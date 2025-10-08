Πώς «μεταφράζεται» από την αγορά το προσχέδιο προϋπολογισμού

Πηγή αισιοδοξίας για την πορεία των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ το επόμενο έτος αποτελεί το περιεχόμενο του προσχεδίου του Προϋπολογισμού για το 2026, καθώς διαμορφώνει συνθήκες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Αυτή είναι η εκτίμηση παραγόντων της αγοράς, είτε αυτοί προέρχονται από τον χώρο των εισηγμένων εταιρειών είτε από τον επενδυτικό-χρηματιστηριακό κλάδο. Βέβαια, από τις προβλέψεις ενός προσχεδίου μέχρι την πραγματικότητα που τελικά θα ζήσουμε υπάρχει μια αξιοσημείωτη απόσταση -ιδίως σε ένα αβέβαιο οικονομικό και γεωπολιτικό διεθνές περιβάλλον όπως το τρέχον, πλην, όμως, εδώ και τουλάχιστον μια επταετία-οκταετία η πραγματική ζωή έχει επιβεβαιώσει (και συχνά υπερ-επιβεβαιώσει) σε μεγάλο βαθμό τις προβλέψεις των ελληνικών Προϋπολογισμών.

Το σημείο-κλειδί για το 2026 εστιάζεται στην αύξηση των επενδύσεων ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου κατά 10,2%, με τις εταιρείες διαφόρων κλάδων (π.χ. κατασκευές, πληροφορική, τσιμεντοβιομηχανία, λοιποί κλάδοι που σχετίζονται με την οικοδομική δραστηριότητα, εταιρείες συμβούλων) να ευνοούνται καθώς θα «τρέχουν με εκατό» προκειμένου να υλοποιήσουν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως όλα δείχνουν, οι εταιρείες των συγκεκριμένων κλάδων έχουν τις προϋποθέσεις για να ανεβάσουν περαιτέρω την κερδοφορία τους μέσα στο επόμενο έτος.

Οι εισηγμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του χάλυβα αναμένεται να βιώσουν μια ακόμη χρονιά με ικανοποιητική ζήτηση, ελπίζοντας αυτή τη φορά ότι θα δουν τη διεθνή τιμή του μετάλλου να ανακάμπτει (ή έστω να σταθεροποιείται), προκειμένου να διευρύνουν τα πολύ στενά μικτά περιθώρια κέρδους της τελευταίας τριετίας.

Βέβαια, αστάθμητος παράγοντας για τις παραγωγικές μονάδες αποτελεί και η πορεία του ενεργειακού κόστους, καθώς είναι αβέβαιο το πώς θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές αλλά και η αποτελεσματικότητα των σχεδιαζόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

Οι τράπεζες, από την πλευρά τους, μπορεί να αντιμετωπίσουν το 2026 ένα περιβάλλον κάπως χαμηλότερου επιτοκιακού περιθωρίου, ωστόσο από την άλλη πλευρά έχουν να αντιπαρατάξουν τη μεγαλύτερη χορηγητική τους βάση, τα υψηλότερα ποσά προς διαχείριση στον χώρο του asset management και τα οφέλη από τις επιχειρούμενες εξαγορές, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι αναλυτές να ανεβάζουν τα προβλεπόμενα κέρδη σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με φέτος.

Κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας επικρατεί και στις διοικήσεις των εταιρειών που απευθύνονται με καταναλωτικά προϊόντα ή με υπηρεσίες στο εγχώριο καταναλωτικό κοινό. Και αυτό γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να δούμε μέσα στο 2026 μια αύξηση του πραγματικού (μετά την επίπτωση του πληθωρισμού) διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι πέρα από τις όποιες αυξήσεις δοθούν στους μισθούς, θετικά θα επηρεάσουν την όλη κατάσταση τα 2,9 δισ. των κυβερνητικών μέτρων (το 1,7 δισ. ευρώ της Θεσσαλονίκης συν το 1,2 δισ. που θα δίδεται το Νοέμβριο), αλλά και οι περισσότερες θέσεις εργασίας (αποκλιμάκωση ανεργίας στο 8,6%).

Πέραν αυτών, υπάρχουν και άλλοι τρεις λόγοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα εταιρικά κέρδη της επόμενης χρονιάς σε υψηλότερα επίπεδα από τα φετινά:

Πρώτον, το 2025 εξελίσσεται σε μια χρονιά χαμηλών περιθωρίων για τον κυκλικό κλάδο των διυλιστηρίων , καθώς και σε μια χρήση έκτακτων αρνητικών αποτελεσμάτων. Οι αναλυτές αναμένουν βελτίωση επιδόσεων το 2026.

Δεύτερον, με βάση την παραδοχή ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει στα τρέχοντα επίπεδα το βασικό της επιτόκιο, το μέσο κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων θα εμφανιστεί ελαφρά μειωμένο σε σχέση με φέτος και

θα εμφανιστεί ελαφρά μειωμένο σε σχέση με φέτος και τρίτον, με δεδομένο ότι δεκάδες εισηγμένες διαθέτουν πολύ ισχυρή, ή και υπερβάλλουσα, ρευστότητα, πιθανές εξαγορές θα διευρύνουν τις πηγές κερδοφορίας των συγκεκριμένων εταιρειών.

Με βάση την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ΧΑ στα 138 δισ. ευρώ και μια εκτιμώμενη φετινή αθροιστική κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών κοντά στα 11,5 δισ. ευρώ, προκύπτει ένας μέσος δείκτης P/E πολύ κοντά στο 12. Έτσι, στον βαθμό που θα επιβεβαιωθεί στην πράξη το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, το πιθανότερο σενάριο θα είναι μια υποχώρηση (βελτίωση) του συγκεκριμένου δείκτη σε χαμηλότερα (ελκυστικότερα) επίπεδα.