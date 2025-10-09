Η εποχικότητα «φρέναρε» την απασχόληση τον Αύγουστο

Η μείωση των θέσεων εργασίας τον Αύγουστο, με 2.542 χαμένες θέσεις, δεν ανατρέπει τη συνολικά θετική εικόνα της αγοράς εργασίας. Το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 αναδεικνύεται το καλύτερο των τελευταίων 24 ετών, με 317.301 νέες θέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη».

Βέβαια, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ο Αύγουστος λειτουργεί ως μήνας «διόρθωσης» για τους τουριστικούς κλάδους, μετά το μεγάλο κύμα προσλήψεων της άνοιξης. Οι μειώσεις θέσεων συνδέονται κυρίως με τη λήξη εποχικών συμβάσεων και την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις πραγματικές ανάγκες της θερινής περιόδου, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλουν τη γενικότερη ανοδική τάση της απασχόλησης.

Για τον λόγο αυτό, η μείωση των θέσεων εργασίας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν σημαίνει απαραίτητα επιδείνωση της εικόνας της αγοράς εργασίας, αλλά αντικατοπτρίζει τη δυναμική προσαρμογή της στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, κυρίως στους τουριστικούς κλάδους.

Από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο, οι ξενοδοχειακές μονάδες, τα καταλύματα και η εστίαση προσλαμβάνουν μαζικά προσωπικό ενόψει της θερινής περιόδου, βασιζόμενες σε εκτιμήσεις για τη ζήτηση. Όταν όμως φτάσει το καλοκαίρι και διαφαίνεται η πραγματική ροή τουριστών, οι επιχειρήσεις προχωρούν σε μείωση προσωπικού, είτε λόγω χαμηλότερης πληρότητας, είτε για εξοικονόμηση κόστους. Αυτές οι «διορθωτικές κινήσεις» είναι συνήθεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Παράλληλα, πολλές προσλήψεις γίνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες ολοκληρώνονται σταδιακά προς το τέλος του καλοκαιριού, οδηγώντας σε περιορισμό των θέσεων εργασίας.

Η δυναμική διασύνδεση της απασχόλησης με κλάδους που τους χαρακτηρίζει έντονα η εποχικότητα φαίνεται και από το γεγονός ότι σε νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, όπως το Νότιο Αιγαίο χάθηκαν 2.188 θέσεις, όπως και στα Ιόνια Νησιά (-758). Αντίθετα, οι περιοχές με διοικητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες καταγράφουν αύξηση των νέων θέσεων εργασίας.

Βέβαια, αν και το καλοκαίρι, η αγορά εμφανίζει διορθώσεις, το συνολικό αποτέλεσμα του 2025 (οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος) παραμένει εξαιρετικά ελπιδοφόρο. Οι καθαρές νέες θέσεις εργασίας έφτασαν τις 317.301, ξεπερνώντας κατά 18.153 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα (299.148). Πρόκειται για το καλύτερο αποτέλεσμα από το 2001, χρονιά κατά την οποία ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή των στοιχείων από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Η θετική αυτή πορεία αποδίδεται στην αύξηση της απασχόλησης σε τομείς υψηλής ζήτησης, στη σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας και στη συνεχιζόμενη αναθέρμανση της οικονομίας μετά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση. Έτσι, συνολικά η εικόνα δείχνει ότι η αγορά εργασίας παραμένει σε τροχιά ανάκαμψης, αλλά με έντονη εποχικότητα. Οι καλοκαιρινοί μήνες λειτουργούν σαν «βαρόμετρο» της πραγματικής ζήτησης, ωστόσο, το θετικό ισοζύγιο του οκταμήνου δείχνει ότι η βάση της απασχόλησης διευρύνεται.

Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εγχώριας αγοράς εργασίας θα πρέπει να υπογραμμιστεί και το γεγονός ότι σχεδόν μία στις δύο προσλήψεις του Αυγούστου (50,22%) γίνεται πλέον με συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής εργασία, καθώς καθιστά την απασχόληση πιο ρευστή και αυξάνει την κινητικότητα των εργαζομένων.

Παρά το συνολικό αρνητικό πρόσημο του Αυγούστου, η εικόνα διαφέρει ανά φύλο αφού στους άνδρες χάθηκαν 6.224 θέσεις εργασίας, ενώ στις γυναίκες δημιουργήθηκαν 3.682 νέες θέσεις, γεγονός που αποδίδεται στις μαζικές προσλήψεις στον τομέα της εκπαίδευσης, μετά τις 25 Αυγούστου, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Ο τομέας της εκπαίδευσης άλλωστε, κατέγραψε συνολικά, 6.408 νέες θέσεις εργασίας, με τον κλάδος της δημόσιας διοίκησης και άμυνας να έρχεται πρώτος, με +9.965 θέσεις.

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίζονται στους κατεξοχήν τουριστικούς κλάδους με 7.919 χαμένες θέσεις εργασίας στην εστίαση και 3.189 στα καταλύματα.