Σύλληψη αλλοδαπών για λαθραία καπνικά προϊόντα στο Ηράκλειο

Πρωινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου προέβησαν στη σύλληψη δύο αλλοδαπών (υπήκοοι Συρίας), ηλικίας 39 και 71 ετών, για παράβαση του Ν. 5222/2025 περί «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και σε συνεργασία με κλιμάκιο του Τελωνείου Ηρακλείου, διενεργήθηκε νομότυπη έρευνα σε κατάστημα εμπορίας ειδών καπνού που διατηρεί ο πρώτος εκ των δύο συλληφθέντων και διαχειρίζεται ο δεύτερος σε περιοχή του Ηρακλείου, όπου βρέθηκαν:

επιμελώς κρυμμένη σε αυτοσχέδιες κρύπτες, ποσότητα καπνού ναργιλέ συνολικού βάρους είκοσι επτά κιλών και επτακοσίων γραμμαρίων (27.700 γρ.) στερούμενη τελωνειακού ελέγχου και σήμανσης

(27.700 γρ.) στερούμενη τελωνειακού ελέγχου και σήμανσης συσκευασίες υγρών γλυκερίνης ως προϊόντα που προορίζονται για αποκλειστική χρήση ως υλικό πρόσμιξης με ξηρό καπνό ναργιλέ συνολικού βάρους εκατόν δεκαεπτά κιλών και εξακοσίων είκοσι εννέα γραμμαρίων (117.629 γρ.)

(117.629 γρ.) χρηματικό ποσό εκατόν εβδομήντα ευρώ (170 €) εντός ταμειακής μηχανής του καταστήματος και χρηματικό ποσό διακοσίων ογδόντα ευρώ (280€) στην κατοχή του 71χρονου.

Ακολούθησε νομότυπη έρευνα στην οικία του 71χρονου όπου βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα εντός ηλεκτρικής σκούπας και κάτω από το χαλί υπνοδωματίου τα χρηματικά ποσά των είκοσι χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα ευρώ (20.750 €) και τετρακοσίων τριών δολαρίων Η.Π.Α. (403 $).

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν όλα τα ανωτέρω ανευρεθέντα. Τα καπνικά προϊόντα πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Ηρακλείου με το συνολικό ύψος των διαφυγόντων φόρων και δασμών να ανέρχεται στο ποσό των τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (31.542,30 €).