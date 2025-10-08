Κάμψη σε εισαγωγές και εξαγωγές τον Αύγουστο

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Αύγουστο ανήλθε στα 5.450,6 εκατ. ευρώ (6.321,0 εκατ. δολάρια) έναντι 6.263,2 εκατ. ευρώ (6.862,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 13,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 173,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία πτώση κατά 222,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2024.

Ταυτόχρονα, η συνολική αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στα 3.350,3 εκατ. ευρώ (3.908,5 εκατ. δολάρια) έναντι 3.677,4 εκατ. ευρώ (4.053,6 εκατ. δολάρια) τον ίδιο μήνα του 2024 με πτώση, σε ευρώ, 8,9%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή 2025 υποχώρησε κατά 181,5 εκατ. ευρώ δηλαδή 7,1% και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κάμψη κατά 183,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,3%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν 2.100,3 εκατ. ευρώ (2.412,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.585,8 εκατ. ευρώ (2.808,6 εκατ. δολάρια) τον Αύγουστο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 18,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 7,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κάμψη κατά 39,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,0%.

Το οκτάμηνο

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 ανήλθε στο ποσό των 53.516,4 εκατ. ευρώ (59.259,8 εκατ. δολάρια) έναντι 55.902,1 εκατ. ευρώ (60.387,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.466,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.318,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 ανήλθε στο ποσό των 31.817,8 εκατ. ευρώ (35.433,8 εκατ. δολάρια) έναντι 33.751,9 εκατ. ευρώ (36.679,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 5,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 822,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 870,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025 ανήλθε σε 21.698,6 εκατ. ευρώ (23.826,0 εκατ. δολάρια) έναντι 22.150,2 εκατ. ευρώ (23.707,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 2,0%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 644,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 448,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,5%.

