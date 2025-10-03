#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αυτοψία στα έργα οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης

Έχουν δρομολογηθεί σημαντικές παρεμβάσεις σε επτά διακριτά οδικά τμήματα, που εκτείνονται σε μήκος 145 χλμ.

Αυτοψία στα έργα οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης

Δημοσιεύθηκε: 3 Οκτωβρίου 2025 - 15:58

Αυτοψία για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών που αφορούν στην εφαρμογή των άμεσων μέτρων με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ), έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου, πραγματοποίησε, σήμερα, στα Χανιά, υπηρεσιακό κλιμάκιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, υπό τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτριο Αναγνώπουλο.

Έχουν δρομολογηθεί σημαντικές παρεμβάσεις σε επτά διακριτά οδικά τμήματα, που εκτείνονται σε μήκος 145 χλμ., αναλόγως με τον βαθμό προτεραιότητας, την αναγκαιότητα και την εφικτότητα. Ήδη προχωρούν δύο τμήματα (Κολυμπάρι – Χανιά και ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα) που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του έτους. Επίσης, προβλέπονται παρεμβάσεις σε πέντε ακόμη τμήματα (Χανιά – Γεωργιούπολη, Πετρές – Ατσιπόπουλο, Κίσσαμος – Κολυμπάρι, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος, Γεροπόταμος – ΧΥΤΑ Ηρακλείου), με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών, υπενθυμίζεται πως το περιεχόμενο των παρεμβάσεων βασίζεται στην προηγούμενη θετική διεθνή και εγχώρια εμπειρία, με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν τόσο από την εφαρμογή ανάλογων μέτρων σε ευρωπαϊκές χώρες όσο και στην Ελλάδα, στον οδικό άξονα Πάτρα – Πύργος, έναν δρόμο ανάλογης επικινδυνότητας. Στην περίπτωση του Πάτρα – Πύργος, τα μέτρα συνετέλεσαν στη σημαντική μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και των σοβαρών τραυματισμών.

Με την εφαρμογή των μέτρων επιδιώκεται:

  • Μείωση θανάτων και σοβαρών τραυματισμών.
  • Διατήρηση της λειτουργικότητας της οδού.
  • Ικανοποιητική κυκλοφοριακή ροή στη φάση κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου, όταν θα εφαρμόζονται εργοταξιακές σημάνσεις κατά τμήματα.
  • Ασφαλής διέλευση στους κόμβους και στις εισόδους – εξόδους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα χρονοδιαγράμματα για Εγνατία και ΒΟΑΚ

Ακίνητο για φοιτητικές κατοικίες αγόρασε η Premia

Νίκος Ταχιάος: Πρέπει να ανοίξουμε τα χαρτιά μας για το ραντάρ στο Καστέλι

Νέα σύμβαση έργου 16,7 εκατ. ευρώ για την ΕΚΤΕΡ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο