Ωρα για deals μεταξύ ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων

Η ανάγκη περαιτέρω αύξησης των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και κυπριακών εταιρειών προς αμοιβαίο όφελος τονίστηκε στο χθεσινό επιχειρηματικό-επενδυτικό φόρουμ Κύπρου-Ελλάδας που έγινε στην Αθήνα, υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Φλίππας Καρσερά-Χριστοδουλίδη.

Ειδικότερα, επισημάνθηκαν πολλές μορφές δυνητικής συνεργασίας οι οποίες πέρα από εξαγορές-συγχωνεύσεις, θα μπορούσαν να αφορούν μεταφορές τεχνογνωσίας, κοινές επενδύσεις σε τρίτες χώρες, αλλά και κοινά επιχειρηματικά σχήματα που θα μπορούσαν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.

Ενδεικτικοί κλάδοι που αναφέρθηκαν -πέραν από τον τουρισμό- είναι η ενέργεια, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η ναυτιλία, ο αμυντικός εξοπλισμός και οι νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου (φωτό) αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα 2021-2027 που αξιοποιεί Κοινοτικά κονδύλια 500 εκατ. ευρώ για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων (θα προσθέσει δύο χιλιάδες θέσεις εργασίας) καθώς και για τις κινήσεις ενίσχυσης που γίνονται είτε για την πρόσβαση των τοπικών εταιρειών στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε για προσέλκυση ξένων επενδύσεων στο Νησί της Αφροδίτης.

«Υπάρχουν πολύ θετικά σχόλια πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν και επίσης υπάρχουν πολύ θετικά παραδείγματα συνδυασμού κυπριακών και ελληνικών επιχειρήσεων» σημείωσε ο Γιώργος Παπαναστασίου.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, αναφέρθηκε ειδικότερα στα προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα τόσο μέσα από τη χρηματοδοτική στήριξη των σχετικών οργανισμών, αλλά και μέσω απ’ ευθείας συμφωνιών, όπως: α) Η επιτυχία να δημιουργηθεί στο Λαύριο ένα από τα πρώτα hub τεχνητής νοημοσύνης και β) Η συνεργασία με την Open AI και ειδικότερα η υπογραφή δύο μνημονίων συνεργασίας: Ενός που αφορά το Υπουργείο Παιδείας (εκπαίδευση διδασκόντων σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης) και ενός δεύτερου που αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης (εξοικείωση των start up εταιρειών προκειμένου να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία λειτουργίας τους).

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Enterprise Greece Δημήτρης Σκάλκος, καταλυτικό ρόλο στις επιχειρηματικές συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών μπορεί να διαδραματίσει και η ανοδική πορεία των δύο οικονομιών, οι οποίες εμφανίζουν ρυθμό ανάπτυξης πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης, ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα και έντονα αποκλιμακούμενους δείκτες δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο Δημήτρης Σκάλκος ανέφερε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 36% από το 2019, ότι το 2025 θα αποτελέσουμε τη χώρα με το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η αύξηση των εξαγωγών συνοδεύεται και από ποιοτική αναβάθμισή τους, καθώς επίσης και ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις είναι σημαντικές (το 2024 ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας εικοσαετίας, ενώ κατά το πρώτο φετινό επτάμηνο διαμορφώθηκαν στα 3,2 δισ. ευρώ, έναντι 2,4 δισ. κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο).