ΟΔΔΗΧ: Στο 1,78% ανέβηκε η απόδοση των 3μηνων εντόκων γραμματίων

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 500 εκατ. ευρώ, διενεργήθηκε σήμερα (1/10).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,78%.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 994 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,99 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.