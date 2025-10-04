#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το 13ωρο, οι βασικές ρυθμίσεις

Την Τρίτη θα ξεκινήσει η συζήτησή του στις Επιτροπές. Οι βασικές ρυθμίσεις για τα ωράρια και την ετήσια άδεια αναψυχής. Προσλήψεις-εξπρές ορισμένου χρόνου. Ποιες προσαυξήσεις από ασφαλιστικές εισφορές καταργούνται.

Δημοσιεύθηκε: 4 Οκτωβρίου 2025 - 10:49

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές ως προς τους βασικούς άξονες κατατέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Βάσει του προγραμματισμού, την ερχόμενη Τρίτη θα ξεκινήσει η συζήτησή του στις Επιτροπές της Βουλής ώστε να ψηφιστεί το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων:

  • Ημερήσια 13ωρη απασχόληση σε έναν εργοδότη με προσαύξηση 40% στην αμοιβή για τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης.
  • Τετραήμερη 10ωρη εβδομαδιαία εργασία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αντί εξαμήνου που προβλέπεται σήμερα. Στην πράξη, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα μπορεί πλέον να γίνεται μετά από συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη, καθόλη την διάρκεια του έτους, ετησίως ή ακόμη και σε εβδομαδιαία βάση.
  • Κατάτμηση της ετήσιας άδειας αναψυχής.
  • Προσλήψεις εξπρές ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις έως δύο ημερών και
  • Κατάργηση των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και σε προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη.

Επίσης, το νομοσχέδιο αυξάνει τον αριθμό των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, προβλέπει ότι το επίδομα γονικής αδείας είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο, αφορολόγητο, απαγορεύει μειώσεις στις αποδοχές μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και προβλέπει υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους και ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο, είναι:

  • Η πρόβλεψη ότι η άρνηση παροχής υπερωρίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου από τον εργοδότη.
  • Η διευκρίνιση ότι κάθε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και όχι μόνο εάν έγινε κατόπιν εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.
  • Η διευκρίνιση ότι ελλείψει της αναγγελίας πρόσληψης επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία.
  • Η κατάργηση υποχρέωσης συνυπογραφής από τον εργοδότη σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης καθώς και η αυτόματη ειδοποίηση του εργοδότη για την υποβολή της δήλωσης εκ μέρους του εργαζόμενου.
  • Επέκταση προστασίας από απόλυση (προστασία μητρότητας) και στις ανάδοχες μητέρες.
  • Απλοποίηση των προϋποθέσεων για την επέκταση των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση της έλλειψης ιατρών εργασίας.

