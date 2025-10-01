ΙΟΒΕ: Ήπια επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο

Ήπια υποχώρηση καταγράφει ο δείκτης του οικονομικού κλίματος τον Σεπτέμβριο του 2025, όπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τους καταναλωτές ωστόσο να εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι.

Ειδικότερα ο δείκτης του οικονομικού κλίματος τον περασμένο μήνα υποχώρησε στις 106,2 μονάδες από 108,9 μονάδες τον Ιούλιο. Όπως επισημαίνεται, η υποχώρηση αυτή προέρχεται από την εξασθένηση των προσδοκιών στους επιχειρηματικούς τομείς και αρκετούς επιμέρους κλάδους, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο, όπου φαίνεται να επανέρχεται η αισιοδοξία μετά τους θερινούς μήνες.

Η πτωτική πορεία της καταναλωτικής εμπιστοσύνης ανακόπτεται, με τις πολύ απαισιόδοξες προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους να περιορίζονται.

Στη βιομηχανία, οι προβλέψεις για τις εξαγωγές έχουν επιδεινωθεί, στοιχείο ενδεικτικό των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν στο διεθνές εμπόριο. Στις Κατασκευές η διόρθωση του δείκτη είναι αναμενόμενη κυρίως στα ιδιωτικά έργα, καθώς ο δείκτης κινείται γενικά σε πολύ υψηλά επίπεδα για αρκετούς μήνες, ενώ στις υπηρεσίες ο δείκτης υποχωρεί στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 12 μηνών.

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, ιδίως για μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος, πιθανώς επηρέασαν θετικά μέρος των νοικοκυριών, καθώς αμβλύνθηκε η απαισιοδοξία σε κάποιες μεταβλητές, ωστόσο οι εκτιμήσεις από μεγάλο μέρος των νοικοκυριών παραμένουν ακόμη σχετικά αρνητικές.

Αναλυτικότερα: