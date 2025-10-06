Τα Ναυπηγεία ΟΝΕΧ στη Σύρο φιλοξένησαν τις συνεδριάσεις ISTEC#68 και BSC#55

Τα Ναυπηγεία της ΟΝΕΧ στη Σύρο φιλοξένησαν από την 1η έως και την 3η Οκτωβρίου τις εργασίες δύο σημαντικών επιτροπών της Διεθνούς Ένωσης Ανεξάρτητων Ιδιοκτητών Δεξαμενόπλοιων (INTERTANKO): της Επιτροπής Ασφάλειας και Τεχνικών Θεμάτων (ISTEC) και της Υποεπιτροπής Καυσίμων (BSC), προσφέροντας έναν στρατηγικό και συνεργατικό χώρο στα ηγετικά στελέχη της διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας. Κατά τις συνεδριάσεις συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη ρυθμιστική συμμόρφωση, την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα στον τομέα των δεξαμενόπλοιων.

Οπως γνωστοποιεί η σχετική ανακοίνωση, η συνεδρίαση ISTEC#68, υπό την προεδρία του κ. Δημητρίου Χελιώτη (Horizon Tankers Ltd SA), επικεντρώθηκε σε κομβικά θέματα όπως το πλαίσιο μηδενικών εκπομπών του ΙΜΟ (IMO Net Zero Framework), η ανάλυση κύκλου ζωής (Lifecycle Analysis – LCA) και τα συστήματα δέσμευσης άνθρακα επί του πλοίου (Onboard Carbon Capture Systems – OCCS).

Συζητήθηκαν, επίσης, οι προκλήσεις εφαρμογής των κανονισμών EU ETS και FuelEU Maritime, οι στρατηγικές συμμόρφωσης στις εκπομπές, καθώς και η ανάγκη για σαφέστερες κατευθύνσεις στη μετάβαση προς εναλλακτικά καύσιμα.

Ανάμεσα στα ειδικότερα θέματα που συζητήθηκαν για τα δεξαμενόπλοια ήταν η χρήση Συστημάτων παροχής ενέργειας από ξηρά (On Shore Power Systems – OPS) στο πλαίσιο της κανονιστικής ρύθμισης At-Berth της CARB, οι προτεραιότητες ψηφιοποίησης και οι επιπτώσεις της αναθεωρημένης σύστασης 34 της IACS στους κοινούς δομικούς κανόνες(CSR). Η Επιτροπή εξέτασε επίσης τις προκλήσεις στους ελέγχους PSC, τις απομακρυσμένες επιθεωρήσεις και το αυξανόμενο ρυθμιστικό φόρτο για τα πληρώματα.

Η συνεδρίαση BSC#55, υπό την προεδρία της κας Μερόπης Μαντζουρανίδη (Minerva Marine Inc.), εστίασε στη διαχείριση ναυτιλιακών καυσίμων και τη βιωσιμότητα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΙΜΟ για τη δειγματοληψία καυσίμων, οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης του FuelEU για τα μη ορυκτά καύσιμα, οι τροποποιήσεις στο SEEMP Μέρος ΙΙ, καθώς και τα υπό εξέλιξη Σχήματα Πιστοποίησης Βιώσιμων Καυσίμων (Sustainable Fuel Certification Schemes – SFCS) στο πλαίσιο του IMO NZF.

Η Υποεπιτροπή υποστήριξε τον διαχωρισμό της Ετικέτας Κύκλου Ζωής Καυσίμου (Fuel Lifecycle Label – FLL) δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σημασία των βιοκαυσίμων, και στην ανάγκη για σαφέστερα πλαίσια πιστοποίησης και συμμόρφωσης.

Η INTERTANKO εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς την ΟΝΕΧ και τον κ. Πάνο Ξενοκώστα, για τη φιλοξενία και την υποστήριξη στη διοργάνωση των συνεδριάσεων ISTEC και BSC που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία ενός εποικοδομητικού διαλόγου και στην ενίσχυση της συνεργασίας στον κλάδο.

Από την πλευρά του, ο κ. Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX Shipyards & Technologies και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν Έλληνες και διεθνείς εφοπλιστές, επιλέγοντας τις εγκαταστάσεις του Ομίλου ΟΝΕΞ στα ναυπηγεία της Σύρου για τη διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού συνεδρίου.

Η αναγνώριση του ηγετικού ρόλου των ναυπηγείων μας, η αγάπη μας για τη ναυτιλία, τη θάλασσα και το πάθος μας για τα πλοία συναντούν τον ιδανικό προορισμό για την επιτυχή εκτέλεση πολυήμερων εργασιών τέτοιου βεληνεκούς. Στο νησί μας, η ιστορία, η μοναδική αρχιτεκτονική, η φυσική ομορφιά και ο πολιτισμός συνδυάζονται με την εξαιρετική φιλοξενία της πρωτεύουσας των Κυκλάδων, που είναι ταυτόχρονα και έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα του Ομίλου ΟΝΕΞ, τόσο στα ναυπηγεία μας στη Σύρο όσο και στα κεντρικά γραφεία μας. Ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές της INTERTANKO για την εμπιστοσύνη τους και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε, ώστε να παραμένουμε πάντα η πρώτη επιλογή για τους πλοιοκτήτες - εφοπλιστές.»

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης πενταετίας διάσωσης και αναγέννησης του ιστορικού ναυπηγείου, καθώς και το πολυδιάστατο επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 14 εκατομμυρίων ευρώ με ιδία κεφάλαια που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ολιστική ανασυγκρότηση των Ναυπηγείων ώστε να μετατραπεί σε πολυλειτουργικό βιομηχανικό κόμβο στο κέντρο του Αιγαίου.