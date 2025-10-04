Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για το 13ωρο, οι βασικές ρυθμίσεις

Χωρίς ουσιαστικές αλλαγές ως προς τους βασικούς άξονες κατατέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Βάσει του προγραμματισμού, την ερχόμενη Τρίτη θα ξεκινήσει η συζήτησή του στις Επιτροπές της Βουλής ώστε να ψηφιστεί το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων:

Ημερήσια 13ωρη απασχόληση σε έναν εργοδότη με προσαύξηση 40% στην αμοιβή για τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης.

σε έναν εργοδότη με προσαύξηση 40% στην αμοιβή για τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης. Τετραήμερη 10ωρη εβδομαδιαία εργασία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αντί εξαμήνου που προβλέπεται σήμερα. Στην πράξη, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα μπορεί πλέον να γίνεται μετά από συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη, καθόλη την διάρκεια του έτους, ετησίως ή ακόμη και σε εβδομαδιαία βάση.

καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αντί εξαμήνου που προβλέπεται σήμερα. Στην πράξη, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα μπορεί πλέον να γίνεται μετά από συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη, καθόλη την διάρκεια του έτους, ετησίως ή ακόμη και σε εβδομαδιαία βάση. Κατάτμηση της ετήσιας άδειας αναψυχής.

της ετήσιας άδειας αναψυχής. Προσλήψεις εξπρές ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις έως δύο ημερών και

Κατάργηση των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και σε προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη.

Επίσης, το νομοσχέδιο αυξάνει τον αριθμό των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, προβλέπει ότι το επίδομα γονικής αδείας είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο, αφορολόγητο, απαγορεύει μειώσεις στις αποδοχές μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και προβλέπει υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους και ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο, είναι: