Αύξηση 18,85% στα EBITDA εμφάνισε το 2024 το ΤΜΕΔΕ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024.

Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται έπειτα από την ολοκλήρωση του ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την έκδοση της αντίστοιχης έκθεσης ελέγχου, χωρίς τη διατύπωση επιφυλάξεων.

Στρατηγικός στόχος του ΤΜΕΔΕ αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση του πιστοδοτικού του ρόλου, η στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του μελετητικού και κατασκευαστικού τομέα, καθώς και η διευκόλυνση της ένταξης και ενσωμάτωσης των νέων επιστημόνων και των startup εταιρειών στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Με όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία στον τεχνικό κλάδο, το ΤΜΕΔΕ συνεχίζει να διευρύνει τα χρηματοδοτικά και εγγυοδοτικά εργαλεία του, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των μελών του.

Αναλυτικά στα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης από 1.1.2024 έως 31.12.2024:

Καταγράφηκε μεγάλη αύξηση των εσόδων από προμήθειες εγγυητικών επιστολών κατά 11,21% , σε σχέση με το 2023.

κατά , σε σχέση με το 2023. Αυξήθηκε ο συνολικός όγκος των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης κατά 10,55%, σε σχέση με το 2023.

κατά σε σχέση με το 2023. Ενισχύθηκαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ( EBITDA ) κατά 18,85% σε σχέση με το 2023, στα € 6,7 εκ . εκ. σε ατομική και κατά 17,62% σε ενοποιημένη βάση.

κατά σε σχέση με το 2023, στα . εκ. σε ατομική και κατά σε ενοποιημένη βάση. Ενισχύθηκε περαιτέρω η χρηματοοικονομική σταθερότητα του Ταμείου, καθώς το ύψος των κεφαλαίων των νέων εκδόσεων εγγυητικών επιστολών διαρκείας (καλής εκτέλεσης – δεκάτων – προκαταβολής) ανήλθε σε €193 εκ., χωρίς αύξηση των λειτουργικών εξόδων.

Δράσεις ενίσχυσης του πιστοδοτικού ρόλου

Το ΤΜΕΔΕ συνέχισε να ενδυναμώνει τον θεσμικό του ρόλο και τη ρευστότητα των μελών του, μέσω σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων:

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ : Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα , προχώρησε στην επέκταση, αλλά και στην αναβάθμιση για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2025, του προγράμματος δανειοδότησης, μέσω του « Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ ». Κάθε δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης, μέσω τραπεζικού δανεισμού, καθώς το ποσό αυξάνεται στα €400.000 από €200.000, που ήταν αρχικά. Το Ταμείο παρέχει εγγύηση προς τις τράπεζες για το 80% της χρηματοδότησης. Οι ειδικοί όροι του εν λόγω δανειακού προϊόντος, το καθιστούν μοναδικό στην κατηγορία του, καθώς τα δάνεια που παρέχονται έχουν διάρκεια από 1 έως 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 1 έτος και ο δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του, χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση. Το πρόγραμμα απολαμβάνει της αποδοχής των μελών του και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, έως την 31.08.2025 έχουν χορηγηθεί περίπου €52 εκ . σε 390 μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρίες.

: Σε συνεργασία με την , προχώρησε στην επέκταση, αλλά και στην αναβάθμιση για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2025, του προγράμματος δανειοδότησης, μέσω του « ». Κάθε δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει μεγαλύτερο κεφάλαιο κίνησης, μέσω τραπεζικού δανεισμού, καθώς το ποσό αυξάνεται στα από €200.000, που ήταν αρχικά. Το Ταμείο παρέχει εγγύηση προς τις τράπεζες για το 80% της χρηματοδότησης. Οι ειδικοί όροι του εν λόγω δανειακού προϊόντος, το καθιστούν μοναδικό στην κατηγορία του, καθώς τα δάνεια που παρέχονται έχουν διάρκεια από 1 έως 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 1 έτος και ο δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του, χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση. Το πρόγραμμα απολαμβάνει της αποδοχής των μελών του και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, έως την 31.08.2025 έχουν χορηγηθεί περίπου . σε μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρίες. ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions Α.Ε.: Η θυγατρική του ΤΜΕΔΕ συνέχισε και το 2024 την δυναμική της πορεία χορηγώντας δάνεια έως €25.000 μέσω της πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας του. Μέχρι την 8.2025, η εταιρεία είχε εκταμιεύσει συνολικά περίπου €10,4 εκ. σε περισσότερους από 500 επαγγελματίες, startups και μικρές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητάς τους.

Σημαντικό ορόσημο του έτους αποτέλεσε η αξιοποίηση του Ταμείου Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που διαχειρίζεται η ΕΑΤ, με νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, με τους πιο ανταγωνιστικούς όρους της αγοράς. Παράλληλα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του ΤΜΕΔΕ, για τη στήριξη επαγγελματιών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, η εταιρεία συμμετέχει και στο νέο «Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές» της ΕΑΤ, το οποίο αφορά την Περιφέρεια Θεσσαλίας, παρέχοντας τη δυνατότητα χορήγησης άτοκης χρηματοδότησης για το 75% κάθε δανείου.

Στο πλαίσιο της στήριξης των μελών του κι επενδύοντας στην ασφάλεια και την υποστήριξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, έχει σχεδιάσει και προσφέρει εξειδικευμένες ανταποδοτικές ασφαλιστικές καλύψεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του επαγγέλματος, αλλά και στις ατομικές ανάγκες των μελών του. Τα συγκεκριμένα ομαδικά προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης και ασφάλισης Ζωής-Υγείας, έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρίες Allianz και Generali.

προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του επαγγέλματος, αλλά και στις ατομικές ανάγκες των μελών του. Τα συγκεκριμένα ομαδικά προγράμματα επαγγελματικής αστικής ευθύνης και ασφάλισης Ζωής-Υγείας, έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρίες Allianz και Generali. Στήριξη του 5ου τραπεζικού πυλώνα: Το ΤΜΕΔΕ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και ευέλικτου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, ικανού να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις και στις ανάγκες του τεχνικού κλάδου, με τη συμμετοχή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank, νυν CrediaBank.

Ενεργητική Ενσωμάτωση των Κριτηρίων ESG στην Επιχειρηματική Στρατηγική του ΤΜΕΔΕ

Το 2024, το ΤΜΕΔΕ προχώρησε σε σημαντικά βήματα για την περαιτέρω ενσωμάτωση των αρχών ESG στη λειτουργία και τη στρατηγική του. Ξεχώρισε η διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο». Στο πλαίσιο της δέσμευσής του για συνεχή διάλογο και συνεργασία, το ΤΜΕΔΕ θα διοργανώσει το 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο».

Ο Φορέας συνεχίζει με συνέπεια τη στρατηγική αυτή, ενσωματώνοντας πιο ενεργά δείκτες ESG στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, και αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή του στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της στρατηγικής του, εκπονήθηκε μελέτη βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα GRI, με στόχο τη δημοσίευση της πρώτης Έκθεσης Βιωσιμότητας το Σεπτέμβριο 2025, σε συνδυασμό με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους 2024. Η πρώτη αυτή δημοσίευση ακολουθεί τις αρχές των προτύπων GRI, χωρίς ωστόσο να δηλώνεται κατά το πρώτο αυτό έτος δημοσίευσης, πλήρης συμμόρφωση με αυτά.

Το ΤΜΕΔΕ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να παραμείνει αξιόπιστος θεσμικός εταίρος, στηρίζοντας ενεργά τον τεχνικό κόσμο και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και προώθηση ενός βιώσιμου, τεχνολογικά ώριμου και ανταγωνιστικού κατασκευαστικού κλάδου.

Με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΜΕΔΕ κ. Κωνσταντίνος Μακέδος (φωτό) δήλωσε:

«Τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2024 επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική πορεία και τη χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα του ΤΜΕΔΕ. Η ενίσχυση των εσόδων, η αύξηση του EBITDA και η διεύρυνση του πιστοδοτικού μας ρόλου, αντικατοπτρίζουν τη στοχευμένη στρατηγική μας, για τη στήριξη των μελών μας και τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με σταθερό προσανατολισμό στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, το ΤΜΕΔΕ συνεχίζει να επενδύει σε νέες λύσεις χρηματοδότησης, να ενδυναμώνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να στηρίζει τους νέους επιστήμονες. Παράλληλα, ενσωματώνουμε ενεργά τα πρότυπα ESG στη λειτουργία μας, με σκοπό ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μέλλον για τον τεχνικό κλάδο.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη, τους συνεργάτες και το ανθρώπινο δυναμικό του ΤΜΕΔΕ, για τη συμβολή τους στην επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε υπεραξία για τα μέλη του Τεχνικού Κλάδου, με συνέπεια, ευθύνη και προσήλωση στον θεσμικό μας ρόλο, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και τις προκλήσεις της νέας εποχής».