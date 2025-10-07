Η στρατηγική που θα ρίξει το χρέος κάτω από το 140% του ΑΕΠ

Η αποκλιμάκωση του ελληνικού δημόσιου χρέους συνεχίζεται, με το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026 να προβλέπει νέα αισθητή μείωση τόσο σε απόλυτα μεγέθη, όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ, αντανακλώντας τη θετική πορεία της οικονομίας και την προσεκτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανεισμού.

Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 362,8 δισ. ευρώ το 2025, που αντιστοιχεί σε 145,4% του ΑΕΠ, έναντι 153,6% το 2024, καταγράφοντας μείωση 8,2 ποσοστιαίων μονάδων. Για το 2026, το χρέος προβλέπεται να υποχωρήσει περαιτέρω στα 359 δισ. ευρώ ή 137,6% του ΑΕΠ, δηλαδή κατά ακόμη 7,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Ανάλογη είναι η τάση και στο χρέος της Κεντρικής Διοίκησης, το οποίο αναμένεται να μειωθεί από 403,9 δισ. ευρώ το 2024 (170% του ΑΕΠ) σε 398,4 δισ. ευρώ το 2025 (159,6%) και σε 394,6 δισ. ευρώ το 2026 (151,2%). Η αποκλιμάκωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, στη συνετή εκδοτική στρατηγική του ΟΔΔΗΧ και στα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου.

Οι δαπάνες για τόκους της Κεντρικής Διοίκησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε περίπου 7,4 δισ. ευρώ το 2025 και 7,2 δισ. ευρώ το 2026, που αντιστοιχούν σε 3% και 2,8% του ΑΕΠ αντίστοιχα, παραμένοντας σε διαχειρίσιμα επίπεδα παρά την αυξημένη μεταβλητότητα των αγορών.

Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τη μακρά μέση διάρκεια του ελληνικού χρέους και το χαμηλό επιτοκιακό ρίσκο, αποτέλεσμα των αναχρηματοδοτήσεων και των συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων (swaps).

Περιορισμένη δανειακή στρατηγική για το 2026

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2026 είναι περιορισμένες. Αυτό επιτρέπει στον ΟΔΔΗΧ να διαμορφώσει μια συντηρητική εκδοτική στρατηγική, με στόχο:

τη συνέχιση της παρουσίας στις διεθνείς αγορές,

την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών τίτλων,

τη μείωση του κόστους δανεισμού και

τη διατήρηση της μεγάλης διάρκειας του χρέους.

Η στρατηγική αυτή, όπως υπογραμμίζεται, συνδυάζεται με προπληρωμές δανείων και διαχείριση ωριμάνσεων, ώστε να διατηρηθούν οι δείκτες αναχρηματοδοτικού κινδύνου σε χαμηλά επίπεδα.

Σταθερή αποκλιμάκωση, αυξημένη αξιοπιστία

Η συνεχιζόμενη μείωση του χρέους ενισχύει την πιστοληπτική θέση της χώρας, καθώς όλες οι βασικές εταιρείες αξιολόγησης έχουν πλέον αποδώσει επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα. Παράλληλα, η δημοσιονομική προσαρμογή δημιουργεί περιθώριο για μελλοντικές φορολογικές ελαφρύνσεις και ενισχυμένες επενδύσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Συνολικά, η περίοδος 2025–2026 χαρακτηρίζεται από συνδυασμό μείωσης του χρέους, συγκράτησης των δαπανών τόκων και χαμηλών χρηματοδοτικών αναγκών — στοιχεία που αποτυπώνουν μια σταθερή πορεία δημοσιονομικής ομαλότητας και ενισχυμένης αξιοπιστίας στις αγορές.