Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.337.315 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 79.288 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024.

Στο 8,1% υποχώρησε η ανεργία στην Ελλάδα τον Αύγουστο

Δημοσιεύθηκε: 2 Οκτωβρίου 2025 - 12:18

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Αύγουστο 2025.

• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 2025 ανήλθε σε 8,1% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,7% τον Αύγουστο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8,3% τον Ιούλιο του 2025.

• Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.337.315 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 79.288 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (1,9%) και μείωση κατά 2.331 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-0,1%).

• Οι άνεργοι ανήλθαν σε 383.788 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 72.352 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (-15,9%) και μείωση κατά 11.542 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (-2,9%).

• Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.025.161, σημειώνοντας μείωση κατά 35.078 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2024 (-1,1%) και αύξηση κατά 11.556 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 (0,4%).

*Δείτε την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ (Αύγουστος 2025) στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".  

