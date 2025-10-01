Βουτιά πληθωρισμού στο 1,8% στην Ελλάδα, στο 2,2% στην ευρωζώνη

Στο 1,8% έπεσε ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας σύμφωνα με τη Eurostat τον Σεπτέμβριο -χαμηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Υπενθυμίζεται ότι ένα μήνα πριν ήταν στο 3,1%.

Την ίδια ώρα, στο 2,2% ανήλθε ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη από 2,0% τον Αύγουστο, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις επενδυτών και αναλυτών ότι δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις επιτοκίων σε αυτόν τον κύκλο, πέρα από τις οκτώ που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας είναι ικανοποιημένοι με το επίπεδο των δανειακών επιτοκίων, αφού οι τελευταίες τριμηνιαίες προβλέψεις τους έδειξαν ότι ο πληθωρισμός δεν αποκλίνει υπερβολικά από τον στόχο και ότι η οικονομία των 20 χωρών της ευρωζώνης αντέχει στους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ.

Μια μέρα πριν από την ανακοίνωση των στοιχείων, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ χαρακτήρισε τους κινδύνους για τον πληθωρισμό ως «αρκετά περιορισμένους και προς τις δύο κατευθύνσεις», επαναλαμβάνοντας ότι οι πολιτικές ρυθμίσεις βρίσκονται «σε καλή κατάσταση».

Το βασικό επιτόκιο καταθέσεων βρίσκεται επί του παρόντος στο 2% και είναι πιθανό να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο κατά την επόμενη απόφαση στις 30 Οκτωβρίου.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν δήλωσε ότι οι προοπτικές του πληθωρισμού «είναι αρκετά ήπιες προς το παρόν», ενώ σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος σημείωσε ότι το τρέχον επίπεδο των επιτοκίων είναι «το σωστό».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο 1,7% το επόμενο έτος και θα ανακάμψει ελαφρώς στο 1,9% το 2027, καθώς μια σειρά νέων ευρωπαϊκών κυβερνητικών δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές θα δώσει νέα ώθηση στην οικονομία.

Στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες έχουν τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο (3,2% από 3,1% τον Αύγουστο), ενώ ακολουθούν οι τιμές τροφίμων, αλκοόλ και καπνού (3,0% από 3,2% έναν μήνα πριν), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,8%, σταθερά έναντι του Αυγούστου) και οι τιμές Ενέργειας (-0,4%, από -2,0% τον Αύγουστο).

Ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της Ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων, «τσίμπησε» στο 2,4% σε ετήσια βάση, από 2,3% τον Αύγουστο.

Στο 2,4% αυξήθηκε στη Γερμανία

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στη Γερμανία επιταχύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας άνοδο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα και τερματίζοντας τη διαδικασία μείωσης του πληθωρισμού των προηγούμενων μηνών.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,4% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, έναντι πρόβλεψης για αύξηση στο 2,2% -ένα μήνα πριν ήταν στο 2,1%. Ο δομικός δείκτης ανήλθε στο 2,8%, αφού επί τρεις μήνες είχε μείνει αμετάβλητος στο 2,7%.

Γκάζι για τον πληθωρισμό στη Γαλλία

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία αυξήθηκε λόγω της επιτάχυνσης στον τομέα των υπηρεσιών και της μικρότερης μείωσης στις τιμές της Ενέργειας, παραμένοντας ωστόσο αρκετά κάτω από τον στόχο 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Οι τιμές καταναλωτή στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, μετά από άνοδο 0,8% τον Αύγουστο. Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αύξηση κατά 1,3%.

Σε υψηλό ενός έτους στην Ισπανία

Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου χρόνου ανήλθε ο πληθωρισμός στην Ισπανία. Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, από 2,7% τον Αύγουστο, σε ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Ο δομικός δείκτης, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των μη επεξεργασμένων τροφίμων και της Ενέργειας, υποχώρησε στο 2,3%, αντίθετα με τις προβλέψεις για άνοδο.

Spanish Inflation Quickens But Core Eases

με πληροφορίες από Eurostat, Bloomberg, Reuters