ΟΔΔΗΧ: Στο 1,78% ανέβηκε η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ, διενεργήθηκε σήμερα (1/10).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,78%.
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 994 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,99 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.