά 60% από το 2010, ενώ τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 30%. Οι ειδικοί αποδίδουν την άνοδο αυτή στη δραματική επιβράδυνση της κατασκευής δημόσιας στέγης, καθώς και στη σημαντική ενίσχυση κερδοσκοπικών πρακτικών σε αστικές περιοχές, όπου το απόθεμα προσιτών κατοικιών έχει συρρικνωθεί.

Ο Γιέργκενσεν επιβεβαίωσε ότι το πρώτο σχέδιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης — το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί αργότερα εντός του έτους — θα περιλαμβάνει αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, επιτρέποντας στις εθνικές κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους για την κατασκευή κατοικιών για τα μεσαία στρώματα που έχουν αποκλειστεί από την αγορά.

Δεδομένου ότι τα δημόσια κεφάλαια δεν επαρκούν από μόνα τους, ο Επίτροπος εξήγησε ότι θα πρέπει να συνδυαστούν με ιδιωτικές επενδύσεις. Τονίζοντας ότι τέτοιες επενδύσεις οφείλουν να «ισορροπούν τις σταθερές αποδόσεις με την κοινωνική ευθύνη», ανέφερε ότι η Επιτροπή συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κατοικίες που θα κατασκευαστούν μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα είναι πράγματι προσιτές.

Επιπλέον των μέτρων που στοχεύουν στη μείωση των περίπλοκων κανόνων της ΕΕ και των κρατών μελών που καθυστερούν την ανέγερση νέων κατοικιών, ο Γιέργκενσεν ανακοίνωσε ότι το επικείμενο σχέδιο θα περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η μετατροπή του στεγαστικού αποθέματος σε τουριστικά διαμερίσματα θεωρείται σημαντικός παράγοντας ανόδου του κόστους, με τις αρχές σε πόλεις όπως η Βαρκελώνη να προχωρούν ακόμη και σε πλήρη απαγόρευση αυτών των ακινήτων. Ο Επίτροπος δεσμεύθηκε να αντιμετωπίσει το «περίπλοκο» αυτό ζήτημα «με αποφασιστικότητα αλλά και δικαιοσύνη».

«Η κρίση αυτή αποτελεί καθοριστική δοκιμασία για τη δημοκρατία μας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Γιέργκενσεν. «Είναι μια μάχη που δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε».