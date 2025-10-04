Τι επιδόσεις κατέγραψαν τον Αύγουστο τα ελληνικά ξενοδοχεία

Οριακή αύξηση σε σχέση με πέρυσι ως προς τις τιμές κατέγραψαν τα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα τον Αύγουστο, με την πληρότητα στον αντίποδα να σημειώνει μικρή υστέρηση σε ετήσια βάση.

Πιο αναλυτικά, η μέση τιμή διάθεσης ενός δίκλινου δωματίου στο peak της τουριστικής σεζόν ανήλθε σε 190 ευρώ, ενισχυμένη κατά 1,6% σε σχέση με τα 187 ευρώ τον Αύγουστο του 2024. Βέβαια, τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον πληθωρισμό παραπέμπουν σε άνοδο 6,2% σε σχέση με πέρυσι.

Ακόμη υψηλότερη, με διψήφιο ποσοστό ανόδου στο 13%, ήταν η μέση τιμή σε μηνιαία βάση, δεδομένου ότι το σχετικό ποσό τον Ιούλιο είχε διαμορφωθεί στα 168 ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων.

Αναφορικά, πάντως, με τη διάμεση τιμή, παρατηρήθηκε μείωση κατά 9%. Φέτος στην αιχμή της σεζόν η διάμεσος ανήλθε στα 150 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι τα μισά ξενοδοχεία είχαν τιμή ανώτερη των 150 ευρώ. Αντίστοιχα, τον περσινό Αύγουστο η διάμεση τιμή ανήλθε στα 165 ευρώ.

Η πληρότητα

Σε ό,τι αφορά την πληρότητα, τα ξενοδοχεία κατέγραψαν χαμηλότερες επιδόσεις σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Αύγουστο ανήλθε σε 86,3% έναντι 87,6% τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Σε μηνιαία βάση η πληρότητα ήταν ενισχυμένη σε ποσοστό 5% περίπου, αφού το αντίστοιχο ποσοστό του Ιουλίου ανήλθε στο 82,4%.

Σημειωτέον ότι φέτος εκτιμάται ότι λειτουργούν στην Ελλάδα περίπου 10.110 ξενοδοχεία, με συνολικό αριθμό περίπου 448.000 δωματίων.

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα που πραγματοποιεί κάθε μήνα το ΙΤΕΠ και φιλοδοξεί να μετράει σε πραγματικό χρόνο τα κύρια μεγέθη των ελληνικών ξενοδοχείων, την πληρότητα και τη μέση τιμή του μήνα.

H εικόνα στα ξενοδοχεία της Αθήνας

Σε χαμηλότερα επίπεδα διαμορφώθηκαν τα αντίστοιχα μεγέθη για τα ξενοδοχεία της Αθήνας, τα οποία ωστόσο σημείωσαν υψηλότερες επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών - Αττικής και Αργοσαρωνικού, τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας κατέγραψαν τον Αύγουστο μέση πληρότητα79,3% έναντι 77,9% τον περσινό Αύγουστο, εμφανίζοντας οριακή αύξηση της τάξης του 1,7%.

Η μέση τιμή δωματίου (ADR) διαμορφώθηκε στα 187,30 ευρώ έναντι 181,82 ευρώ του περσινού Αυγούστου, δηλαδή παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της τάξης του 3%, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) διαμορφώθηκε στα 148,47 ευρώ, έναντι 141,71 ευρώ του περσινού Αυγούστου, δηλαδή ενισχύθηκε κατά 4,8%.