Πώς ο MICE τουρισμός αλλάζει τον χάρτη της ελληνικής οικονομίας

Η Ελλάδα, παραδοσιακά γνωστή ως προορισμός «ήλιου και θάλασσας», αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα τουριστικά brand παγκοσμίως. Ωστόσο, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς, η αυξανόμενη ζήτηση για ποιοτικό και θεματικό τουρισμό, καθώς και η ανάγκη για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αναδεικνύουν την ανάγκη μετάβασης σε ένα πιο διαφοροποιημένο και βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο τουρισμός MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) αναδεικνύεται ως στρατηγικός πυλώνας για τη μελλοντική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.

Οι προοπτικές και οι προκλήσεις του MICE τουρισμού στη χώρα μας συζητήθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών του Olympia Forum VI. Ο MICE τουρισμός συνδυάζει επαγγελματική δραστηριότητα, πολιτισμό, δικτύωση και εμπειρίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, προσφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική και εθνική οικονομία. Όπως τονίστηκε στη σχετική συζήτηση, η Ελλάδα, με το πλούσιο πολιτιστικό της υπόβαθρο, τη στρατηγική γεωγραφική θέση, διαθέτει όλα τα εχέγγυα – εκτός των υποδομών που στερείται -για να εξελιχθεί σε κορυφαίο προορισμό MICE στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Αλέξανδρος N. Αγγελόπουλος (φωτό), Διευθύνων Σύμβουλος, Aldemar Resorts τόνισε ότι: «Ο μοναδικός τρόπος να πας πραγματικά «λίγο παραπέρα από τη σεζόν» είναι να φέρεις τον επαγγελματία που, στον χρόνο που εργάζεται, παράγει γνώση, παράγει διάλογο, προάγει συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών. Αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο και η ουσία του MICE τουρισμού — να δίνει χώρο και βήμα σε ανθρώπους που δημιουργούν, ερευνούν, συζητούν και παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της δικής τους δουλειάς, είτε αυτή είναι ακαδημαϊκή, ιατρική ή επιχειρηματική.

«Η φιλοξενία, από την πλευρά της, έχει τον ρόλο του υποστηρικτή. Δεν παράγει η ίδια το περιεχόμενο, αλλά δημιουργεί τις συνθήκες και το περιβάλλον ώστε αυτό να αναπτυχθεί. Παρέχει τον χώρο, την οργάνωση, την τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό που χρειάζονται για να ανθίσει η γνώση και η συνεργασία. Και αυτό είναι κάτι που στην Ελλάδα το έχουμε: τη φιλοξενία ως κουλτούρα, ως ταυτότητα και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Έτσι, μέσα από έναν χρόνο λειτουργίας, το Ilis Congress Center απέδειξε στην πράξη ότι η Ελλάδα μπορεί όχι απλώς να ενισχύσει τον τουρισμό της, αλλά να τον επαναπροσδιορίσει. Μπορεί να επεκτείνει τη σεζόν, να αυξήσει την αξία των προσφερόμενων υπηρεσιών και να δημιουργήσει ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται στη γνώση, στη συνεργασία και στον επαγγελματισμό. Γιατί τελικά, η πραγματική πρόοδος δεν έρχεται από την παράταση των ημερών του καλοκαιριού, αλλά από την επιμήκυνση του διαλόγου, της δημιουργίας και της ανταλλαγής ιδεών».

Στην τοποθέτησή της η κυρία Σίσσυ Λιγνού, Πρόεδρος IAPCO, (International Association of Professional Congress Organisers), Πρόεδρος & Δ/νουσα Σύμβουλος AFEA Congress επεσήμανε: «Η Ελλάδα, δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι διαθέτει όλα τα σχετικά πλεονεκτήματα για να συγκαταλέγεται στους δέκα κορυφαίους συνεδριακούς προορισμούς παγκοσμίως, σήμερα βρίσκεται μόλις στην 47η θέση.

Πρόκειται για μια σημαντική απόσταση, που δεν οφείλεται στην έλλειψη δυνατοτήτων, αλλά σε ορισμένες αγκυλώσεις και διαχρονικές αδυναμίες — ζητήματα που μπορούμε να αναλύσουμε στη συνέχεια. Αντίθετα, στον τουρισμό αναψυχής η χώρα μας βρίσκεται σταθερά μέσα στη δεκάδα, γεγονός που αποδεικνύει ότι διαθέτουμε τη φήμη, τις υποδομές και την εμπειρία να πρωταγωνιστήσουμε και στον τομέα του MICE τουρισμού».

Η διαφορά από το «κάτω από το δέκα» μέχρι το 47 είναι τεράστια, αλλά ακριβώς γι’ αυτό αποκαλύπτει και το μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, εξήγησε. Υπάρχει σημαντική προοπτική για ενίσχυση των υποδομών, για καλύτερη προβολή, για στρατηγικές συνεργασίες και για συνολική αναβάθμιση του συνεδριακού προϊόντος της χώρας, πρόσθεσε.

«Μάλιστα, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι τον Φεβρουάριο του 2026 η Αθήνα θα φιλοξενήσει το ετήσιο συνέδριο της IAPCO (International Association of Professional Congress Organisers), μια διοργάνωση που θα συγκεντρώσει τους εκατό κορυφαίους επαγγελματίες και οργανωτές συνεδρίων παγκοσμίως. Για τρεις ημέρες, το επίκεντρο του παγκόσμιου συνεδριακού τουρισμού θα είναι η Ελλάδα — μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε τη δυναμική μας, να προβάλουμε τις δυνατότητές μας και να δείξουμε ότι η χώρα μπορεί να σταθεί επάξια ανάμεσα στους κορυφαίους συνεδριακούς προορισμούς του κόσμου».

Ο κ. Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Έκθεσης Ποσειδώνια Α.Ε. & Πρόεδρος του Συνδέσμου Οργανωτών & Κατασκευαστών Εκθέσεων Ελλάδος (ΣΟΚΕΕ), σχολίασε από την πλευρά του ότι «Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι —και παραμένει— οι υποδομές, οι υποδομές και οι υποδομές. Είναι τόσο απλό και τόσο κρίσιμο ταυτόχρονα. Δεν διαθέτουμε σήμερα τους απαραίτητους χώρους και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για να αναπτύξουμε το δυναμικό που πραγματικά έχει η Ελλάδα. Αν είχαμε τις υποδομές, θα μπορούσαμε να πολλαπλασιάσουμε τα έσοδα, να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία και να επιτρέψουμε την εισροή κεφαλαίων που σήμερα χάνονται».

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διοργάνωση των Προσυνεδρίων. Έναν χρόνο πριν από τη διεξαγωγή τους, οι χώροι είναι ήδη πλήρως καλυμμένοι. Υπάρχουν εκατό εταιρείες σε λίστα αναμονής, εκ των οποίων οι εβδομήντα προέρχονται από το εξωτερικό — και δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για να τους φιλοξενήσουμε. Κάθε εκθέτης που δεν μπορεί να συμμετάσχει, αντιπροσωπεύει μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα: για έσοδα από ΦΠΑ, για δραστηριότητα στον κατασκευαστικό κλάδο, για προμήθειες, εστίαση, μετακινήσεις, υπηρεσίες logistics και εκτελωνισμούς, υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε: «Η έλλειψη υποδομών, λοιπόν, δεν είναι ένα τεχνικό ή οργανωτικό ζήτημα — είναι ζήτημα εθνικής οικονομίας. Σημαίνει άμεση απώλεια εισοδήματος, απώλεια επενδύσεων και απώλεια ευκαιριών που θα μπορούσαν να φέρουν ανάπτυξη σε ολόκληρες περιοχές. Αν θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε μπροστά και να καταστήσουμε τη χώρα μας ανταγωνιστική στον παγκόσμιο συνεδριακό χάρτη, πρέπει να δούμε το θέμα των υποδομών όχι ως δευτερεύον, αλλά ως προτεραιότητα πρώτης γραμμής».

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης, Μέλος Δ.Ε. και Δ.Σ. ΕΒΕΑ, υπεύθυνος για θέματα Τουρισμού.