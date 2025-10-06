Παπασταύρου: Δράση €480 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δημοσιεύθηκε: 6 Οκτωβρίου 2025 - 18:25

Υπεγράφη σήμερα (6/10) η εξειδίκευση της δράσης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας στις Περιφέρειες της χώρας», στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή».

Η δράση αποσκοπεί στην δημιουργία:

(α) Μονάδων Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ)

(β) Αυτοτελών Μονάδων επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) και

(γ) Συστημάτων και εξοπλισμού διαλογής στην πηγή, όπως είναι οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ).

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 480 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι σήμερα, ο υπουργός και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Ταγαράς, πραγματοποίησαν συνάντηση με τον πρόεδρο Λάζαρο Κυρίζογλου και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, του υπουργού Εσωτερικών, Θόδωρου Λιβάνιου και του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιου Μπακογιάννη.

Ο κ. Παπασταύρου παρέλαβε υπόμνημα της ΚΕΔΕ και επιφυλάχθηκε να εξετάσει τα αιτήματα της Ένωσης. Παράλληλα, ενημέρωσε τα μέλη της ΚΕΔΕ για την εξειδίκευση της δράσης.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, έλαβε χώρα ένας παραγωγικός διάλογος για τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση των πολεοδομιών που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

