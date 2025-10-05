Κοβέσι: Πολύ συστηματική και καλά οργανωμένη η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν την ενδιαφέρει, λέει, να είναι αγαπητή. Αισθάνεται ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι Ελληνες πολίτες δείχνουν εμπιστοσύνη στις έρευνές της. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι μίλησε στην «Καθημερινή» για το μήνυμα που θέλησε να στείλει με την παρουσία της στην Αθήνα.

«Μόνο οι τύραννοι είναι αγαπητοί παντού», λέει χαρακτηριστικά. «Είμαι εισαγγελέας και μιλάω ως εισαγγελέας, αλλά όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι όταν διαπιστώνουμε κάποια πράγματα στις έρευνές μας, όταν βλέπουμε ότι η εθνική νομοθεσία δεν είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή, είναι καθήκον μας να το επισημάνουμε, αν αυτό δυσχεραίνει την έρευνα».

Το αν θα είναι αγαπητή, ισχυρίζεται, την αφήνει μάλλον αδιάφορη. «Αυτό που μου άρεσε στην Ελλάδα είναι ότι, μετά την έναρξη των ερευνών, οι πολίτες άρχισαν να εμπιστεύονται το έργο μας. Ισως τους δείξαμε ότι ο νόμος είναι ίσος για όλους και ότι προσπαθούμε πολύ σκληρά για να το επιτύχουμε αυτό. Προφανώς δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε πολύ σκληρά. Εχουμε θάρρος και όταν έχουμε την ευκαιρία να διερευνήσουμε κάτι, το κάνουμε μέχρι τέλους».

«Ως εισαγγελέας δεν μπορείς να είσαι αγαπητός από όλους. Δεν θέλω να είμαι αγαπητή από τους εγκληματίες, αλλά αν οι πολίτες μάς σέβονται και μας εμπιστεύονται, αυτός είναι ο στόχος μας», σημειώνει, ενώ θέλει να διαλύσει ένα μύθο γύρω από το όνομά της: «Λένε ότι το πρωί δεν πίνω καφέ, αλλά τα δάκρυα των διεφθαρμένων ανθρώπων. Δεν είναι αλήθεια. Μερικές φορές πίνω καφέ...».

Η τελευταία επίσκεψή της στην Αθήνα είχε βασικό στόχο να δώσει δημοσιότητα στην τεράστια έρευνα «Καλυψώ», την επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου από την Κίνα, τη μεγαλύτερη επιχείρηση αυτού του είδους που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Γύρω της βρίσκεται συνεχώς μια μικρή ομάδα συνεργατών: ο επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Μίλαν Χαρόν, ο Ευρωπαίος εισαγγελέας, επικεφαλής των ερευνών της Ελλάδας Νικόλαος Πασχάλης, η υπεύθυνη επικοινωνίας της Τίνε Χόλεβοτ και δύο άνδρες της ασφάλειάς της.

Η κ. Κοβέσι δηλώνει ότι κατά τις συναντήσεις της με τους Ελληνες υπουργούς πήρε διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση ότι θα ενισχυθεί το προσωπικό του γραφείου με περισσότερους εισαγγελείς και περισσότερους εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν στις έρευνες, τόσο από τα τελωνεία όσο και από την Αστυνομία.

Ελαβε επίσης διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση στοχεύει να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές στο άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. «Μου είπαν ότι η κυβέρνηση το στηρίζει. Για να δούμε τι θα γίνει», λέει σηκώνοντας τους ώμους της χαμογελώντας.

«Ποτέ δεν είχα τη συνήθεια να σχολιάζω τα λεγόμενα των πολιτικών, αλλά είναι γεγονός ότι σε δύο υποθέσεις –στα Τέμπη και στον ΟΠΕΚΕΠΕ– είχαμε να κάνουμε με μια κατάσταση που εμπόδισε την έρευνά μας», αναφέρει. «Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι πολιτικός, είμαι εισαγγελέας που πιστεύει ότι τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει μια ποινική έρευνα να προχωρήσει μέχρι τέλους».

Σημειώνει πως μπορεί να έχει δεχθεί πολλές απειλές, αλλά δεν μιλάει γι’ αυτές δημοσίως. Δηλώνει όμως περήφανη για την ομάδα της στην Αθήνα και όσα έχει καταφέρει, παρά, όπως λέει, τις προσπάθειες εκφοβισμού. Καλεί τις κυβερνήσεις με τις οποίες συνεργάζεται να μη βλέπουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σαν κάποιον ξένο ελεγκτή, αλλά περισσότερο ως σύμμαχο, και υπενθυμίζει ότι τα χρήματα που κατάσχονται από τις έρευνες, στο τέλος πηγαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η Ευρωπαία εισαγγελέας χαρακτηρίζει το σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις «συνώνυμο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειακού συστήματος», όμως τονίζει πως τα ευρωπαϊκά αγροτικά κονδύλια έχουν γίνει στόχος κυκλωμάτων διαφθοράς παντού στην Ευρώπη.

«Εχουμε παρατηρήσει περιπτώσεις απάτης με τις αγροτικές επιδοτήσεις σε σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη, η διαφορά είναι το μέγεθος και ο αριθμός των περιπτώσεων. Στην Ελλάδα ανακαλύψαμε ότι η εγκληματική δραστηριότητα ήταν πολύ συστηματική και πολύ καλά οργανωμένη, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων».

Οπως διευκρινίζει, πρόκειται για μια υπόθεση που ξεκίνησε να εξετάζεται από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Αρχικά ερευνούσαμε μικρές υποθέσεις με διαφορετικούς αγρότες, μέχρι που συνειδητοποιήσαμε ότι πρόκειται για κάτι συστημικό. Δεν ήταν εμφανές αυτό από την αρχή. Ετσι αποφασίσαμε να το αντιμετωπίσουμε ως μια ενιαία έρευνα. Προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες υποθέσεις, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολο, επειδή έχουμε χιλιάδες άτομα υπό έρευνα και διαθέτουμε μόνο 10 εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν και άλλες υποθέσεις. Απαιτείται χρόνος».