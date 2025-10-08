Μια ανάσα από το... βάθρο η Ελλάδα σε καθυστερήσεις πτήσεων

Σε επίπεδα υψηλότερα όχι μόνο του 2024, αλλά και του προ-πανδημικού 2019, διαμορφώθηκε η αεροπορική κίνηση το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας.

Πιο αναλυτικά η εναέρια κυκλοφορία από την 1η Ιουνίου έως τις 15 Σεπτεμβρίου ενισχύθηκε κατά 3,3% σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα να σημειώνει καλύτερες επιδόσεις, υπερβαίνοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο 4% σε ετήσια βάση.

Από την αρχή του έτους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου η αύξηση της αεροπορικής κίνησης ανήλθε στο 4,1%.

Την υψηλότερη ανάπτυξη κατέγραψε η Αρμενία στο συν 42%, ακολούθησε η Μολδαβία με άνοδο 37% και την τριάδα συμπλήρωσαν η Κύπρος και η Μάλτα με αύξηση 11%. Διψήφιο ποσοστό αύξησης σημείωσε και η Αυστρία στο 10%. Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία κατέγραψαν επιδόσεις χαμηλότερες σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με το Eurocontrol, φέτος στην εβδομάδα από τις 25 Αυγούστου έως τις 31 Αυγούστου σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός πτήσεων που έχει παρατηρηθεί ποτέ σε εβδομαδιαία βάση, στις 250.291, με έναν μέσο όρο 35.756 πτήσεων ανά ημέρα. Βέβαια, το ρεκόρ των 37.228 πτήσεων ανά ημέρα του 2019 δεν καταρρίφθηκε με την 18η Ιουλίου να καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός πτήσεων του φετινού καλοκαιριού, στις 37.034.

Οι καθυστερήσεις

Σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις που καταγράφηκαν και φέτος στο πανευρωπαϊκό δίκτυο, παρατηρήθηκε μείωση κατά 31% σε ετήσια βάση, παρά την αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας κατά 3,3%. Αντίστοιχα, από την αρχή του έτους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου το σχετικό ποσοστό έχει μειωθεί κατά 16,1%.

Σημειωτέον ότι ο αριθμός των ημερών με πάνω από 200.000 λεπτά καθυστερήσεων από 35 το 2024 μειώθηκε αισθητά στις 16 το φετινό καλοκαίρι. Μάλιστα, η μέση καθυστέρηση ανά πτήση περιορίστηκε επίσης κατά 26% σε ετήσια βάση.

Η Γαλλία με μερίδιο 31% ήταν η… πρωταθλήτρια των καθυστερήσεων αυτό το καλοκαίρι, με τη Γερμανία να ακολουθεί στο 12%, την Ισπανία με έπεται στο 10% και την Ελλάδα να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στο 9%. Πιο πίσω βρίσκεται η Σερβία με μερίδιο 4%.

Τέλος, βελτίωση παρατηρήθηκε και στον χρόνο των αφίξεων, με το 71,6% των πτήσεων να προσγειώνεται στην προγραμματισμένη ώρα έναντι 65,2% το αντίστοιχο περσινό διάστημα.